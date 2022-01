Wildschäden Obwalden kämpft gegen Hirsche aus Luzern und Bern Ein Autofahrer wurde am Samstag in Giswil von einem grossen Hirschrudel überrascht – Hirsche verursachen Schäden zu Ungunsten der Bauern. Der Obwaldner Jagddirektor sagt, was gegen Wildschäden in den letzten Jahren alles gemacht wurde. Martin Messmer Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Dieses Video, das am Samstag, 8. Januar, bei Giswil aufgenommen worden sein soll, zeigt rund 35 Hirsche, die von einer Wiese zur anderen hetzen und dabei eine Strasse passieren müssen. Quelle: Privataufnahme

Mehr als eine Minute dauert es, bis alle Hirsche der Herde über die Strasse gerannt sind: Ein Video zeigt rund 40 Tiere, die offenbar am Samstag in Giswil aufgenommen worden sind, wie ein Landwirt aus Giswil sagt.

Gemäss Regierungsrat und Jagddirektor Alois Hess befinden sich gemäss Einschätzung der Wildhut im oberen westlichen Sarneraatal derzeit zwischen 250 und 300 Rothirsche im Wintereinstand. Dabei handelt es sich um Wild, das nicht das ganze Jahr über hier lebt, sondern im Herbst vor allem von Luzern und auch aus dem Kanton Bern her nach Obwalden komme. «Während sich die Tiere im Sommer über alle Höhenstufen gut verteilen, bilden sich im Winter teils grosse Rudel, welche sich in den Wintereinstand in tieferen Lagen begeben. Aufgrund des Schnees in der Höhe steht den Tieren nur ein Bruchteil ihres Lebensraums zur Verfügung, somit nimmt die Dichte der Tiere in den traditionellen Wintereinständen jeweils zu. Dort kommt es dann teilweise zu Schäden», sagt Hess.

Hirsche richten viele Schäden an

Konkret würden die Hirsche Trittschäden im Kulturland verursachen, vor allem, wenn sie sich in grossen Rudeln durch Steilhänge bewegten. Dabei werde die Grasnarbe durch die Hufe der Tiere beschädigt, so Hess. Ertragseinbussen müssten Bauern auch hinnehmen, weil die Hirsche im Frühling Gras fressen. Und: «Hirsche verursachen auch Verbissschäden im Wald und behindern dadurch das Aufkommen einer vielfältigen Verjüngung. Gerade aber um den Wald fit zu halten für die künftige Klimaentwicklung, ist eine grosse Vielfalt in der Verjüngung sehr wichtig.»

Hess betont, dass schon einiges unternommen worden sei, um die Schäden in Grenzen zu halten. Wichtig sei die Kontrolle der Hirschbestände durch eine starke Bejagung. «Dabei ist es wichtig, die Jagdplanung grossräumig und daher mit den Nachbarkantonen zu koordinieren, da die Hirsche im Winter eben auch aus anderen Kantonen nach Obwalden in den Wintereinstand wandern und dort bis im Frühling bleiben.» Diese Koordination mit den Nachbarkantonen und eine intensive Bejagung sei in den letzten Jahren «erfolgversprechend praktiziert» worden.

Regulationsjagd bis in den Dezember hinein nötig

Indes: In der Regel reiche die klassische Hochjagd im September nicht aus, um die erforderliche Abschusszahl zu erreichen, sondern es sei zusätzlich eine Regulationsjagd im November und Dezember notwendig. Teilweise seien auch danach noch Eingriffe durch die Wildhut notwendig. «Aufgrund der Kombination dieser Massnahmen konnte der Bestandesanstieg gestoppt und sogar eine Bestandessenkung eingeleitet werden.» Laut Hess seien die Bestände in den Jahren zuvor gewachsen. Seit er Jagddirektor sei, seien die Abschusszahlen um 30 bis 50 Prozent gestiegen.

Trotzdem aber herrscht bei den Landwirten «noch keine Euphorie», wie es Hess ausdrückt. Besonders betroffenen Landwirten gingen die behördlichen Massnahmen zu wenig weit. Hess betont, dass auch die Entschädigungszahlungen an betroffene Landwirte in den letzten Jahren enorm erhöht worden seien, nämlich von total jährlich 6000 auf 20'000 Franken.

Ein einziger Bauer verlor 15 Tonnen Heu

Kantonsrat Ambros Albert (SP, Giswil) hat sich in der Vergangenheit bereits mit einem Vorstoss für betroffene Bauern eingesetzt. Aktuell sagt er auf Anfrage, dass es nach wie vor Probleme gäbe mit Hirschen im Wintereinstand. «Jetzt sind Triebschäden das Problem, im Frühling dann Frassschäden auf den Wiesen», sagt Albert. Er verweist auf eine Untersuchung auf einem Landwirtschaftsbetrieb, der ergeben habe, dass auf einer Landfläche von zehn Hektaren durch Frassschäden von Wild der betroffene Bauer rund 15 Tonnen weniger Heu habe ernten können. Albert fordert deshalb, dass zusätzliche Regulationsjagd betrieben wird und die Zusammenarbeit mit den umliegenden Kantonen weiter verbessert werde.

