Winnetou kostet Engelberg noch mal fast 100'000 Franken Weil die Firmen der Veranstalter pleite sind, muss die Gemeinde den Rückbau des Festspielgeländes selber berappen. Philipp Unterschütz 28.08.2020, 14.44 Uhr

Mit dem Rücken zur Wand: Tom Volkers als Winnetou (rechts) und Richard Bucher als Old Shatterhand. Nach dem Abenteuer «Der Ölprinz» waren die Karl May Spiele Engelberg 2019 am Ende. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 4. Juli 2019)

Für 99'500 Franken hat der Einwohnergemeinderat Engelberg die Rückbauarbeiten für das Gelände der Winnetou Freilichtspiele auf dem Areal beim Wasserfall vergeben. Dies gab Talammann Alex Höchli an der Talgemeinde am vergangenen Dienstag in der Fragerunde bekannt. Die SVP Engelberg hatte Auskunft zu diesem Thema verlangt. Dabei erklärte Höchli auch, warum diese Kosten von der Gemeinde übernommen würden müssten.

Die Gemeinde Engelberg gab 2017 der Western Openair & Theater GmbH eine Baubewilligung für Massnahmen im Zusammenhang mit den Freilichtspielen. Die Inhaber der Baubewilligung wären laut Gesetz auch verantwortlich gewesen, das Geländes nach Abschluss der Vorführungen wieder instand zu stellen. Da sie Konkurs gingen und die entsprechende Verfügung der Gemeinde nicht umsetzten, muss der Gemeinderat nun das Areal selber zurückbauen lassen. Die Kosten wurden zwar beim Konkursamt angemeldet, mangels Aktiven ist davon aber nichts zu erwarten.

Das Spielgelände für die Winnetou Freilichtspiele in Engelberg wurde aufwendig gestaltet. Unter anderem entstanden ein Apachen-Pueblo, eine Westernstadt und ein künstlicher Fluss. Bild: Philipp Unterschütz (Engelber, 1. Juni 2017)

Landeigentümer sollen Risiko nicht tragen müssen

Das Baugesetz sieht in solchen Fällen eigentlich vor, dass die Landeigentümer zur Kasse gebeten werden müssen. In diesem Fall wäre das eine Erbengemeinschaft. Davon will der Einwohnergemeinderat aber nichts wissen, wie Talammann Alex Höchli auf Anfrage erklär:

«Wir sind der Meinung, dass wir damit ein völlig falsches Signal aussenden würden. Dies besonders im Hinblick auf künftige Anlässe, auf welche die Destination Engelberg grundsätzlich angewiesen ist.»

Die Freilichtspiele seien ein Projekt, welches der gesamten Destination Engelberg zu Gute gekommen wäre, so Höchli weiter.

Es habe sich für die Grundeigentümerin nicht um ein kommerzielles Geschäft gehandelt. «Für solche Projekte braucht es die Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und wenn es wie hier finanziell schief gegangen ist, sollen die betroffenen Landeigentümern nicht im Regen stehen gelassen werden», erklärt Alex Höchli, betont aber, dass es sich natürlich ganz anders verhalten würde, wenn es um ein Projekt gegangen wäre, bei dem Private hätten Gewinne einstreichen können und dementsprechend auch das Risiko hätten tragen müssen.

Widerstand seitens der SVP

Mit dieser Argumentation ist die SVP gar nicht einverstanden. Wie Parteipräsidentin Monika Rüegger auf Anfrage sagt, übernehme die Gemeinde damit ja quasi eine Defizitgarantie für künftige Veranstalter.

«Mit diesem Entscheid öffnet der Gemeinderat die Büchse der Pandora. So wird die Gemeinde zur Milchkuh für alle.»

Es habe sich um Verträge zwischen Privaten gehandelt. Für das Scheitern sei nicht die Gemeinde verantwortlich deshalb sei es auch nicht ihre Sache, jetzt die Kosten zu übernehmen. «Dass das Gelände wieder hergestellt wird, wollen alle. Aber die Rechnung dafür ist den Grundbesitzern zu schicken.»

Monika Rüegger stört sich auch daran, dass man den Entscheid des Gemeinderates einfach schlucken müssen. «Wir können nichts machen, weil der Betrag genau so hoch ist, dass der Gemeinderat noch selber entscheiden konnte.»

Gemeinde und Tourismus haben 200000 Franken bezahlt

Alex Höchli weist den Vorwurf entschieden zurück, dass der Betrag bewusst so angesetzt worden sei. «Man habe hart verhandelt, um die ursprüngliche Grobschätzung für den Rückbau von 190'000 Franken soweit reduzieren zu können. «Es ist nicht unsere Art, Volksbefragungen zu umgehen.» Aus den gescheiterten Freilichtspielen müsse auch der Gemeinderat lernen. «Wir sehen die Übernahme der Rückbaukosten keineswegs als Automatismus.» Für die Zukunft müsste man sich andere Wege zur Absicherung überlegen, vielleicht in Form von Kautionen.

Alex Höchli ergänzt zudem, dass die Gemeinde sowieso einen Teil der Rückbaukosten zu übernehmen hätte. Vor der Nutzung für das Freilichtspiel sei ein Teil der Parzelle als Zwischendeponie benutzt worden. «Ein Baubewilligungsgesuch der Einwohnergemeinde Engelberg für eine ständige Nutzung wurde damals vom Kanton nicht bewilligt und ein Rückbau verfügt.» Dieser Rückbau, für den also die Einwohnergemeinde zuständig war, erfolgte zu einem grossen Teil im Jahr 2016. «Als bekannt wurde, dass die Parzelle für die Freilichtspiele benutzt werden soll, wurden die Restarbeiten für diesen Rückbau zurückgestellt», so Alex Höchli weiter. Bei diesen zurückgestellten Arbeiten handle es sich um die Entfernung von einer Restmenge Koffermaterial, die Humusierung und die Ansaat der Fläche.

An der Talgemeinde gab Alex Höchli zudem bekannt, dass die Gemeinde die drei Aufführungen mit insgesamt 70'000 Franken unterstützt hätte. Die Engelberg-Titlis Tourismus AG habe insgesamt 130'000 Franken beigesteuert.