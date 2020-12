Wintersport Am Titlis gab es lange Warteschlangen An Maria Empfängnis mussten sich die Wintersportler am Titlis gedulden. Aufgrund der Corona-Massnahmen reichte die Warteschlange bei der Talstation bis zum Parkplatz. 08.12.2020, 20.47 Uhr

(pl) An Maria Empfängnis war die Warteschlange bei der Titlis-Talstation lang – sie reichte bis zum Parkplatz. Urs Egli, Marketingleiter der Titlis Bergbahnen, erklärt gegenüber PilatusToday, dass die lange Schlange auf die neuen Kapazitätseinschränkungen des Bundes zurückzuführen sei. Das Schutzkonzept stelle nämlich sicher, dass sich in der Talstation nur ganz wenige Leute aufhalten. «Logischerweise müssen die Leute ja dann irgendwo anstehen», sagt Egli gegenüber PilatusToday. «Heute waren rund 2700 Personen am Berg. An Spitzentagen sind das weitaus mehr», sagt Egli weiter. Ein Tweet vom ehemaligen Obwaldner Regierungsrat zeigt die lange Warteschlange: