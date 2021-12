Lea Fischer hat einen markanten Wechsel vollzogen

Wintersport Die Obwaldner Langläuferin Lea Fischer steht vor einem wegweisenden Rennen Die Engelbergerin Lea Fischer startet beim Weltcup in Davos. Einiges ist neu für die 23-Jährige. Jörg Greb 09.12.2021, 12.34 Uhr

Lea Fischer lief vor einem Jahr in Davos in die Punkteränge. Bild: Stephan Bögli (12. Oktober 2020)

«Erholen, ein gutes Gefühl aufbauen, die Strecke intus bekommen» – wenn Lea Fischer von den Vorbereitungen auf ihre Weltcup-Rennen vom Wochenende in Davos redet, tönt das professionell. Ein letztes hart forderndes Training bestritt sie Mitte Woche. Die Aufsteigerin, die neu im A-Kader figuriert, weiss: «Was ich mir noch nicht habe aneignen können, lässt sich jetzt nicht mehr nachholen.»

Fischer kennt dieses Wissen aus der Theorie. Dennoch stellt sie sich immer wieder Fragen, die nicht in dieses Konzept passen. Grund dafür ist der Saisoneinstieg beim Continental Cup am vergangenen Wochenende. Die gewünschte Sicherheit hat die Engelbergerin im Goms nur bedingt gewonnen. Der 16. Platz (viertbeste Schweizerin) im Klassisch-Rennen über 10 km glückte auf dieser zweithöchsten internationalen Stufe ansprechend. Im Skating-Sprint, ihrer Paradedisziplin, scheiterte sie aber frühzeitig im Viertelfinal und kam nicht über Rang 23 hinaus. «Das ist schade, aber zumindest kenne ich den Grund», sagt sie.

Der Aufstieg soll sich fortsetzen

An zweiter Stelle laufend, trat ihr im steilen Aufstieg eine Konkurrentin auf einen Ski. Fischer stürzte, der Rest des Feldes zog davon. Als aussichtslos erwies sich ihre Absicht, den Fauxpas noch zu korrigieren. Trotz der Enttäuschung sagte sie:

«So ist der Langlaufsprint, solche Zwischenfälle können dich immer wieder treffen.»

Und sie hielt auch fest: «Lieber jetzt als in Davos.»

In der letzten Saison gehörte Fischer zu den Entdeckungen im Swiss-Ski-Kader. Vor allem im Sprint konnte sie sich profilieren. Just vor einem Jahr lief sie in Davos in die Weltcup-Punkteränge (25.). Fischer verstand es, beste Werbung in eigener Sache zu machen. «Dieser Aufstieg soll weitergehen, Schritt für Schritt», hat sie sich vorgenommen.

Dazu vollzog sie einen markanten Wechsel. Von Trondheim (NOR), wo sie während vier Jahren Bewegungswissenschaften studierte und im Sommer 2022 mit dem Bachelor abschliesst, zog sie mit ihrem Freund zurück in die Schweiz nach Davos. Sie erhofft sich davon bessere Perspektiven im Langlauf. Die 23-Jährige profitiert von der Zusammenarbeit mit Trainer Andreas Waldmeier und vor allem auch von den Erfahrungen der Team-WM-Silbermedaillengewinnerin Laurien van der Graaff. Schon in Norwegen begann die Zusammenarbeit, jetzt wurde sie intensiviert. Zudem fand Fischers Freund eine Anstellung als Langlauftrainer am Sportgymnasium.

In den Swiss-Ski-Trainingslagern unter Frauentrainer Ivan Hudac kommt Fischer ebenso zu wertvollen Inputs – unter anderem auch von der Luzerner Teamleaderin Nadine Fähndrich. Zudem spielt der Zusammenhalt generell, da alle Toplangläuferinnen und -läufer (ausser Fähndrich) in Davos leben. So ergeben sich Synergien. Ob und wie diese bereits greifen, wird sich zeigen.

Fischer träumt von Olympia

Lea Fischer wird sich in Davos auf den Skating-Sprint am Samstag fokussieren. Hoch sind die Ansprüche. Im vergangenen Winter (ohne die abwesenden Norwegerinnen) belegte sie den starken 25. Rang. Mit einem ähnlichen Exploit würde allenfalls gar ihr Traum näher rücken: die Olympischen Spiele. Eine Platzierung in den besten 15 würde die direkte Qualifikation bedeuten, eine Rangierung von 25 an abwärts die «halbe». Auch für weitere Einsätze im Weltcup werden die Weichen gestellt.

Mit Nadine Fähndrich, ihrem Bruder Cyril Fähndrich, dem Urner Roman Furger, dem Obwaldner Janik Riebli und dem Schwyzer Roman Schaad stehen weitere Innerschweizer im Einsatz.