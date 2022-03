Engelberg-Titlis wehrt sich gegen Kritik von Konsumentenschutz

Preise Nach Kritik von Konsumentenschutz: Engelberg-Titlis empfindet dynamische Preise als gerechtfertigt Die Stiftung für Konsumentenschutz hat in einem Bericht das Skigebiet Engelberg-Titlis für seine Preispolitik kritisiert. Dieses bemängelt, dass im Bericht einiges unterschlagen oder falsch dargestellt werde. Florian Pfister Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) hat eine saisonale Erhebung in Skigebieten mit dynamischen Preissystemen analysiert. Im entsprechenden Bericht stach Engelberg-Titlis besonders negativ hervor. Die Preise für Einzel- und Familientageskarten seien bei kurzfristigem Kauf rund 20 Prozent teurer geworden, sowohl in der Neben- wie auch in der Hauptsaison. Dabei hat der Konsumentenschutz den 11. Dezember der laufenden Wintersaison als Nebensaisontag und den 9. Januar als Hauptsaisontag gewählt und die Preise jeweils am 22. November und drei Tage vor dem Skitag begutachtet. Dabei schwankten die Preise bei Engelberg-Titlis zwischen 56 und 67.50 Franken.

Der Konsumentenschutz kritisiert unter anderem den Einfluss des Wetters auf die Preise von Engelberg-Titlis. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Diesen Preisanstieg bestätigt Urs Egli, Leiter Marketing bei Engelberg-Titlis. Es sei jedoch wichtig zu erwähnen, dass diese Preise allesamt unter dem Fixpreis der Vorsaison von 68 Franken liegen. «Dies wird einfach unterschlagen, ist jedoch relevant für den Konsumenten. Der im Artikel angesprochene Aufschlag ist demnach ein Preisnachlass zur Vorsaison und irreführend dargestellt.» Cécile Thomi, Leiterin Recht bei der SKS, entgegnet auf Anfrage: «Wir thematisieren in der Untersuchung die Preisunterschiede beim Kauf zu einem früheren respektive einem späteren Zeitpunkt und den immer grösser werdenden Frühbucher-Druck.» Es gehe nicht um einen Vergleich der Preise mit früheren Saisons.

Umsatz stehe nicht an erster Stelle

Urs Egli interpretiert den Bericht der SKS so, dass der Umsatz der wichtigste Grund für die Preispolitik sei. Dem sei nicht so: «Spitzentage verursachen übermässig Verkehr für das ganze Tal.» Ausserdem wolle man versuchen, dass die Gäste ihre Tickets online kaufen, damit es weniger Wartezeiten für sie gibt. «Das Ziel ist es, das Kundenerlebnis zu verbessern.» Urs Egli sagt aber auch, dass dies natürlich positive Auswirkungen auf den Umsatz habe.

Er erklärt weiter, dass der 9. Januar aus Sicht der Bergbahn ein Nebensaisontag im Januarloch sei. Er zeigt dies mit den Frequenzzahlen auf: Am 11. Dezember verzeichnete Engelberg-Titlis 1800 Gäste, am 9. Januar 2100 Personen. «Der 2. Januar wäre ein Hauptsaisontag», sagt Urs Egli. «Wir hatten 5700 Personen am Berg, also mehr als doppelt so viel.» Die Stiftung empfindet das gewählte Datum allerdings als legitim, wie Cécile Thomi sagt: «Der 9. Januar fällt im Allgemeinen in die Hochsaison-Phase.» Der Online-Bericht der Stiftung wurde in der Zwischenzeit mit der Information ergänzt, dass dieser Tag in Engelberg kein Hauptsaisontag ist.

Frühbucher werden belohnt, Spätbucher «abgestraft»

Der Bericht kritisiert weiter, dass das Wetter eine zu wichtige Rolle spiele. «Frühbuchende profitieren grösstenteils, tragen aber stets das Wetterrisiko», heisst es darin. Für Urs Egli ist klar: «Wir belohnen Frühbucher, weil sie uns helfen, den Skibetrieb besser planen zu können.» Cécile Thomi sagt dazu, dass die Bemerkung von Urs Egli die Problematik optimal auf den Punkt bringe: «Bei kurzfristigem Kauf wird der Gast generell mit höheren Preisen abgestraft als bei einem Kauf lange im Voraus. Der Faktor Wetter verschärft die Problematik zusätzlich. Bei schönem Wetter wird der Preis noch weiter ansteigen – bis in bald unbekannte Höhen.» Das zeige insbesondere die Tatsache, dass einige Skigebiete explizit auf eine Preisobergrenze verzichten.

So auch Engelberg-Titlis, wo ein Logarithmus den Preis berechnet. «Man kann nicht genau sagen, wie die Obergrenze aussieht», sagt Urs Egli. «Erst wenn die Saison durch ist, können wir sagen, was der höchste Preis gewesen ist.» Er betont, dass die Gäste im Webshop die Monatsübersicht mit den verschiedenen Preisen sehen. «Dann kann der Kunde selbst entscheiden, wann er zu welchen Preisen kommen will.»

