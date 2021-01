Reportage Skifahren während Corona: Warum die Schneesportler in Engelberg kein Problem darin sehen Es herrscht Pandemie und trotzdem zieht es auch dieses Jahr zahlreiche Schneesportfans in die Skigebiete. Warum das eigentlich kein Problem sei, erzählen sie selbst. Kristina Gysi 21.01.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein ruhiger Tag in der Talstation der Titlis-Bergbahnen, was zwei Gründe haben könnte: der wolkenverhangene Himmel und dass ein ganz normaler Arbeitstag die meisten Wintersportler im Homeoffice festnagelt. Dennoch ist der grosse Parkplatz am Fusse des Berges gut besetzt. Hier machen sich auch Jana und Fabio aus dem aargauischen Baden auf ihren Tag im Schnee bereit.

«Wir geniessen den Tag für uns allein, weil unsere Tochter heute in der Krippe ist», sagt Fabio. Sie stehen in dieser Saison zum ersten Mal auf den Skiern und lassen sich von der Maskenpflicht und den geschlossenen Restaurants nicht abschrecken. Jana sagt:

«Wir glauben, dass, wenn wir die Masken tragen und den Abstand einhalten, nichts passieren kann.»

Das Paar habe schon Corona gehabt, was die beiden etwas «ruhiger» stimme.

Fabio und Jana aus Baden geniessen einen Tag in Zweisamkeit. Kristina Gysi (Engelberg, 20. Januar 2021)

Skifahren im Coronawinter: Das dürfte für Kritik sorgen. «Es ist sicher so, dass die Gesellschaft gerne und schnell über das Verhalten anderer urteilt», sagt Jana. Da die beiden in ihrem Umfeld aber nicht über den Skitag gesprochen haben, kam ihnen solche Kritik nicht zu Ohren. Zudem befolge das Paar stets die Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). «Sie sind die Spezialisten», so Fabio. «Wenn sie sagen, dass Skigebiete nicht so riskant sind und deshalb offen bleiben dürfen, vertraue ich auf dieses Urteil.» Und dann gehe er auch auf die Piste.

Um Ski zu fahren, nimmt man die Maske in Kauf

Der Engelberger Hansruedi Waser freut sich vor allem über die idealen Schneeverhältnisse. Was das Virus betrifft, macht er sich keine Sorgen. «Ich gehe jeweils unter der Woche Ski fahren – egal ob Corona oder nicht», sagt er. Er fahre gerne zügig, was am Wochenende durch die vielen Gäste unmöglich sei. Und die Maske stört nicht? Waser deutet auf sein Gesicht: «Sie sehen es ja», meint er lachend. Er trägt den hellblauen Stofffetzen unter der Nase. «Es ist nicht optimal, aber so schlimm ist es auch nicht.» Er gehe gerne Ski fahren, dann nehme man das in Kauf.

Zudem sehe er nicht ein, warum man das Skifahren zu Zeiten von Corona als verantwortungslos bezeichne: «Der Sport findet draussen statt und unter der Woche hat es sehr wenige Leute.» Da sehe er null Risiko. Nicht so am Wochenende:

«An einem schönen Samstag oder Sonntag wird es vor allem beim Anstehen sehr eng. Dann ist es sicher etwas gefährlicher.»

Der Engelberger hat seinen Skitag schon vor Mittag beendet und macht sich nun auf den kurzen Heimweg. Für ein Foto ist er leider nicht zu haben.

Ein nicht mehr ganz so seltener Anblick: die leere Talstation der Titlis-Bergbahnen. Kristina Gysi (Engelberg, 20. Januar 2021)

Weniger Kontrolle durch Take-away-Angebot

Michel Hadorn und Stefan Koller arbeiten im Restaurant Alpstübli auf Trübsee. Zurzeit haben sie Kurzarbeit und sind froh um alle Gäste, die kommen. Die Situation sei nach wie vor schwierig. Stefan erwähnt das geltende Alkoholverbot: Gerade an Tagen wie diesem, wenn das Wetter nicht perfekt und die Temperaturen garstig sind, würde sich so mancher mit einem «Kafi-Zwätschge» im Alpstübli aufwärmen. «Aber für einen Pfefferminztee hält leider niemand an.»

Auch der Take-away ist wenig lukrativ, sagt Michel. Und er denkt, dass das Schutzkonzept des Restaurants zielführender gewesen wäre als die Imbiss-Alternative: «Wir können nicht kontrollieren, was die Leute machen», sagt er. «Die Gäste holen ihr Essen und stehen dann in grossen Gruppen dicht beieinander.» Im Restaurant habe man Vierertische, Plexiglasscheiben und Markierungen, die dazu zwingen, den Abstand einzuhalten. «Das ist eigentlich eine sichere Sache.»

Michel und Stefan arbeiten im Restaurant Alpstübli auf Trübsee. Kristina Gysi (Engelberg, 20. Januar 2021)

Ob man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man zurzeit auf die Piste geht? «Solange man die Regeln einhält, nicht», sagt Michel. Das Problem sei, dass es doch einige Leute gäbe, die die Abstandsregeln bei den Bahnen nicht beachten würden. «Weil halt jeder der Erste auf dem Berg sein will.» Alles in allem funktioniere das Konzept aber gut, wirft Stefan ein. Auch die Zurückhaltung der Leute sei deutlich spürbar:

«Das Maximum von 7000 Gästen ist bisher nicht erreicht worden. Auch nicht an den Spitzentagen.»

Mangelndes Interesse oder schlechtes Gewissen?

Die Brisanz der Corona-Skifahr-Thematik zeigte sich beim morgendlichen Besuch in Engelberg vor allem in der Redseligkeit der anwesenden Leute – diese war nämlich alles andere als ausgeprägt. Manch einem war es unangenehm, darüber zu sprechen, viele blockten sofort ab. Ob das an mangelndem Interesse, oder doch ein bisschen am schlechten Gewissen lag, bleibt offen.