Tag der offenen Tür Die fünfgeschossige Altersresidenz «Schmetterling» in Sarnen entfaltet sich vor seinen Besuchern Der Neubau der Sarner Residenz Am Schärme steht vor der Inbetriebnahme. Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür laufen auf Hochtouren. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 27.04.2022, 16.00 Uhr

Es riecht noch ganz neu. Der Boden aus heller Eiche wirkt edel, die Tische und Stühle aus Eiche ebenfalls. Wie im Seniorenheim wirkt es hier nicht, eher wie im modernen Hotel oder in einer edlen Wohnanlage. Im dritten Stock des «Schmetterlings» ist im Essraum ein Tisch als Muster eingedeckt. Die Tafel mit Geschirr in schlichtem, modernen Design wirkt einladend.

Mit Freude am Reinigen der neuen Flächen

Christina Ming fährt mit der Putzmaschine über den Boden.

Bis zum Tag der offenen Tür gibt es noch viel zu tun. Christina Ming, Fachfrau Hauswirtschaft, reinigt den Boden neben dem Ess- und Aufenthaltsraum einer Station. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 25. April 2022)

Heute ist die Fachfrau Hauswirtschaft eingeteilt für die Reinigung des zweiten Stocks. Fürs Foto zieht sie ihre Fleecejacke ab, damit ihre Berufskleidung besser zur Geltung kommt. Sie legt fast ein wenig Besitzerstolz an den Tag: «Ich arbeite hier gern», sagt sie lächelnd. «Es ist so heimelig und auch grossräumig, ich fühle mich hier sehr wohl», erzählt sie.

Auch Roland Liem vom Technischen Dienst hat zurzeit alle Hände voll zu tun. «Wir haben in den vergangenen Tagen viele Lieferungen erhalten, wie die neuen Pflegebetten. Nun sind wir am Vorbereiten des Tags der offenen Tür. Funktionieren die Beamer, was läuft auf den Bildschirmen in den Zimmern?» Seit Anfang April seien sie im Team voll eingespannt, berichtet er. «Bis wir die Werkstatt einrichten und den normalen Betrieb aufbauen können, das wird noch ein paar Wochen dauern», schätzt er.

Der Neubau der Residenz Am Schärme, der «Schmetterling», ist fertig. Eines der 102 Standard-Pflegezimmer. Im Bild Hanspeter Kiser, Stiftungsratspräsident. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 25. April 2022)

Zehn Jahre nach dem Architekturwettbewerb hat sich der «Schmetterling» entfaltet. Der fünfgeschossige Bau ist fertig. Umstritten war seine Planung bei direkten Anwohnern, die sich gemeinsam mit einem Anwalt gegen die Nähe des kritisierten «massiv überdimensionierten Baus mit erdrückender Dominanz» zur Wehr setzten, aber schliesslich unterlagen. Fünf Jahre Verzögerung bedeutete das für die Bauherrschaft.

Stiftungsratspräsident Hanspeter Kiser zeigt den Blick von einer Attikawohnung Richtung Melchtaler Berge. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 25. April 2022)

Trotz allem habe man nun keine böse Nachbarschaft. Während verschiedener Phasen sei diese immer wieder eingeladen worden, berichtet Stiftungsratspräsident Hanspeter Kiser. Wie ist seine eigene Stimmung so kurz vor dem Tag der offenen Tür? «Wir alle, Mitarbeiter, Geschäftsleitung und Stiftungsrat, sind in euphorischer Stimmung», sagt er und freut sich.

Aussenansicht des neuen Gebäudes. Bild: PD

Viel Privatsphäre mit traumhaftem Blick

Er führt eine der zwölf Attikawohnungen vor, insgesamt gibt es im obersten Geschoss acht Zwei-Zimmer- und vier Drei-Zimmer-Wohnungen, fünf weitere liegen im Parterre. Mit ihren zwei hellen Zimmern und zwei Balkonen zur umlaufenden grosszügigen Dachterrasse bietet sie viel Platz für Privatsphäre. Der eine Balkon hat eine Traumaussicht zum Sarnersee, den Sachsler Bergen und der Schwendi, vom anderen aus blickt man auf die Melchtaler Berge. Einbauschränke und eine moderne Kücheneinrichtung, der Waschturm im barrierefreien Badezimmer gehören zum gehobenen Ausbaustandard. Preislich kosten die Wohnungen zwischen 2200 und 3300 Franken Miete.

Gang durch das Attikageschoss. Bild: PD

Deren Bewohner können alle Leistungen dazubuchen, für sie ist nicht die Pflege im Haus, sondern die Spitex zuständig. Auf drei Stöcken mit identischem Grundriss befinden sich 102 Pflegezimmer. Auch diese strahlen eine moderne Heimeligkeit aus. Die Räume sind gross geschnitten mit rund 30 Quadratmetern, Tageslicht kommt durch ein kleines Fenster sogar bis ins Badezimmer. Eine breite Fensterbank vor den grossen Panoramascheiben bietet Besuchern zusätzlichen Platz zum Verweilen.

«Bei allen Planungen wurden die Mitarbeitenden miteinbezogen», erzählt Hanspeter Kiser. «Für die Pflegezimmer wurde sogar ein Musterzimmer entwickelt, das einen Test durchlaufen musste.» Auch den Architekten aus dem Luzerner «Büro Konstrukt» windet er ein Kränzchen. Die Stiftung investierte insgesamt 44,6 Millionen Franken in das Projekt und blieb damit 2,8 Millionen Franken unter dem ursprünglichen Kostenvoranschlag.

Insgesamt wirken die Gänge im «Schmetterling» durch die mehrfache Brechung der Perspektive nicht so lang, wie sie eigentlich sind (70 Meter!). Jeweils in der Mitte befindet sich das Stationszimmer, das von mehreren Seiten her einsehbar ist. Die Aufenthalts- und Essräume mit je 17 Plätzen liegen sich gegenüber, die Bewohner dürfen auch in der anderen Wohneinheit essen.

Diskrete Signalisation hilft bei der Orientierung

Klare Signalisationen sollen ihnen helfen, sich zurechtzufinden. Diskret zeigen geometrische Formen die Richtung, Farben den jeweiligen Stock und Sujets die jeweilige Seite des Gebäudes an. Im Erdgeschoss gibt es Seminarräume, die extern bereits angefragt werden, einen Coiffeur und Räume für Therapien und Administration. Im Keller wurde eine moderne Lingerie untergebracht, die bereits im Betrieb ist.

Die neue Lingerie im Keller des «Schmetterlings» ist bereits im Betrieb. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 25. April 2022)

Durch die neue Anlage gewinnt nun auch der Park an zusätzlichem Raum, die oberirdischen Parkplätze konnten in eine Tiefgarage verlegt werden. Die Gebäude sind durch Tunnel unterirdisch miteinander verbunden. Symbolisch erhielten die Mitarbeiter sieben verpuppte Schmetterlinge bei der Übergabe des Baus an sie. Diese dürfen sie im neuen Park ansiedeln.

Auf Direktor Roman Wüst und sein Team kommt in der nächsten Zeit nun noch viel Arbeit zu. Anfang Mai werden die neuen Mieter ihre Wohnungen beziehen, danach folgt die grosse Züglete: Aus dem Haus 1, das aus dem Jahr 1979 stammt, werden alle Bewohner zügeln. Dieses wird komplett umgebaut. In der neuen «Looschä» (liebevoller Mundartbegriff für Loge) sollen 50 Appartements für individuell betreutes Wohnen Platz finden. Im Endausbau verfügt die Residenz Am Schärme über 157 Pflegebetten (heute sind es 140), sowie 75 Wohnungen (heute sind es 21). Der Bezug soll im Herbst 2023 erfolgen. Das Restaurant wird in der Umbauphase im Haus 2 unterkommen, der sogenannten «Villa». Über mangelnde Auslastung kann Roman Wüst nicht klagen, das Haus sei zurzeit fast ausgebucht, erklärt er.

Am Samstag, 30. April, besteht von 10 bis 16 Uhr am Tag der offenen Tür die Möglichkeit, den «Schmetterling» der Residenz Am Schärme zu besichtigen.

