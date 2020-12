Wohnungsbrand in Stalden – drei Personen im Spital In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brach am frühen Abend ein Feuer aus. Drei Personen mussten wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. 20.12.2020, 23.19 Uhr

Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Bild: Kapo Obwalden

(lil) Am Sonntagabend kurz nach 17.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Obwalden die Meldung ein, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stalden brenne. Bewohner nahmen gemäss Kapo Brandgeruch wahr und suchten den Brandherd. Dabei konnten sie eine 93-jährige Bewohnerin aus der betroffenen Wohnung retten.