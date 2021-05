Wohnungswechsel Zügeln leicht gemacht: Ab 1. Juni kann die notwendige Meldung an die Behörde online vollzogen werden Sämtliche Gemeinden der beiden Kantone Obwalden und Nidwalden schliessen sich der Onlineplattform eUmzugCH an. Dadurch können Zu-, Weg- und Umzüge in Zukunft bequem von zu Hause aus und zu jeder Tageszeit gemeldet werden. 26.05.2021, 12.17 Uhr

Ein Umzug in Ob- und Nidwalden kann ab 1. Juni neu auch online gemeldet werden. Bild: Urs Jaudas/KEYSTONE

Sämtliche 18 Gemeinden der beiden Kantone sind ab dem 1. Juni auf der Onlineplattform www.eumzug.swiss zu finden. Wohnsitzwechsel können so bequem von zu Hause aus und zu jeder Tageszeit gemeldet werden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kantonsbehörden von Ob- und Nidwalden heisst. In Obwalden können künftig auch ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vom Onlinedienst profitieren. Anders in Nidwalden. Hier verbleibt die Zuständigkeit auf kantonaler Ebene (Amt für Justiz, Abteilung Migration). Generell nicht genutzt werden kann eUmzugCH von Wochenaufenthaltern, da dies kein eigentlicher Wohnsitzwechsel darstellt.

Schriften werden automatisch übermittelt

Für die digitale Meldung ist kein Benutzerkonto erforderlich. Im elektronischen Meldeprozess müssen jedoch identifizierende Angaben wie die Krankenversicherungsnummer und im Fall von Mieterinnen und Mietern ein Nachweis für die neue Mietwohnung erbracht werden. Via eUmzugCH können neben weiteren Personen im selben Haushalt auch Hunde mitgemeldet werden.

Bei einem Umzug zwischen Gemeinden, die beide an eUmzugCH angeschlossen sind, werden die Schriften automatisch der neuen Wohngemeinde zugestellt, worauf die zuziehenden Personen eine entsprechende Bestätigung erhalten. Sollte die neue Wohngemeinde in einem anderen Kanton die Dienstleistung nicht anbieten, muss der Zuzug gemäss den Vorgaben der jeweiligen Gemeinde abgeschlossen werden. Innerhalb des eigenen Kantons sind die Ab- und Anmeldungen des Wohnorts kostenlos. Ausserkantonal können Gebühren anfallen. Die Möglichkeit, den Wohnsitzwechsel direkt am Schalter der jeweiligen Gemeinde vorzunehmen, bleibt trotz der neuen Onlineplattform erhalten.