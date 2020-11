CVP-Fraktionschef verlangt Entschädigungen für Wolfsrisse in Obwalden Um zu verhindern, dass Alpweiden nicht mehr bewirtschaftet werden, sollen Tierhalter eine bedingungslose Entschädigung vom Kanton erhalten, wenn ihre Tiere Opfer von Wölfen werden. Dies verlangt CVP-Kantonsrat Marcel Jöri mit einer Motion. Philipp Unterschütz 11.11.2020, 05.00 Uhr

Gerissene oder verletzte Nutztiere wie Schafe sollen in Obwalden den Haltern zum Marktpreis entschädigt werden. Archivbild: Nid-/Obwaldner Zeitung

Der Kanton Obwalden soll Tierhalter, deren Nutztiere durch Wölfe gerissen oder verletzt worden sind, entschädigen. Die Entschädigung soll in Höhe des Marktwerts der Tiere liegen. Mit einer Motion fordert der CVP-Kantonsrat Marcel Jöri (Alpnach), dass die Regierung das Jagdgesetz und die Verordnung bis zum 1. Juli 2021 ergänzt, bei einem allfälligen Referendum bis spätestens 1. Januar 2022.

Im aktuell gültigen Jagdgesetz des Kantons von 1973 ist nur festgehalten, dass das Grundeigentum vor Schädigung durch freilebende Tiere und durch die Jagd angemessen zu schützen sei. In diesem Rahmen werden beispielsweise in Giswil jedes Jahr mehrere tausend Franken für Wildschäden an Landbesitzer vergütet. Für Besitzer von Nutztieren gelten bei Entschädigungen die Vorgaben des Bundes, die aber verschiedene Massnahmen zum Wolfsschutz wie Schutzzäune oder Herdenhunde verlangen, damit Entschädigungen fliessen können.

Voraussetzungen für Entschädigungen sind unverhältnismässig

Dies will der Fraktionschef der CVP im Kantonsrat, Marcel Jöri, ändern. Obwaldner Tierhalter sollen vom Kanton auf jeden Fall zu Marktpreisen entschädigt werden. Der Kanton müsste anschliessend selber mit dem Bund regeln, ob dieser die Entschädigungen (teilweise) übernehmen könnte. «Die bisher verlangten Massnahmen wie beispielsweise Herdenschutzhunde sind insbesondere für Halter unverhältnismässig, die nur wenige Tiere besitzen», erklärt Marcel Jöri auf Anfrage. Sie bedeuten einen teilweise massiv erhöhten Arbeitsaufwand und generieren Mehrkosten, die weder von der Öffentlichkeit abgedeckt sind, noch durch höhere Preise am Markt realisiert werden können. Oft könnten sie auch gar nicht umgesetzt werden, schreibt er denn auch in seiner Motion.

Marcel Jöri befürchtet, dass nach der Ablehnung des Jagdgesetzes durch die Zunahme der Wölfe etliche Tierhalter mit wenigen Tieren, darauf verzichten werden, abgelegenere oder gefährdete Alpweiden zu bewirtschaften. Viele von ihnen würden die Tierhaltung hobbymässig betreiben. «Wir müssen aber zu den Tierhaltern Sorge tragen. Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass auch weiterhin die vielen unwirtschaftlichen Flächen in Obwalden durch Nutztiere beweidet werden, um zu verhindern, dass sie verbuschen und erodieren», ist Marcel Jöri überzeugt.

Gespannt auf die Reaktion von Regierung und Parlament

Was seine Motion den Kanton kosten könnte, weiss Marcel Jöri nicht. Er schätzt, dass es wohl im kleinen Rahmen eines vierstelligen Betrages sein könnte. Die aktuellen Marktpreise lägen etwa bei 250 Franken für ein Lamm und 350 bis 500 Franken für ein Mutterschaf. Die zeitliche Vorgabe bis im Sommer dieses Jahres hat Jöri eingesetzt, weil eine Motion auch sehr langsam umgesetzt werden könne. Das Problem mit den Wolfsrissen sei aber aktuell.

Wie sein Vorschlag bei der Regierung und im Parlament ankommen wird, kann Marcel Jöri nicht beurteilen. «Bisher habe ich keine Rückmeldungen erhalten. Die Diskussion ist wegen Corona aber auch unter uns Parlamentariern eingeschränkt.» Unterstützung gebe es sicher von seiner Fraktion, insbesondere aus den bäuerlichen Kreisen. Das Geschäft wird im Januar im Kantonsrat behandelt.