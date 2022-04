Zentralschweizer Bauernbund Bauernbund reduziert seine Führungsetage An der Delegiertenversammlung des Zentralschweizer Bauernbundes in Alpnach wurde beschlossen, mit schlankeren Strukturen künftig Kosten einzusparen. Zudem soll die Vereinsversammlung die Delegiertenversammlung ablösen. Markus Villiger 04.04.2022, 17.40 Uhr

Josef Murer wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Er präsidierte den Zentralschweizer Bauernverband von 2010 bis 2020. Bild: Izedin Arnautovic (Alpnach, 1. April 2022)

Einstimmig und diskussionslos stimmten die Delegierten des Zentralschweizer Bauernbundes (ZBB) den revidierten Statuten zu und beschlossen eine Reorganisation. Wie Präsident Jakob Lütolf, Wauwil, und Sekretär Franz Philipp, Rothenthurm, ausführten, geht es vor allem darum, die Verbandsstrukturen zu vereinfachen und damit Kosten einzusparen. «Der ZBB soll in Zukunft die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz verstärken und die Aufgaben effizient lösen», betonte Präsident Lütolf. Sekretär Franz Philipp erinnerte die 70 Delegierten im Landgasthof Schlüssel in Alpnach Dorf daran, dass im Jahr 2015 in Hergiswil die letzte Revision der Statuten vorgenommen wurde. Auch damals ging es darum, Kosten zu sparen; so wurde damals der Vorstand verkleinert.

Eine vom Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe befasste sich mit der aktuellen Statutenrevision. Der Vorstand genehmigte zu Handen der DV im Januar die Revision. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die Delegiertenversammlung durch die Vereinsversammlung abgelöst wird. Die Vereinsversammlung bildet der Vorstand, ergänzt mit den Sekretären und Geschäftsführern der Kantonalverbände sowie der Ehrenmitglieder. Bisher zählte die DV 90 Delegierte, neu sollen es nur noch 20 Delegierte sein.

Nach wie vor als äusserst wichtig wird die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in den kantonalen Landwirtschaftsämtern bezeichnet. Schliesslich betonte Verbandspräsident Lütolf: «Wir sind überzeugt, so auf dem richtigen Weg zu sein und zum Wohle der Zentralschweizer Bäuerinnen und Bauern in der Öffentlichkeit aufzutreten. Die damit angestrebte Weiterentwicklung des ZBB ist vor allem auch in der heutigen Zeit sehr wichtig.» Ohne Gegenantrag wurde einstimmig der Revision der Statuten zugestimmt. Sichtlich erfreut dankte der Präsident den Delegierten für die so einmütige Zustimmung zu einer «äusserst wichtigen Vorlage».

Neues Ehrenmitglied

Während 24 Jahren vertrat Josef Murer, Baar, die Interessen des Zentralschweizerischen Bauernverbandes. Er gehörte von 1996 bis 2009 dem Vorstand des Zentralschweizer Bauernverbandes an und präsidierte diesen in den Jahren 2010 bis 2020. Mit Akklamation ernannte die Versammlung Josef Murer zum neuen Ehrenmitglied. Eine Ehrung erfuhren auch weitere Vorstandsmitglieder, die mit einem Geschenk beehrt wurden. Es sind dies: Hugo Jung, Eschenbach, Hansruedi Keiser, Hergiswil, Thomas Oehen, Hohenrain, und Wendelin Lorenz, Silenen. Neu in den Vorstand des ZBB wurde einstimmig der 31-jährige Sergio Poletti, Erstfeld, gewählt.

Beat Amgarten, Vertreter des Landwirtschaftsamts, überbrachte die Grussbotschaft des Kantons Obwalden. Er verdankte die Arbeit des ZBB. Die Landwirtschaft stehe vor grossen neuen Herausforderungen, die es zu bewältigen gelte. Beat Röösli, Stellvertretender Leiter des Departements Wirtschaft, Bildung, Internationales vom Schweizerischen Bauernverband, referierte über die Massentierhaltungs-Initiative, die am 25. September zur Abstimmung kommt. Er bezeichnete die Initiative unter anderem als «unnötig», und erwähnte, dass die Betriebe bei einer Annahme grosse Umstellungen vornehmen müssten.

Im Anschluss an die DV referierte Christian Hofer, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, zum Thema «Agrarpolitik: Rückblick – Ausblick». Er betonte: «Die inländische Produktion ist der zentrale Pfeiler der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Momentan ist die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Produktions- und Nahrungsmitteln sichergestellt. Die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik muss die Ernährungssicherheit ganzheitlich behandeln.»

Der Zentralschweizer Bauernbund Der Zentralschweizer Bauernbund (ZBB) ist der Zusammenschluss der Bauernverbände Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden, Obwalden, Luzern und der Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP. Diese Verbände sind die Mitglieder des ZBB. Die kantonalen Bauernverbände zählen zusammen rund 7450 Mitglieder. Der ZMP zählt rund 3000 Mitglieder. Die Hauptaufgaben des ZBB sind die Interessenvertretung gegenüber dem Bund und den Dachverbänden, die Koordination der Arbeiten der Mitgliedsorganisationen, unter anderem durch die Erarbeitung gemeinsamer Stellungnahmen, die Unterstützung der Mitgliederorganisationen, die regionalen Probleme erfassen und lösen sowie die Aufgaben im Bereich der Bildung und der Berufswerbung, zudem die Organisation des Auftritts an der Messe Zebi.