Alpnacher Ingenieurbüro ZEO wird 50 Jahre alt

Obwalden Dank ZEO hält die Titlisschanze Das Ingenieurbüro ZEO AG gibt's nun schon seit einem halben Jahrhundert. Matthias Piazza 11.02.2022, 16.03 Uhr

Die Titlisschanze. Bild: Urs Flüeler/Keystone (16. Dezember 2016)

Die neue Titlisschanze in Engelberg oder das A8-Tunnelportal in Alpnach. Es sind Beispiele von unzähligen Bauprojekten, bei denen ZEO AG die Finger im Spiel hat. Das Ingenieurbüro ZEO AG ist aber auch in gewöhnlicheren Bauwerken involviert. So plant das Büro auch die perfekte Neigung einer Strasse in einer Kurve oder eine Wasserleitung unter einer Autobahn durch. Auch die Projektierung von Fernwärmeleitungen machen mittlerweile einen wichtigen Teil des Auftragsvolumens aus. Viele Aufträge etwa im Strassenbau kommen von Gemeinde oder Kanton. Aktuell beschäftigt das Unternehmen in seinen drei Büros Alpnach, Giswil und Emmenbrücke 22 Mitarbeiter, darunter Ingenieure, Zeichner, Techniker.

Thomas Zumstein, Leiter Tiefbau und Mitglied der Geschäftsleitung der ZEO AG. Bild: Urs Hanhart (Alpnach, 26. Januar 2022)

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann allerdings ziemlich bescheiden, 1972. Damals gründete Walter Zumstein, der Vater von Thomas Zumstein, in Alpnach ein Ingenieurbüro. «Bis in den 1970er-Jahren projektierte der Kanton seine Bauwerke noch selber, man konnte beim Kanton eine Lehre als Zeichner machen, auch beschäftigte dieser eigene Spezialisten für den Wasserbau», weiss Thomas Zumstein, Leiter Tiefbau und Mitglied der Geschäftsleitung. Mit dem Bevölkerungswachstum und dem zunehmenden Autoverkehr nahm der Bedarf der öffentlichen Hand an Ingenieurleistungen zu. Der Kanton hatte die Kapazität dafür nicht mehr. Die Aufträge wurden an die Privatwirtschaft vergeben. So auch in Alpnach. «Kaum hatte mein Vater Walter Zumstein ein eigenes Ingenieurbüro gegründet, klopfte er bei der Gemeinde Alpnach an – und hatte im selben Moment seinen ersten Auftrag in der Tasche. Er durfte die Industriestrasse in Alpnach projektieren.»

Die Leistungen sind unsichtbar

Sechs Jahre später kam die Filiale Giswil dazu, 1984 gründete Walter Zumstein mit Bruno Enz und Max Oetliker die ZEO AG, 1997 wurde die dritte Filiale in Emmenbrücke eröffnet. Das Unternehmen wuchs, das Auftragsvolumen nahm zu. Die Aufträge wurden aber auch komplexer. Die Aufgabenteilung wurde klar in Hoch- und Tiefbau geteilt. In Giswil wurden und werden bis heute die Hochbauaufträge der Firma bearbeitet. In Alpnach werden die Tiefbauaufträge umgesetzt. «Mit der immer stärkeren Besiedlung wird es auch immer schwieriger zu graben oder einen Installationsplatz zu finden. Oft müssen wir Gärten oder Landwirtschaftsland benutzen für unsere Arbeit. Das stösst aber nicht immer auf Verständnis», erzählt Thomas Zumstein.

Generell fehle oft das Verständnis für Ingenieurarbeiten, was er zum Teil auch verstehen könne. «Wir arbeiten im Hintergrund oder im Untergrund. Bei einem Haus sieht man das Werk des Architekten. Dass es dank unserer Ingenieurleistungen nicht zusammenstürzt, nimmt niemand wahr, auch nicht die ganzen Leitungen, die unter einer Strasse hindurchführen», gibt er zu bedenken. Auch werde der Platz nicht nur auf, sondern auch unter der Strasse langsam eng. «Zu Wasser-, Abwasser- und elektrischen Leitungen und jenen für Elektrizität kommen immer häufiger noch zwei Rohre für Wärmeverbünde», erklärt er.

Es fehlen Fachkräfte

Als weitere Herausforderung nennt er den schon seit rund zehn Jahren herrschenden Fachkräftemangel im Ingenieurwesen. «Viele Ingenieure werden jährlich pensioniert. Neue Fachkräfte werden von Firmen angeworben, bevor sie das Studium beendet haben.» Verschärfend zu den geburtenschwachen Jahrgängen käme das Problem, dass in der Schule die naturwissenschaftlichen Fächer nicht mehr die Bedeutung hätten wir früher. «Vielleicht gibt es da irgendwann wieder eine Trendwende», hofft er. Mit vier Lehrlingen, die zum Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau ausgebildet werden, leiste man seinen eigenen Beitrag in die Nachwuchsförderung.

Überhaupt blicke er zuversichtlich in die Zukunft. Die Auftragslage sei gut. Und ZEO haben einen entscheidenden Trumpf in der Hand. «Bei uns haben die Bauherren während des ganzen Projektes immer dieselbe Ansprechperson. Das wird geschätzt.»