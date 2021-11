Das Obwaldner Start-Up Aurora gewinnt den Zünder accelerator

«zünder» 100'000 Franken für ein Obwaldner Start-Up: «Aurora» überzeugte die Jury mit einem intelligenten Lampensystem Im Rahmen des Zentralschweizer Start-Up-Programms «Zünder accelerator» kämpften am Freitagabend fünf Unternehmen um ein Investment. Im Finale gewonnen hat das sechsköpfige Team rund um das Start-Up «Aurora». 20.11.2021, 14.12 Uhr

Die «award night» ist der Höhepunkt des Programms Zünder, das Start-Ups unter der Projektleitung von InnovationsTranfer Zentralschweiz bei der Suche nach Investoren unterstützt. Fünf Jungunternehmen schafften es gemäss Mitteilung ins Finale, in welchem um eine Investition in der Höhe von 100'000 Franken gekämpft wurde. Die Projektideen reichten von nachhaltigem Zelten bis zu digitalen Headhunters. Mit einem fünfminütigen Pitch versuchten die Unternehmen am Freitag, die vierköpfige Jury im Eventlokal Freiruum in Zug zu überzeugen.

Das Zünder-Gewinnerteam Aurora. Bild: pd

Gewonnen hat «Aurora», ein Obwaldner Start-Up, das intelligente Anbaulampen mit einem adaptiven Lichtspektrum entwickelte. Remo Oberholzer, Mitgründer von «Aurora», wird zitiert:

«Für uns ist der Zünder award eine riesige Ehre und Genugtuung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und er gibt uns zusätzlichen Elan für die nächsten Schritte.»

Zünder soll Start-Ups und Investoren zusammenbringen

Zum zweiten Mal wurde der «Zünder accelerator» für Start-Ups in der Frühphase durchgeführt. Das Investment in der Höhe von 100'000 Franken übernahm die SeedCapital Invest AG. Ruedi Fehlmann, Initiant und Delegierter des Verwaltungsrates, ist vom Konzept überzeugt. Denn in der Frühphase sei die Zukunft eines Start-Ups oft noch ungewiss. Dank Zünder könne der Investor die Start-Ups während eines ganzes Jahres kennen lernen, was den Investitionsentscheid erleichtere.

Die Start-Ups wurden während des einjährigen «accelerators» begleitet, bei dem in zwei Schritten die fünf Finalisten selektioniert wurden. Gemäss Fehlmann steigerten sich alle Teams über das Jahr hinweg beachtlich – «dies ist als gutes Ergebnis des Zünder accelerator zu werten.»

2022 wird es auch ein Programm für Start-Ups in der Wachstumsphase geben. Ausserdem kündigt die Albert Köchlin Stiftung für das nächste Jahr eine neue Partnerschaft an und wird Preise im Wert von insgesamt einer halben Million Franken stiften. (se)