Urner Aufbau fürs Sechseläuten läuft

Zürich Aufbau für den Urner Auftritt am Sechseläuten hat begonnen Seit Mittwoch sind die Aufbauarbeiten auf dem Lindenhof in Zürich für den Gastauftritt des Kantons Uri am Sechseläuten im Gang. Vom 22. bis 25. April 2022 ist der Kanton Uri mit einem vielfältigen Programm auf dem Lindenhof in Zürich präsent. Philipp Unterschütz 15.04.2022, 11.07 Uhr

Das Banner des Urner Gastauftritts ist vom Limmatquai aus schon bestens sichtbar. Bild: PD

Bis zur Eröffnung am Freitagabend, 22. April, entstehen auf dem Lindenhof eine Zeltstadt und eine Urner Marktstrasse mit diversen Aussenständen. In der Ausstellung «Wahre Freunde» erhalten die Gäste einen Einblick in die Vorzüge des Kantons Uri und zur Freundschaft, die Uri und Zürich während Jahrhunderten verbindet. Im Festzelt gibt es während vier Tagen kulturelle Urner Auftritte und kulinarische Spezialitäten.

Am Sonntagnachmittag, 24. April, führt der Kinderumzug durch die Stadt Zürich. Daran nehmen rund 80 Urner Kinder und Begleitpersonen teil. Am Sechseläutenmontag, 25. April 2022, führt die rund 250 Personen starke Urner Delegation den Umzug zur Bööggverbrennung auf dem Sechseläutenplatz an. Dort wird der Urner Landammann Urban Camenzind pünktlich um 18 Uhr den Böögg entzünden. Das detaillierte Festprogramm ist auf www.sechselaeuten.ch oder auf www.ur.ch/sechselaeuten publiziert.

Die Fliege, die der Böögg bei der Verbrennung tragen wird. Bild: PD

Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Uri reisen mit einem Sechseläuten‐Spezialbillett der SBB nach Zürich. Die Spezialbillette sind zum Preis von 20 Franken mit Halbtax (40 Franken ohne Halbtax) bei den Touristinformationen Altdorf, Andermatt und Seelisberg erhältlich.

Hinweis: Zur Einstimmung auf die Bööggverbrennung strahlt Tele 1 am Samstag, 23. April 2022 um 20.15 Uhr den DOK-Film über die Böögg-Verbrennung in der Schöllenenschlucht im Jahr 2021 aus.