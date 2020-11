Zukunftsweisendes Projekt für drei Sarner Pfarreien: Seelsorgeraum ist aufgegleist Gabriela Lischer, die in Kägiswil als Pastoralassistentin tätig ist, leitet das Projekt Seelsorgeraum. Nun hat sie die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Sarnen über den Stand der Dinge informiert. Markus Villiger 11.11.2020, 15.59 Uhr

Für die Pfarreien Sarnen, Schwendi und Kägiswil soll ein gemeinsamer Seelsorgeraum entstehen. Im Bild die Pfarrkirche von Sarnen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Um es vorwegzunehmen: Der Seelsorgeraum ist kein eigentlicher physischer Raum, kein Gebäude, sondern er besteht beziehungsweise wird bestehen aus den drei Pfarreien Sarnen, Schwendi und Kägiswil. Dazu Gabriela Lischer: «Wir sprechen also über eine Organisationseinheit und sind jetzt in der Phase der Pfarreianalyse, und wir denken, sie gegen Ende November abzuschliessen.»

Anlässlich dieser Kirchgemeindeversammlung sprach sie über die Ausgangslage, das bisherige Vorgehen und die geplanten Schritte des Projekts. Wie Theologin Lischer gegenüber unserer Zeitung sagte, waren an der Kirchgemeindeversammlung keine Informationen zu konkreten Schritten oder Änderungen zu erwarten, sondern lediglich Informationen zum Prozess der Auseinandersetzung.

Priester werden älter

Die Ausgangslage ist eigentlich klar und seit längerem bekannt. Es fehlt an kirchlichen Mitarbeitenden und an Priestern. Ganz allgemein ist zu beachten, dass es immer weniger Priester gibt und sie schon älter sind. Auch die Situation der Gläubigen hat sich verändert. Das Projekt Seelsorgeraum stellt einen Marschhalt der Pfarreiverantwortlichen dar. Dazu Theologin Gabriela Lischer: «Wir spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb haben wir beschlossen, zusammenzuspannen und neu hinzusehen. Wie sollen unsere Pfarreien heute sein, damit sie die Menschen erreichen und diese darin Unterstützung und Wegweisung finden? Wie können wir unsere Organisation gestalten, sodass sie möglichst ressourcenschonend und zweckmässig funktioniert?»

Nach den Worten der Referentin sind grosso modo zwei Bereiche zu klären und zu gestalten: einerseits die organisatorische Struktur der drei Pfarreien beziehungsweise des Seelsorgeraums und andererseits die pastoralen Schwerpunkte und damit einhergehend personelle Fragen.

Projektgruppe bestimmt

Mit Begleitung von Theres Spirig-Huber wurden die Rollen geklärt, die Projektgruppe zusammengestellt und die Grobstruktur des Prozesses geplant. Im Weiteren folgte eine Analyse der Situation der Pfarreien, die sich nun in der Abschlussphase befindet.

Die Projektgruppe besteht aus acht Mitgliedern. Es gehören ihr an: Dr. Bernhard Willi, Seelsorge/Priester Sarnen; Dr. Gabriela Lischer (Leitung), Seelsorge Kägiswil; Daniel Müller, Seelsorge Stalden/Sarnen; Joseph Brunner, Seelsorge/Priester Stalden; Franco Parisi, RLP Oberstufe; Judith Wallimann, RLP Primarschule, Familien; Brigitte von Flüe, Pfarreimitglied und Kirchgemeindepräsidentin, sowie Irène Amstad, Pfarreimitglied und Kirchgemeinderätin.

Die nächsten Schritte

Schliesslich skizzierte Lischer die weiteren Schritte. Noch in diesem Monat erfolgen die Besprechung der Analyse und die Folgerungen daraus. Die Visionsentwicklung ist ein weiterer Schritt. Danach folgen die Festlegung von pastoralen Schwerpunkten und die Strategie, sodass im späten Frühling 2021 mit der Umsetzungsplanung begonnen werden kann. «Ob es für die Einführung im Herbst 2021 reichen wird, wird sich weisen», führte Lischer aus. Über die inhaltlichen Ergebnisse möchte die Projektleiterin anlässlich der Frühlingsversammlung die Pfarreiangehörigen von Sarnen, Schwendi und Kägiswil informieren.