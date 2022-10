Theater zeigt die Geschichte der Alpnacher Pfarrkirche

Zum 200. Geburtstag Multimediale Geschichtsstunde in Alpnachs Kirche: Theater präsentiert monumentales Jubiläumsspiel Die Alpnacher Pfarrkirche feiert ihren 200. Geburtstag. Ein Jubiläumsspiel schildert, wie viele Sorgen ihr Bau dem Volk bereitet hat. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 21.10.2022, 17.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kirchenglocken läuten. Die grosse Orgel erfüllt den Raum der Alpnacher Pfarrkirche St.Magdalena mit gewaltigen Tönen. Dann tritt Pfarrer Thomas Meli vors Volk. Betet Lateinisch und Deutsch, und stimmt dann die Kirchenhymne «Grosser Gott, wir loben dich» an. Man singt mit. Fragt sich einen Moment lang, ob denn jetzt ein Gottesdienst beginne. Doch mit einem Mal verwandelt sich Thomas Meli. Wird zu einem seiner frühen Vorgänger: Pfarrer Franz Josef Schäli.

Schlüsselszene im gewaltigen Spiel: Pfarrer Peter Ignaz von Flüe (links) treibt den Kirchenbau allen Widerständen zum Trotz voran. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 20.Oktober 2022)

Dieser hat vor 200 Jahren den Bau der Alpnacher Kirche mitinitiiert. Das riesige Kirchenschiff – vom Haupt- zu den Seitenaltären, von der Kanzel zu den Emporen – dient jetzt als riesige Kulisse. Mittendrin intonieren und illuminieren rund 90 Beteiligte mit gewaltigem Aufwand ein monumentales Jubiläumsspiel. Bezeichnend sein Titel: «Yysä Turm lyychted wyyt is Land!»

Als Erzähler – im Spiel ist er der mächtige Peter Anton Jöri, politischer Vorantreiber des Kirchenbaus – tritt der Autor auf: Oskar Langensand. Unter der Leitung des erfahrenen Regisseurs André Mathis wurde monatelang geprobt.

Neben einem Seitenaltar spriesst ein lebendig grüner Wald und beim zweiten wird nach und nach ein lebendiger Bauplatz mit zeitgenössischem Werkzeug errichtet. Grossartig auch das Drum und Dran: Mit kunstvollen Improvisationen reagiert Organist Ismaele Gatti auf das Geschehen.

Mit lebhaft farbigen Szenenbildern wird der Kirchenbau dargestellt. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 20.Oktober 2022)

Die Livemusik mit Antonia Gasser, Daniel und Armin Wallimann sorgt mit Eigenkompositionen für Stimmung. Unübersehbar, unüberhörbar sind Licht-, Ton- und Bildeffekte. Über dem ewigen Licht gibt es eine Breitleinwand, auf der historische Fakten ins Bild gesetzt werden. Das dafür zuständige kreative Team (Roland Preiss, Pirmin und Jo Ziegler) spielt da mehr als bloss eine Nebenrolle.

Schulden, Frondienst, Hungersnot

Kirchen – landauf, landab – sind nie in kurzer Zeit geplant und errichtet worden. Indessen: Der Bau der Alpnacher Kirche zwischen 1812 und 1821 beinhaltet ein ungewöhnlich bewegtes Stück Dorf- und Zeitgeschichte. Die Lokalhistoriker Otto Camenzind und Roland Sigrist haben dies mit sorgfältiger Forschung belegt. Den roten Historienfaden spannt Autor Oskar Langensand erzählend durch die ganze Aufführung.

Eindrückliche Szenenbilder zeigen, wie die Alpnacher für den Kirchenbau nicht einmal davor zurückschreckten, ihre Wälder abzuholzen. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 20.Oktober 2022)

Doch mit Daten, Fakten und Protokollauszügen allein liesse sich kein fesselnder Theaterabend gestalten. 26 Personenrollen spiegeln das Volk. Neben Ratsherren und Kirchenbauern sind auch Kleinbauer und Fronarbeiter dabei. Sie leiden hautnah mit, wenn der Begriff «Gottvertrauen» arg strapaziert wird. Wenn geistige und materielle Welten aufeinanderprallen. Sogar eine Dorfrätsche mischt sich ein.

Apropos Frauen: Sie haben in dieser Zeit kaum etwas zu sagen oder mitzubestimmen. Einzig die vornehme Katharina Jöri (Angela Mathis) und die eher bescheidenen Pfarrköchin (Katja Walker-Gerig) unterhalten sich von Empore zu Empore lautstark miteinander. Drahtzieher sind mächtige und ehrgeizige Männer: neben Peter Anton Jöri auch Pfarrer Peter Ignaz von Flüe (von Urs Camenzind markig gezeichnet). Bild um Bild, Streit um Streit wird geschildert, welchen Preis die Alpnacher für ihre Kirche mit dem landesweit vierthöchsten Kirchturm zu bezahlen hatten.

Zwei Hauptdarsteller: Urs Camenzind als Peter Ignaz von Flüe (links) und Autor Oskar Langensand als Ratsherr Anton Jöri. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 20.Oktober 2022)

Es kommt zur Abholzung von rund 700 Hektar Wald. Das gesamte Gemeindegut wird verpfändet. Fronarbeit sorgt für eine Hungersnot. Immer wieder müssen die Alpnacher Geld beschaffen: beim Abt von Engelberg wie bei der hohen Regierung. Doch der ehrgeizige Dorfpfarrer von Flüe, ein Nachkomme von Bruder Klaus, erreicht sein Ziel: 1821 weiht der Bischof von Chur die Kirche – zwar noch ohne Bilder und Seitenaltäre – ein.

Dramatische Brand- und Kriegsszenen

Produktionsleiter Pius Ziegler hält fest: «Eine Geschichte, die sich zeitweise lesen lässt wie ein hoch spannender Kriminalroman.» Spannung und Dramatik flammen während der gut zweistündigen Aufführung immer wieder auf. Etwa, wenn der Einmarsch der Franzosen von 1798 inszeniert wird. Wenn während eines Baustopps alle Arbeiten erstarren.

Oder: In wild flackerndem Licht und erschreckenden Tönen, wenn der rund 100 Meter hohe Turm 1887 nach einem Blitzschlag bis zum Glockenstuhl herunterbrennt und die Kirche nur dank eines beispiellosen Einsatzes von Helferinnen und Helfern gerettet werden kann. Eine eindrückliche Geschichtslektion vor der authentisch lebendigen Kulisse der Pfarrkirche St.Magdalena Alpnach.

Hinweis: «Ysä Turm lyychted wyyt is Land.» Jubiläumsspiel in der Pfarrkirche Alpnach von Oskar Langensand. Noch fünf Aufführungen bis zum 29. Oktober. Reservation an ziegler.pyls@bluewin.ch oder 079 424 44 56.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen