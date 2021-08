Obwaldner Regierungsräte berichten aus ihren Sommerferien

Zurück bei der Arbeit So erlebten die Obwaldner Regierungsräte ihre Sommerferien Bald sind sie vorbei, die regnerischen Sommerferien in Obwalden. Auch für die hiesigen Regierungen. Sie erzählen, was sie in den vergangenen, regengeprägten Wochen erlebt haben. So viel sei gesagt: Langweilig wurde es den Politikerinnen und Politikern scheinbar nicht. Zusammenstellung: Kristina Gysi 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es brauchte wohl einiges an Kreativität, um die Sommerferien hierzulande sommerlich gestalten zu können. Allzu viele Sonnenstunden gab es nicht, hinzu kamen Hiobsbotschaften aus aller Welt und sintflutartige Regengüsse. Sich unter diesen Umständen zu erholen und Kraft zu schöpfen für die kommenden Monate, dürfte nicht allzu einfach gewesen sein. Möglich war's aber, wie eine Umfrage bei der Regierung aus Obwalden beweist.

Christoph Amstad verbrachte seine Ferien bewusst in der Schweiz. Bild: NZ

Christoph Amstad (CVP): Gestern sind nun auch meine Ferientage mit dem Besuch der Alpmesse auf der Seewenalp zu Ende gegangen. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren die Sommerferien am Neuenburgersee in Cheyres im Kanton Freiburg verbracht haben, hat es uns in diesem Jahr in die Ostschweiz gezogen. Wir waren zuerst vier Tage in Steckborn am Bodensee und erkundeten die Region mit Fahrrad, Schiff und Auto. Anschliessend waren wir für eine Woche im «grössten Kanton der Welt» in Graubünden. Wir hatten unser Hotel in Zernez, und von da aus erkundeten wir das ganze Engadin. Unsere Wanderungen im Nationalpark oder von Poschiavo auf die Alp Grüm sowie der Höhenweg von Muottas Muragl nach Languard genossen wir bei strahlendem Sonnenschein. Auch eine E-Velotour am Inn-Radweg entlang genossen wir sehr. Kulinarisch genossen wir die leckeren Bündner Spezialitäten Capuns, Pizokel und bereits schon verschiedene Wildgerichte.

Wir haben bewusst Ferien in der Schweiz gemacht, weil es uns aufgrund der Pandemiesituation am einfachsten und am sichersten war. Die Schweiz bietet so viele schöne und abwechslungsreiche Regionen, um sich zu erholen und seine Ferien zu geniessen.

Christoph Amstad genoss die E-Bike-Velotour entlang des Inn-Radwegs. Bild: PD

Maya Büchi-Kaiser mangelte es nicht an Abwechslung. Bild: PD

Maya Büchi-Kaiser (FDP): Ich habe auf einer kleinen Tour de Swiss verschiedene Kantone auf dem Mountainbike oder zu Fuss erkundet. Mal ging es steil bergauf und wieder runter, mal war es heiss oder pflotschnass. An Abwechslung mangelte es jedenfalls nicht.

Bei Christian Schäli im Wallis zeigte sich Petrus gnädig. Bild: PD

Christian Schäli (CSP): Ich war mit meiner Familie ein paar Tage im Tessin und im Wallis. So konnten wir unsere Ferien trotz Pandemie bereits vor längerer Zeit mit etwas Sicherheit planen; und warum in die Ferne schweifen, wenn viel Schönes auch so nah liegt? Petrus zeigte sich uns gnädig! Eindrückliche Bergpanoramen, Wanderungen, Velotouren, viel Wasserzeit, ob im Lago Maggiore, in der Maggia oder im Schwimmbad und viel Zeit zum Lesen. Hinzu kam ein Besuch des kantonalen Sportlagers in Tenero.

Christian Schäli bei seinem Besuch im Sportlager in Tenero. Bild: PD

Josef Hess genoss die Ferien auf dem Urnerboden. Bild: PD

Josef Hess (parteilos): Wie jeden Sommer verbringen wir unsere Sommerferien Anfang August auf dem Urnerboden. Coronabedingt fällt dieses Jahr zum zweiten Mal das traditionelle Älplerwunschkonzert aus, an dem wir jeweils als Helfer im Einsatz stehen. Dafür ist es etwas ruhiger hier und wir geniessen unsere Zeit mit Berg- und Wandertouren auf die umliegenden Gipfel und Alpen oder mit Bike-Touren rund um den Urnerboden und hoch über dem Schächental.

Josef Hess auf einer seiner Bike-Touren. Bild: PD

Daniel Wyler verbrachte regnerische und doch entspannende Tage in Österreich. Bild: OZ Archiv (Sarnen, 17. Oktober 2018)



Landammann Daniel Wyler (SVP): Wie jedes Jahr habe ich mit meinen Kindern und deren Partnerinnen und Partnern ein Familientreffen geplant, welches dieses Jahr in Österreich stattfinden sollte. Aufgrund der Unwetter und der Tatsache, dass Engelberg am Abend des 10. Juli und bis in den Morgen des folgenden Sonntags weder auf der Strasse noch auf der Schiene erreichbar war, hat sich der Ferienbeginn allerdings verzögert.

Die Einsatz- und Räumequipen haben aber einen tollen Einsatz geleistet und ich möchte allen Beteiligten an dieser Stelle für den Einsatz danken. Ein dickes Merci auch allen Betroffenen in den Gebieten, welche vom Hochwasser betroffen waren und sich in viel Geduld üben und in mühsamer Arbeit die Folgen beseitigen mussten.

In Österreich habe ich dann erlebt, wie die 3G-Regel umgesetzt wird: Ohne Covid-Zertifikat kann man nicht einmal eine Gartenwirtschaft betreten, geschweige denn einen Innenraum eines Restaurants. Im Gegenzug gibt es überall Testcenter, in welchen sich ungeimpfte Personen ohne Voranmeldung testen lassen können und das Resultat innert zwei Stunden aufs Handy mitgeteilt erhalten. Da uns das Wetter auch nicht mit reichlich Sonne verwöhnt hat, blieb umso mehr Zeit für Diskussionen, Austausch von Erlebtem mit all den Familienmitgliedern und natürlich Spielen mit dem Grosskind.

Zurück in der Schweiz ging es an all die Arbeiten, welche schon so lange zur Erledigung bereit waren, und an sonnigen Tagen wurde die nähere und weitere Umgebung – wie so oft in den Vorjahren – erkundet, erwandert oder auch mal mit dem Motorrad die Alpenpässe genossen. Nach all diesen doch erholsamen Tagen bin ich zuversichtlich, mich nun wieder mit Dampf an die Lösung all der anstehenden Probleme machen zu können.