Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sachseln Nach dem Unfall musste die Polizei den A8-Tunnel Giswil für zwei Stunden komplett sperren. pd/unp

Mitten im Feierabendverkehr kurz vor 18 Uhr geriet am Montag ein in Richtung Brünig fahrendes Auto auf der A8 in Sachseln rechts neben die Fahrbahn und kollidierte mit dem Bankett vom Tunnelportal Giswil Nord. Wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte, entstand am Auto erheblicher Sachschaden. Zwei Insassen des Personenwagens wurden leicht verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 49-jährige spanische Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Zur Tatbestandsaufnahme, Fahrzeugbergung und anschliessender Reinigung der Fahrbahn musste der Tunnel Giswil in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Hauptstrasse umgeleitet. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Obwalden abgeklärt.