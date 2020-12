öffnungszeiten Zentralschweizer Migros-Supermärkte und Restaurants öffnen schon um 7 Uhr Die Genossenschaft Migros Luzern öffnet ihre Restaurants und Supermärkte in der Zentralschweiz ab Freitag schon um 7 Uhr. So sollen die Kundenfrequenzen vor den Feiertagen besser über den Tag verteilt werden können. 16.12.2020, 12.40 Uhr

(spe) Die Migros Genossenschaft Zentralschweiz erwartet vor den Festtagen viele Kundinnen und Kunden. Deswegen öffnen 66 Supermärkte, inklusive Migros-Partner und VOI sowie 12 Migros-Restaurants und Take Aways vom 18. bis 31. Dezember bereits um 7 Uhr. Damit sollen die hohen Besucherfrequenzen vor den geschlossenen Weihnachtsfeiertagen und dem Silvester-Wochenende besser über den Tag verteilt werden, wie die Genossenschaft Migros Luzern am Mittwoch informiert.

An folgenden Tagen öffnen die Filialen und Migros-Restaurants in der Zentralschweiz bereits um 7.00 Uhr:

Freitag und Samstag, 18. und 19. Dezember 2020

Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. Dezember 2020

Die Migros empfiehlt, die Einkäufe frühzeitig zu planen, Randzeiten am Morgen oder Mittag zu nutzen sowie wegen der Kapazitätsbeschränkungen in den Läden als Einzelperson einzukaufen. Weiterhin gelten die Schutzkonzepte. Vor den Feiertagen würden diese durch zusätzliches Sicherheitspersonal ergänzt, so die Migros.