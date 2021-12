LZ-Weihnachtsaktion Gehörlose Mutter sorgt ganz alleine für ihre Kinder Wir helfen einer zweifachen Mutter, deren Mann gestorben ist und die auch sonst eine ganz besondere Situation bewältigen muss. Arno Renggli 29.12.2021, 17.56 Uhr

Ist ein Elternteil gehörlos, erfordert der Kontakt mit den Kindern mehr räumliche Nähe und mehr Verbindlichkeit. Symbolbild: Getty

Sarah E. weiss nicht, wie es ist, zu hören. Als Baby hat die Innerschweizerin ihr Gehör komplett und für immer verloren. Sie kennt die Welt nur total stumm. Eine Welt ohne Stimmen, ohne Geräusche, ohne Musik. Fällt es leichter, auf etwas zu verzichten, was man gar nie hatte?

Man könnte es vermuten. Sarah E. wächst in ihre Situation hinein, besucht schon als Kind spezialisierte Schulen, lernt dort auch Gebärdensprache und Lippenlesen. Als Erwachsene findet sie einen Job in einem Grossbetrieb, wo sie selbstständige manuelle Arbeit machen kann. Und sie findet die Liebe, heiratetet einen normalhörenden Mann, gründet mit ihm eine Familie. Als sie mit dem zweiten Kind schwanger ist, schlägt das Schicksal zu: Ihr Mann stirbt völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Zum Schmerz kommt eine riesige Belastung: als gehörlose Mutter zweiter Kinder plötzlich alleinerziehend zu sein.

Verschiedene Probleme auch für die Kinder

Sarah E. stellt sich der Situation mit grosser Tapferkeit. Ihren Kindern soll es an nichts fehlen. Seither haben sich die beiden gut entwickelt, gehen inzwischen zur Schule und sind wie ihre Mutter in die besondere Situation hineingewachsen. So haben sie gelernt, dass man der Mutter nicht einfach rufen kann. Man muss zuerst durch Nähe mit ihr Kontakt aufnehmen, sich dann anderweitig als durch normale Sprache verständlich machen. Und besonders Abmachungen kommt eine grössere Bedeutung zu als in einer normalem Familiensituation, wo man sich einfach rasch ml neu absprechen kann.

Es funktioniert. Und die beiden Kinder helfen ihrer Mutter, so gut es geht. Nicht ganz einfach ist es in der Schule, wenn sie von Gleichaltrigen gehänselt werden, eben weil ihre Mutter nichts hört und sich auf ungewohnte Art ausdrückt. Das tut nicht nur den Kindern weh, sondern auch der Mutter.

Denn nebst Gebärdensprache kann Sarah E. durchaus ein wenig artikulieren, manchmal sogar einzelne Wörter. Doch während Menschen, die sie gut kennen, durchaus einiges verstehen, klingt es für andere fremdartig, vielleicht sogar irritierend. Etwas stört Sarah E. besonders:

«Weil ich mich anders ausdrücke und anders klinge, meinen manche Leute, ich sei dumm. Oder gar geistig zurückgeblieben.»

Ein Vorurteil, dass rasch verschwindet, wenn man sie näher kennenlernt. Weniger Probleme hat sie, wenn sie zum Beispiel beim Einkaufen angesprochen wird. Dann macht sie dem Gegenüber durch Gestik klar, dass sie nicht hören kann. «Die meisten Leute verstehen das sofort.» Manchmal allerdings erschrickt sie, wenn Menschen sie bei der Kontaktnahme gleichzeitig berühren. Aber sie hat gelernt, sich jeweils rasch wieder zu fassen.

Der Alltag mit zwei Kindern ist für Eltern eine Herausforderung. Für Alleinerziehende besonders. Und ohne Gehör erst recht. Hinzu kommt ein knappes Familienbudget, wo jede unplanbare Ausgabe zu Druck und Sorgen führt. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft Sarah E. mit einem Beitrag und zeigt ihr damit auch Wertschätzung dafür, wie sie und ihre beiden Kinder diese besondere Situation Tag für Tag bewältigen. Die Familie freut sich sehr über diese Unterstützung und dankt allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich.