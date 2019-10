Pendlerschiff stellt Betrieb ein – Anpassungen beim öffentlichen Verkehr nach Öffnung der Axenstrasse

Bestehen im Zusammenhang mit der Axenstrasse besondere Anliegen, können Sie sich in dringenden Fällen an die zentrale Nummer Tel. 041 874 52 52 wenden. Dort werden die Anliegen gesammelt und an die zuständigen Stellen delegiert. Ausserhalb der Bürozeiten können Anliegen per E-Mail an afbn@ur.ch gerichtet werden, so das Direktionssekretariat des Volkswirtschaftsdirektion Uri.