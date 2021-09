Zentralschweiz Kuriose Aktion: Am Pilatus springt ein Tourist aus der fahrenden Zahnradbahn – weil er pinkeln muss Ein Schweizer Tourist springt am Pilatus aus der fahrenden Zahnradbahn. Der Mann bleibt unverletzt, die Aktion hat für ihn aber wohl ein Nachspiel. 27.09.2021, 14.38 Uhr

Diese Geschichte glaubt man kaum: Am Samstagabend ist ein Schweizer Tourist am Pilatus aus der fahrenden Zahnradbahn gesprungen. Der Grund: Er musste pinkeln. Ein Leserreporter berichtete dies an «Zentralplus».