Abschluss: Zentralschweizer Berufsleute im Porträt

Porträts 22 junge Berufsleute erzählen, wie ihre Zukunftspläne aussehen Tausende junge Frauen und Männer haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. 22 junge Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer haben uns einige Fragen zu ihrem Beruf und ihren Zukunftsplänen beantwortet. 22.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lehrbetrieb: Andritz Hydro AG

Yves Sigrist. Bild: PD

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Die Abwechslung: Jeden Tag habe ich etwas anderes zu tun.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln? In Mathematik und Physik.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Genug früh anfangen, dann kommt’s schon gut.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Anfang nächsten Jahres absolviere ich die RS, bis dahin möchte ich gerne temporär als Polymechaniker arbeiten. Ich suche noch eine passende Stelle.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis? Vermutlich mit ein paar Bierchen.

Lehrbetrieb: Gemeinde Risch

Bild: PD

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Die Arbeit auf der Gemeinde ist sehr abwechslungsreich, man lernt immer etwas Neues dazu. In der Lehre besucht man viele verschiedene Abteilungen, so sammelt man viel Erfahrung und baut sich ein grosses Wissen auf.

Dein Lieblingsfach? In der Schule war mein Lieblingsfach Wirtschaft & Gesellschaft. Es ist sehr abwechslungsreich, denn es hat viele verschiedene Themenbereiche. Aber ich fand den rechtlichen Teil am interessantesten.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich werde die Gemeinde Risch Anfang August verlassen und mache danach die Berufsmatura in Vollzeit am KBZ in Zug. Das dauert ein Jahr.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis? Wir hatten im Casino in Zug die Abschlussfeier, wo uns das Fähigkeitszeugnis übergeben wurde. Danach gingen wir mit der Klasse abendessen und anschliessend in einer Bar feiern.

Lehrbetrieb: Trisa AG

Rahel Brunner Bild: PD

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Ich mag besonders das selbstständige Arbeiten, das Organisieren und das Planen. Auch der Blick «hinter die Kulissen» eines Unternehmens ist sehr spannend.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Direkt ab Lehrstart gute Zusammenfassungen schreiben: So ist schon viel Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfungen geleistet.

Was hast du während des Lockdowns am meisten vermisst? Den Kontakt und den Austausch untereinander, ob in der Schule, im Betrieb oder im Privaten.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich darf in meinem Lehrbetrieb bleiben und meine ersten Berufserfahrungen als HR-Assistentin sammeln.

Lehrbetrieb: Bucher Hydraulics AG

Fabian Weber. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? An einer Berufsinfo erzählte ein Kons­trukteur-Lehrling von seinem Alltag. Das hat mich sehr gepackt und das Interesse an diesem Beruf geweckt.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Das Kreative, weil bei jeder neuen Arbeit eine neue Lösung gefunden ­werden muss. Somit lerne ich jeden Tag Neues dazu, um künftige Herausforderungen zu meistern.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Für mich war es sehr wichtig, einen guten Ausgleich zwischen Lernen und Freizeit zu haben. Durch die Abwechslung in meinen freien Stunden konnte ich mich danach viel besser auf das Lernen konzentrieren.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Nun arbeite ich noch ein halbes Jahr bei der Bucher Hydraulics AG und anschliessend geht es ins Militär. Das Fernziel ist, studieren zu gehen, um mich noch mehr zu spezialisieren.

Lehrbetrieb: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL

Dragana Danilovic. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Einige Freundinnen erlernten einen Beruf im soziale Bereich. Durch die verschiedenen Gespräche, die sie in Bezug auf ihren Beruf miteinander führten, weckten sie auch mein Interesse.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Probiert verschiedene Methoden aus und seid kreativ, denn so macht es Spass. Vor allem in der heutigen Zeit, in der die digitale Welt sehr fortgeschritten ist und viele Möglichkeiten bietet.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich werde ab August auf der Wohngruppe weiterarbeiten, in der ich die Ausbildung abschloss. Für die Zukunft wünsche ich mir, meinen ersten erlernten Beruf als Schreinerin EFZ mit meinem jetzigen verbinden zu können. Zum Beispiel in einer geschützten Werkstatt.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis? Beim schönen Wetter auf dem Balkon mit meinem Freund und der Familie, dazu wird grilliert.

Lehrbetrieb: Bucher Hydraulics AG

Marco Röllin. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Ich war schon immer begeistert von der Mechanik und deren Teile­fertigung. Mit Lego-Technik fing es an, danach kam ein Mofa mit 14 Jahren, an dem ich selber Hand anlegte, um es zu optimieren. Das Feilen und Bohren sowie das Herumschrauben gefielen mir. So kam ich auch zu einer Schnupperlehre bei Bucher Hydraulics AG als Polymechaniker.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Dass man sich in diversen Bereichen extrem vertiefen kann. Wie das «Poly» in der Berufsbezeichnung verrät, ist man universal einsetzbar. Nichtnur das Fertigen von Einzelteilen gehört dazu, sondern auch das Montieren von mechanischen Baugruppen sowie die Inbetriebnahme von ganzen ­Anlagen. Das macht diesen Beruf so vielseitig.

Dein Lieblingsfach? Physik und Geometrie.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich werde im Betrieb in Neuheim bleiben und als Servicetechniker für unsere hydraulischen Anlagen sowie Prüfstände Reparatur- und Unterhaltsarbeiten durchführen.

Lehrbetrieb: Verkehrsbetriebe Luzern AG

Michel Bucheli. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Die Welt des öffentlichen Verkehrs hat mich schon immer fasziniert. Nach zwei sehr interessanten Schnupper­tagen bei vbl wusste ich, dass dies meine Traumlehrstelle ist. Während dieser zwei Tage wurde ich super betreut und unterstützt.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Während meiner Lehrzeit habe ich sechs verschiedene Abteilungen kennen gelernt und erhielt so einen Einblick in das ganze Unternehmen. Besonders die Kundengespräche am Schalter haben mir sehr gut gefallen. Jeder Kunde ist einzigartig.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln? Für die beiden Wirtschaftsfächer Finanz- und Rechnungswesen sowie Wirtschaft und Recht musste ich am meisten Zeit aufwenden, um gute Noten zu erzielen.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Mache bereits zu Beginn der Lehre so viel wie möglich digital. So hast du deine Unterrichtsmaterialien immer dabei und kein Papier verschwindet irgendwo. Ausserdem schonst du deinen Rücken.

Lehrbetrieb: Pistor AG

Nico Deubelbeiss. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Durch meinen Vater und das Internet.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Der Beruf Logistiker ist sehr vielseitig und ich lerne viele neue Sachen.

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest? Ich kann mit einem Gabelstapler gut umgehen und weiss, wie der Ablauf in der Logistik verläuft.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Ich werde Englischunterricht nehmen und ins Fitness gehen.

Lehrbetrieb: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL

Debora Lang. Bild: PD

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich werde weiterhin bei der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL bleiben mit einem Pensum von 90%.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Ich werde mir nichts Grosses leisten, wahrscheinlich neue Winterpneus für mein Auto.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis? Ich werde mit meinem Vater essen gehen und mit meinen Freunden anstossen. Auch werde ich mit meinem Team anstossen.

Lehrbetrieb: Trisa AG

Fabian Vogel. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Ich bin schon als kleiner Bub an den Zukunftstagen und bei jeder Gelegenheit zu meinem Vater ins Geschäft gegangen, der als Mechaniker arbeitet. So bin ich auf die handwerklichen Berufe gestossen und durch Schnupperlehren schlussendlich auf den Beruf Polymechaniker.

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest? Ich kenne nun den Ablauf und den genauen Aufbau eines Spritzgusswerkzeuges, der sehr eindrücklich ist. Zudem habe ich sehr viel neues Wissen über den Beruf und die Maschinen erhalten.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich habe bei der Trisa AG einen Nachlehrvertrag als Polymechaniker und sammle weiter Berufserfahrungen. Danach möchte ich mich zum Prüfungsexperten ausbilden lassen.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis? Wahrscheinlich wie die meisten Jugendlichen, welche die Lehrzeit abgeschlossen haben: mit einem guten Ausgang mit den Mitschülern.

Lehrbetrieb: Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL

Rachel Bösch. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Bei der Berufswahl war mir wichtig, dass ich in Kontakt mit Menschen bin. Ich empfand (und finde noch immer) den Beruf «FaBe» bei meinen Schnuppertagen sehr inspirierend.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Die Vielseitigkeit und die Andersartigkeit von jedem einzelnen Tag gefallen mir sehr. In meiner Ausbildung, und durch den Beruf, habe ich gelernt, die verschiedensten Dinge auf eine neue Art und Weise zu sehen.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln? Für die Naturwissenschaften, da ich dort besonders viel auswendig lernen musste.

Lehrbetrieb: Gemeinde Risch

James Gügler. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Ich dachte mir, dass ein Beruf auf dem Büro passend für mich wäre. Als ich dann zweimal als Kaufmann bei einem Betrieb schnuppern war, wusste ich, dass ich die Lehre auf dem Büro ­machen will. Da mich das Schnuppern bei der Gemeinde Risch sehr an­gesprochen hat, habe ich mich auch für diese Stelle beworben.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Die Lehre bei einer öffentlichen Verwaltung zu machen, ist sehr inter­essant, da man meist einen Einblick in diverse Abteilungen erhält. So auch bei der Gemeinde Risch. Die Abwechslung und der Einblick in verschiedene Bereiche ist sehr spannend, und das gefällt mir auch sehr an diesem Beruf.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich werde vorerst ein halbes Jahr auf der öffentlichen Verwaltung weiterarbeiten und mich danach auf einen neuen Abschnitt vorbereiten. Was, ist noch offen.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Meine Sommerferien finanzieren.

Lehrbetrieb: Titlis Bergbahnen AG

Michael Odermatt. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Durch einen Kollegen, der den gleichen Beruf erlernte.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Die Arbeit in der Höhe auf Seilbahnstützen. Die abwechslungs-reiche Arbeit, man macht nie jeden Tag das gleiche. Das Arbeiten in den Bergen bei schöner Kulisse.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Gut und aktiv im Unterricht zuhören.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Berufserfahrung auf dem Beruf sammeln und dann einmal schauen, was sich so ergibt.

Lehrbetrieb: Schurter AG Luzern

Alessandro Bernich. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Ich habe in meinem Bekanntenkreis Personen, die selbst diese Lehre absolviert haben.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Es nützt nichts, wenn man sich zu sehr auf ein bzw. mehrere Fächer konzentriert. Nach etwas sechs Semestern habe ich angefangen, täglich in kurzen Etappen zu büffeln.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Zwar bin ich noch auf Stellensuche, allerdings habe ich schon zwei vielversprechende Jobangebote. Vermutlich werde ich nach Ende des Lehrvertrages zwei bis drei Wochen durchschnaufen.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Da man Arbeitsplätze in dieser Branche nicht gerade um die Ecke findet, spare ich auf ein Auto. Selbst ich als ambitionierter Töff-Fan bin spätestens im Winter darauf angewiesen, daher fliesst der erste grosse Lohn in mein Zweitfahrzeug.

Lehrbetrieb: Bucher Hydraulics AG

Bianca Böhi. Bild: PD

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Man kann sehr kreativ sein und mit vielen Leuten aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten.

Dein Lieblingsfach? Physik, weil ich es im Arbeitsalltag sehr oft anwende. Für mich ist Physik einfach logisch, denn man kann vieles herleiten.

Wie geht's nun beruflich weiter? Ich darf bei Bucher Hydraulics AG weiterhin als Konstrukteurin meiner Kreativität freien Lauf lassen.

Was hast du während des Lockdowns am meisten vermisst? Mit Freunden etwas unternehmen zu können. Diese Abwechslung zum Alltag hat sehr gefehlt.

Lehrbetrieb: Stiftung Zuwebe, Baar

Farid Tajik. Bild: PD

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Mir gefällt die Arbeit im Service. Ich bin gerne im Kontakt mit Gästen und ein guter Verkäufer.

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest? Ich kann jetzt den Tisch eindecken wie ien Profi. Davon hatte ich vor der Ausbildung keine Ahnung.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Ich versuche während der Arbeit und des Unterrichts immer sehr aufmerksam zuzuhören und mache oft Eselsbrücken, um mir Dinge zu merken.

Wie geht's nun beruflich weiter? Ich darf ein reguläres Praktikum in der Gastronomie der Stiftung Zuwebe machen. Damit mache ich den Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt. Das freut mich sehr.

Lehrbetrieb: Felder Jagdhof AG

Michael von Ah. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Ich lernte erst Sanitärinstallateur, musste mich aber aus gesundheitlichen Gründen neu orientieren.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Es ist die Abwechslung. Die Arbeit findet in der Werkstatt, im Laden und im Schiesskeller statt.

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest? Eigentlich viel. Am meisten habe ich wohl geduldiges Arbeiten gelernt, das Büchsenmachen erfordert viel Feinarbeit.

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich kann bei meinem Lehrbetrieb bleiben und werde in nächster Zeit im Verkaufsbereich eingesetzt.

Lehrbetrieb: Pistor AG

Jasmin Meier Bild: PD

Wie geht’s nun beruflich weiter? Ich darf in meinem Lehrbetrieb bleiben, was mich sehr freut.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Ferien! Den Rest werde ich auf die Seite legen.

Was hast du während des Lockdowns am meisten vermisst? Gemütlich mit Freunden zusammen sein und die Freizeit geniessen.

Wie feierst du dein Fähigkeitszeugnis? Ich werde mit meiner Familie und Freunden auf mein tolles Ergebnis anstossen.

Lehrbetrieb: Titlis Bergbahnen, Hotels & Gastronomie

Anna-Lena Omlin. Bild: PD

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Der abwechslungsreiche Aufgabenbereich, der intensive Kundenkontakt und an einem Ort zu arbeiten, wo andere Ferien machen.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln? Das war das Schulfach Wirtschaft und Gesellschaft. Die Themen sind umfassend, komplex, aber auch abwechslungsreich und interessant, da diese sehr lebensnah sind.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Im Unterricht immer aktiv mitmachen, damit man sich zu Hause das Erlernte nur noch verinnerlichen muss. Wenn man Themen aufschiebt, kann es teilweise stressig werden.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Zurzeit bin ich an der Fahrprüfung, die ich mir mit meinem ersten Lohn finanzieren werde.

Lehrbetrieb: Trisa AG

Mathusan Shanmuganathan. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Durch meinen Freundeskreis habe ich vom Beruf Produktionsmechaniker erfahren. Bei der Schnupperlehre hat dann von Anfang an alles perfekt gepasst und mich in der Berufswahl bestätigt.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Die vielseitige sowie sehr abwechslungsreiche Arbeit.

Dein Lieblingsfach? Zeichnungstechnik ist mein Lieblingsfach. Seit ich klein bin, liebe ich es zu zeichnen.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Jeder hat seine eigene Methode. Für mich war es wichtig, dass ich die Schulsachen richtig geordnet habe und so die richtigen Lehrmittel/Unterlagen stets zur Hand hatte.

Lehrbetrieb: Schurter AG Luzern

Tim Forster. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Durch meinen Nintendo DS und mein erstes Smartphone kam ich schon früh mit Technik in Berührung. Diese Technologien haben mich fasziniert und ich wollte immer mehr wissen. Ich habe mich dann in der Sekundarstufe dazu entschieden, eine Schnupperlehre als Informatiker zu machen. Diese gefiel mir so ausser­ordentlich gut, dass ich mich sofort für diesen Beruf entschieden habe.

Was gefällt dir an deinem Beruf am besten? Dass sich der Beruf ständig entwickelt und verändert. Die Technik macht Tag für Tag Fortschritte, und immer gibt es etwas Neues zu entdecken. Diese ganzen Entwicklungen machen meinen Beruf sehr spannend und abwechslungsreich.

Was kannst du nun richtig gut, wovon du vor der Lehre keine Ahnung hattest? Das sind sicherlich die ganzen Bereiche der Informatik, die im Hintergrund ablaufen. Mit diesen hatte ich vor meine Ausbildung noch nichts zu tun und ich hatte auch keine Ahnung, wie viel wirklich dahintersteckt. Gute Beispiele dafür sind Serverumgebungen, Softwareverteilung und Netzwerke.

Lehrbetrieb: Spitex Stadt Luzern

Aminullah Habibi. Bild: PD

Wie bist du auf den Beruf gekommen, den du nun erlernt hast? Ich wollte immer einen Beruf lernen, in dem ich anderen Menschen physisch und psychisch helfen und sie unterstützen kann.

In welchem Schulfach musstest du am meisten büffeln? Berufskunde, gleichzeitig war es mein Lieblingsfach.

Hast du einen Tipp in Sachen Lernstrategie? Bei mir lief es am besten, wenn ich gemeinsam mit anderen gelernt habe oder von jemandem abgefragt wurde.

Was leistest du dir mit dem ersten grossen Lohn? Ich gehe fein essen.