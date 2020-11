Interview Irische Präsidentin des EHC Engelberg-Titlis: «Ich hoffe, dass ich bis an mein Lebensende Eishockey spielen kann» Fran Hancock (57) aus Dublin lebt in Engelberg. Die schweizerisch-irische Doppelbürgerin spielt seit sieben Jahren Eishockey, präsidiert den EHC Engelberg-Titlis, schreibt derzeit eine Doktorarbeit und bestreitet nebenbei auch Autorennen. Roger Rüegger 01.11.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor zweieinhalb Jahren haben Sie das Präsidium des EHC Engelberg übernommen und Sie sind auch Spielerin. Wieso ein Sport, der in Irland praktisch inexistent ist?

Richtig, dieser Sport hat in Irland keine Tradition. Ich hörte mit 49 auf zu arbeiten und fing mit 50 mit dem Eishockey an. Mein Mann Douglas würde Ihnen sagen, es sei eine Bedingung gewesen, damit er mich heiratet. Er ist Kanadier und natürlich Eishockey-Fan.

Fran Hancock beim Training in der Eishalle in Engelberg.

Bild: Roger Grütter (28. Oktober 2020)

Und Ihre Version?

Der richtige Grund ist, dass ich nach einer Knieverletzung eine Sportart suchte, bei dem die Belastung des Gelenks nicht zu heftig ist, die Freude aber umso grösser. Da wir früher die Eishockeyspiele meines Stiefsohns Steve besuchten, hat es sich ergeben.

Die Knieverletzung holten Sie auch beim Sport?

Beim Karate. Ich war als junge Frau im irischen Nationalteam und trage den Schwarzgurt.

Suchen Sie die Konfrontation beim Sport?

Nicht unbedingt. Als Kind spielte ich Basketball, bevor ich Shotokan Karate entdeckte. Auch als Läuferin war ich aktiv. Wenn ich Lust habe, steige ich heute auch auf das Bike, gehe auf Bergwanderung oder zum Skifahren. Es ist ja alles vor unserer Tür vorhanden.

Auch der Sporting Park mit der Eishalle. Wenn ich Sie richtig verstehe, spielen Sie aber nicht nur zum Plausch?

Es ist nie mein Ziel, beim Sport nur mitzuspielen. Ehrgeiz gehört immer dazu.

Was spornt Sie an?

Als ich zu den Dragon Girls des HC Luzern stiess, war unsere Torhüterin ein Jahr älter als ich. Das motivierte mich und ich wusste: Fran, hier bist Du richtig. Ich besuchte dann Hockey Camps in Europa und Übersee, damit ich mich weiterentwickeln kann.

Sie nahmen an internationalen Trainingscamps teil?

Nicht für Spitzensportlerinnen, aber bei den Frauen-Eishockey-Camps der Eishockey- und Fussballspielerin Ka Lehmann ist professionelle Betreuung garantiert. Noch wichtiger als sportliche Erfahrungen waren die Freundschaften, die sich ergaben. Ich kenne überall auf der Welt Eishockeyspielerinnen. Sogar in Australien und Abu Dhabi.

Geht es bei Ihren Matches sehr zur Sache?

Bei den Dragon Girls war ich drei Jahre Stürmer. Ich verletzte mich leider 2017 im Training schwer an der Schulter. Heute spiele ich Plausch-Eishockey für Frauen mit den Böse Büsi Engelberg. Die Hälfte Spielerinnen sind Eishockeymamas und über 40. Ich hoffe, dass ich bis an mein Lebensende Eishockey spielen kann.

Wie sicher bewegen Sie sich als Späteinsteigerin auf Schlittschuhen?

Meine Lauftechnik ist nicht herausragend, aber ich bin nicht die langsamste. Mein Team unterstütze ich dafür mit meiner Schusstechnik und der Spielübersicht.

Die Präsidentin des Klubs unterrichtet die Novellos an der Hockeyschule.



Bild: Roger Grütter (Engelberg, 28. Oktober 2020)

Übersicht beweisen Sie nicht nur auf dem Eis. Ihr Einsatz geht weit über die Eisfläche hinaus?

Beim Spiel setze ich mich mit derselben Leidenschaft ein wie am Anfang. Hauptsächlich fokussiere ich mich heute auf den Nachwuchs. Seit drei Jahren trainiere ich die Novellos, Kinder ab drei Jahren. Mein Ziel ist es, dass jedes Kind in der Region die Möglichkeit hat, Eishockey zu spielen.

Was ich meine: Nur wenige Frauen präsidieren einen Eishockeyklub. War das ein zusätzlicher Ansporn für Sie?

Mein Vorgänger suchte einen Nachfolger. Er sah in mir die richtige Person, weil ich etwas vom Eishockey verstehe und auch in Unternehmen wie IBM oder Philip Morris International Führungspositionen bekleidete. Ich bin in dem Klub auf allen Ebenen engagiert, helfe den Kindern gerne als Trainerin auf dem Eis und auch in der Kabine bei Schuhe anziehen, und ich verhandle ebenso gerne für den Verein Sponsoren.

Ziehen Sie Ihre Schuhe noch täglich an?

Fast. Auf dem Eis stehe ich montags, mittwochs und freitags mit den Kindern und am Samstagmorgen beim Plausch-Eishockey für Frauen. Zu Hause haben mein Mann und ich einen Raum mit synthetischem Eis eingerichtet, wo ich Schlittschuhlaufen und Schusstechnik üben kann. Wir können die Anlage auch auf Golf umrüsten.

Die Irin liebt es, den Kindern das Eishockey beizubringen.

Bild: Roger Grütter (Engelberg, 28. Oktober 2020)

Wenn Sie sich derart für die Kids einsetzen, mögen die ihre Trainerin bestimmt?

Die Novellos zu trainieren, ist eine sehr schöne Aufgabe, weil die mir sehr viel zurückgeben. Einige Kinder betreten das Eis zum Beispiel nicht, wenn Fran nicht dabei ist. Ende Oktober startete unsere Hockeyschule, für Kinder von vier bis zehn Jahren. Es wäre super, ein Mädchenteam zu stellen und vielleicht einmal kleine Turniere organisieren zu können.

Ursprünglich wollten Sie und Ihr Mann in Grindelwald ein Haus bauen. Warum entschieden Sie sich für Engelberg?

Das Eishockey ist ein Grund dafür. Aber vor allem viele Leute, die wir kennen lernten. Wir können uns keinen anderen Wohnort vorstellen.

Sie spielen auch Golf. Ich kann nicht anders, als Sie auf die Komödie «Happy Gilmore» anzusprechen. Haben Sie den Zugang zum Golf auch durch Eishockey gefunden?

Diesen Film haben mein Mann und ich erst kürzlich zum ersten Mal gesehen. Nein, Golf spiele ich seit 30 Jahren. Ich war nie regelmässig auf dem Platz, in der letzten Zeit zwar etwas mehr. Doch ich habe einen guten Drive. 200 Meter schaffe ich, aber nicht mit der Technik einer Eishockeyspielerin.

In Ihrer Garage sind Bilder von zwei Ferraris auf Rennstrecken. Einer ist mit einem grünen Kleeblatt, der andere mit einem roten Ahornblatt lackiert. Tragen Sie und Ihr Mann Duelle Irland gegen Kanada auf der Rennstrecke aus?

Wir haben vor zehn Jahren einen Rennfahrkurs bei Ferrari absolviert. Das hat mir so gut gefallen, dass wir uns in das Thema vertieften und nun in einer Ferrari-Amateur-Rennserie fahren.

Mit Autorennen, Eishockey und Golf sind Sie kaum ausgelastet. Wie sieht der Alltag von Fran Hancock aus?

Von 8.30 bis 18 Uhr arbeite ich an meiner Doktorarbeit. Gleichzeitig mit dem Eishockey begann ich mit dem Psychologiestudium. Zudem habe ich einige beratende Mandate.