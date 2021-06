Raumplanung Urschweiz: Keine Gnadenfrist für illegale Bauten Auch wenn sie schon seit Jahrzehnten stehen – illegale Bauten ausserhalb der Bauzonen müssen abgerissen werden. Das hat das Bundesgericht in einem Luzerner Fall entschieden – mit Konsequenzen auch für Obwalden, Nidwalden und Uri. Philipp Unterschütz 01.06.2021, 05.00 Uhr

Illegale Bauten ausserhalb der Bauzonen dürfen nicht mehr geduldet werden, auch wenn sie schon vor Jahrzehnten errichtet wurden. Im Bild: Blick auf Sarnen. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Gegen unbewilligte Bauten ausserhalb der Bauzonen muss konsequent vorgegangen werden. Auch wenn sie seit Jahrzehnten stehen, sollen sie nicht mehr geduldet und abgerissen werden. Das hat das Bundesgericht kürzlich in einem Fall aus dem Kanton Luzern entschieden. Das Urteil hat auch Auswirkungen auf andere Kantone. Wie der Baudirektor des Kantons Obwalden Josef Hess bestätigt, gab es in den letzten Jahren jeweils ein bis zwei Fälle pro Jahr, in denen eine Frist von 30 Jahren relevant war. «Der Kanton Obwalden hat sich bisher an die Praxis gehalten, dass Bauten und Anlagen nach über 30 Jahren im Bestand toleriert, aber nicht bewilligt werden.» Nun sei also eine Praxisänderung nötig.

Keine systematische Suche in Obwalden

In Obwalden gibt es rund 8500 Gebäude ausserhalb der Bauzonen. Von diesen wird rund ein Drittel bewohnt. Wie viele von der neuen Rechtsprechung betroffen sind, lasse sich im Moment nicht sagen, so Josef Hess weiter. «Solche Fälle werden erst im Rahmen von entsprechenden Baugesuchen bekannt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre gehen wir davon aus, dass es nur wenige sein werden.» Seit dem Bundesgerichtsentscheid seien keine Gesuche für Bauten oder Anlagen aufgetaucht, die diese Fragestellung betreffen würden.

Immerhin ist es laut Josef Hess aber nicht so, dass die Mitarbeiter der Raumplanung nun ausschwärmen, um aktiv und systematisch solche Objekte zu finden. Bei Baugesuchen würde jetzt aber routinemässig die Rechtmässigkeit von vorhandenen Bauten auf betroffenen Parzellen geprüft. «Stellen wir dabei nicht rechtmässige Bauten fest, so hat der Gesuchsteller diese zurückzubauen oder aber ein nachträgliches Baugesuch zu stellen. Wenn das Gesuch nachträglich nicht bewilligt werden kann, muss das Gebäude zurückgebaut werden. Aufgrund des Bundesgerichtsentscheides nun auch, wenn es mehr als 30 Jahre Bestand hatte.»

Auch Uri wendete Verjährungsfrist an

Auch im Kanton Uri wird das Urteil Auswirkungen haben, auch wenn man sich bis zum Vorliegen der schriftlichen Begründung des Urteils erst zurückhaltend äussert. Emanuel Strub, Generalsekretär der Justizdirektion, sagt, dass das Bundesgericht den Trennungsgrundsatz zwischen «Bauzone» und «ausserhalb der Bauzone» unterstreiche. Und deshalb hat das Urteil auch in Uri Folgen. «Bisher wurde in Uri von einer Verwirkungsfrist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands von 30 Jahren analog zur Situation innerhalb der Bauzone ausgegangen.»

Auch Uri darf keine Verjährungsfristen für illegale Bauten ausserhalb der Bauzonen mehr anwenden. Bild: Archiv Urner Zeitung

Im Kanton Uri gibt es insgesamt etwas mehr als 10'000 Bauten ausserhalb der Bauzonen. Auch Emanuel Strub kann nicht sagen, welche Anzahl von der neuen Rechtsprechung betroffen ist. «Wir gehen aber von Einzelfällen aus, bei denen die neue Rechtsprechung zusätzlich relevant sein wird.» Es seien nur ein bis zwei hängige Gesuche betroffen, bei denen das Urteil allenfalls relevant sein könnte.

Grundsätzlich sind in Uri die kommunalen Baubehörden für den Vollzug des Bauwesens und auch für die illegalen Bauten zuständig. Den Fällen werde nachgegangen, wenn diese im Rahmen einer Behördentätigkeit oder durch Meldung bekannt würden, so Emanuel Strub. «Klar ist, dass jeder Einzelfall genau geprüft wird, was entsprechend aufwendig ist und teilweise zu langen Verfahren führt. Dies ist bereits heute regelmässig der Fall und ändert sich mit dem neuen Urteil grundsätzlich nicht.»

In Nidwalden ist aktuell ein Fall hängig

Die Praxis anpassen wird auch Nidwalden. Baudirektor Josef Niederberger schätzt, dass pro Jahr bei maximal ein bis zwei Fällen die Tatsache in Betracht gezogen werden musste, dass eine widerrechtliche Situation seit über 30 Jahren bestanden habe. «In der Vergangenheit hat das dazu geführt, dass solchen Bauten ein Bestandesschutz zugestanden wurde und diese rechtmässig erhalten und repariert werden konnten. Dies wird nun anders angeschaut werden müssen.»

Nidwalden führe keine Liste mit kritischen Objekten. Es sei deshalb auch nicht möglich zu sagen, wie viele Bauten künftig von diesem Urteil betroffen sein werden, so Josef Niederberger weiter. «Aktuell ist konkret ein Fall hängig, bei dem eine Waldhütte widerrechtlich ausgebaut wurde. Dort wurde, bereits vor Bekanntwerden des Urteils, der Rückbau verfügt.» Weitere Fälle seien derzeit nicht hängig.