Reportage Die Auswirkungen der Coronakrise werden auch bei der Dargebotenen Hand sichtbar: Immer mehr suizidgefährdete Leute rufen an Die Vor- und Nachweihnachtszeit ist geprägt von Erwartungen und Enttäuschungen – eine Mitarbeiterin der Dargebotenen Hand Zentralschweiz erzählt, was die Menschen Ende des Jahres beschäftigt und wie stark die Pandemie die Psyche beeinflusst. Livia Fischer 30.12.2020, 05.00 Uhr

«Behandeln Sie unsere Adresse sehr diskret», bittet Ines Frey vor dem Besuch. Seit fünf Jahren ist sie bei der Dargebotenen Hand Zentralschweiz für die Aus- und Weiterbildung der freiwilligen Mitarbeitenden zuständig. Gleich zu Beginn des Treffens erklärt Frey, warum es so wichtig ist, dass der Standort des Büros geheim bleibt:

«Wir haben nicht nur nette Anrufende – manche sind psychisch stark angeschlagen oder einfach so aufgebracht und von uns und der ganzen Welt genervt, dass sie in ihrer Wut dann Drohungen wie ‹Ich mache euch kaputt› aussprechen. Wir können nicht riskieren, dass solch eine Person jemandem unserer freiwilligen Mitarbeitenden nach einer Nachtschicht vor dem Büro auflauert.»

Bei einem exklusiven Rundgang zeigt Frey die Räumlichkeiten. Die Geschäftsstelle der Dargebotenen Hand Zentralschweiz ist gemütlich eingerichtet, noch steht im Eingangsbereich ein geschmückter Weihnachtsbaum. Eine goldene Glitzer-Christbaumkugel mit der Aufschrift «Tel. 143» hängt daran; «die hat unsere Reinigungskraft bestickt», sagt Frey freudig. Dann führt sie zuerst durch ihr Büro, anschliessend durch jenes des Geschäftsführers und den beiden Sekretärinnen. Sie vier sind die einzigen Festangestellten bei der Dargebotenen Hand Zentralschweiz – die restlichen 60 Mitarbeitenden engagieren sich ehrenamtlich.

Einer davon sitzt gerade in einem der zwei Beratungsbüros. Als das Telefon klingelt, hebt er mit den Worten «Telefon 143, Grüezi?» den Hörer ab. Im Zimmer nebenan befindet sich ein Aufenthaltsraum mit Küche und einer kleinen Fachbibliothek. Im Regal stehen Dutzende – alle nach Farbe geordnete – Bücher, die etwa von psychischen Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen sowie vom Altwerden oder dem Thema Selbstsorge handeln. Nicht zuletzt sorgen ein Badezimmer sowie eine Dusche dafür, dass das Büro etwas Wohnliches hat. Frey erklärt: «So haben die Freiwilligen, welche nachts arbeiten, die Möglichkeit, sich vor einem nächsten Termin am Morgen noch frisch zu machen.»

Was die Menschen beschäftigt, variiert je nach Jahreszeit

Fürs weitere Gespräch setzt sich Frey an den Esstisch im Aufenthaltsraum. Durch die Wand hört man erneut das Telefon läuten. Die Anzahl Anrufe hat seit Beginn der Pandemie stark zugenommen; während es früher noch fünf bis sechs Anrufe pro vierstündige Schicht waren, sind es mittlerweile über zehn. «Viele denken wahrscheinlich auch – mal abgesehen von Corona –, dass sich Hilfesuchende in den Wintermonaten besonders häufig bei uns melden. Dem ist aber nicht so», sagt Frey. Die Anzahl Gespräche variiere im Winter im Vergleich zum Sommer monatlich lediglich um etwa 100 Anrufe, was nicht wirklich nennenswert sei. Nur die Themen, die würden sich je nach Jahreszeit ändern. Menschen mit Depressionen beispielsweise würden sich wider Erwarten nicht in den kalten, trüben Tagen häufiger melden, sondern eher im Frühling.

«Man sagt ja, dass im November viele wegen des Nebels niedergeschlagen sind. Aber Niedergeschlagenheit bedeutet noch lange nicht, dass man depressiv ist. Leute, die unter einer Depression leiden, spüren das dann am meisten, wenn die Sonne scheint, alles auf Neuanfang ist, die Natur wieder zu blühen anfängt und sie merken, dass sie dabei keine Freude verspüren können. Dann plagt sie das schlechte Gewissen – sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber.»

Und kurz vor Weihnachten etwa dominieren Erwartungen an Familienmitglieder und Ängste, ob man Heiligabend beispielsweise alleine verbringen muss, die Gespräche. «Nach Weihnachten kommt dann die Ernüchterung. Viele Anrufende merken dann wieder, wie einsam sie sind. Oder es gab in der Verwandtschaft Streit und ihnen ist jemand ‹blöd gekommen›, dann wollen manche die Sicht einer aussenstehenden Person hören und die Auseinandersetzung reflektieren, andere einfach nur ihren Frust loswerden.»

Dass die Menschen dieses Jahr wegen der Pandemie an den Festtagen einsamer sind als sonst, kann Frey zwar nicht bestätigen. Sie sagt aber:

«Die Auswirkungen der ganzen Krise werden jetzt sichtbar. Beziehungsprobleme eskalieren – unter anderem, weil die Ungewissheit, wie lange das noch dauert, an den Nerven zehrt und darum eher gestritten wird –, Existenzängste nehmen zu und die psychische Gesundheit von vulnerablen Personen fällt ins Ungleichgewicht, wodurch Leiden wie eine Depression stärker zum Vorschein kommen.»

Auch falle ihr auf, dass seit einigen Wochen mehr Anrufende alkoholisiert seien als üblich. «Weil sie die Sorgen ‹wegtrinken› wollen», so Freys Vermutung.

Schöne Gespräche zwischen all den schwierigen Telefonaten

Eine weitere beunruhigende Beobachtung:

«Die Anzahl Anrufender mit Suizidgedanken hat zugenommen. Und ich befürchte, dass sich das in nächster Zeit noch verschlimmert, je grösser die Verzweiflung jener Menschen wird, deren Existenz durch die Coronakrise bedroht ist.»

So hätten sie jetzt zwar noch nicht mehr Personen am Telefon, die drohen, sich kurz nach dem Gespräch das Leben zu nehmen, aber es rufen mehr suizidgefährdete Menschen oder Leute, die jemanden kennen, der solche Gedanken äussert, an.

Doch zwischen all den schwierigen Gesprächen gibt es auch immer wieder Telefonate, bei denen mal gelacht wird und die positiv in Erinnerung bleiben, erzählt Frey. «Zum Beispiel», sagt sie, «rufen Ende Jahr – vor allem an Heiligabend oder auch an Silvester – jeweils sehr viele Personen an, um sich einfach nur bei uns zu bedanken. In den meisten Fällen wissen wir ja nicht, wie eine Geschichte nach dem Telefonat weitergeht. Und wenn uns dann jemand sagt, wie sehr wir ihm geholfen haben, gibt uns das unglaublich viel zurück.»