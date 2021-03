Die Restaurants sind wohl noch eine Weile geschlossen. Höchste Zeit, selbst in der Küche aktiv zu werden. Wir legen euch traditionelle Zentralschweizer Rezepte ans Herz. Denn was ist zurzeit besser als ein Schmaus, der an Zuhause erinnert? Doch bevor Ihr an die Rezepte gelangt, müsst Ihr euch durch unser Quiz spielen. Oder die Grosseltern fragen.

Zéline Odermatt 22.03.2021, 19.00 Uhr