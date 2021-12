Rückblick 2021 Zug

Rückblick in Storys Diese fünf Zuger Geschichten haben Sie 2021 am liebsten gelesen Was bewegt die Menschen im Zugerland? Darüber berichtet die Zuger Zeitung täglich. Unten finden Sie fünf grosse Geschichten, die es in der Rangliste der meistbeachtetsten Artikel 2021 an die Spitze schafften. Martin Messmer 27.12.2021, 12.00 Uhr

Wie sehen unsere Innenstädte aus? Was hat es für Läden, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe dort? Sind es ausländische Ketten, gibt es noch lokale KMU? Solche Fragen interessieren, weil alle davon betroffen sind. Das zeigt sich auch an diesem Beispiel aus der Stadt Zug, es war eine der meistgelesenen Storys aus Zug überhaupt im Jahr 2021:

Der Vorspann unseres Artikels in der Zugerzeitung könnte auch auf dem Buchumschlag eines Krimis stehen: «Am 1. August hat es in der Stadt Zug ein grosses Feuerwerk gegeben. Weil es eine Überraschung für die Bevölkerung werden sollte, wusste im Vorfeld praktisch niemand davon. Der wahre Grund für das Feuerwerk war jedoch ein anderer.» Natürlich machen wir News und keine Literatur. Unten erfahren Sie also, was es mit diesem ominösen Feuerwerk in der Stadt Zug am 1. August 2021 tatsächlich auf sich hatte. Ein Artikel, der unsere Leserschaft schon im August elektrisierte, sonst hätte er es nicht auf diese Liste geschafft.

Schwarzarbeit ist weit verbreitet - und hat System: Das zeigt eine der grossen Recherchen der Zuger Zeitung in diesem Jahr. Lesen Sie unten, wie das System funktioniert - und wer davon profitiert, auf dem Buckel der Menschen, welche die Schwarzarbeit verrichten.

Lokaljournalismus berichtet über das, was die Menschen in einer bestimmten Region beschäftigt. Zum Beispiel über eine Arztpraxis in einer Zuger Gemeinde, die wegen mangelnder Nachfrage schliessen musste. Das Interesse an dieser Geschichte war riesig, sie schaffte es in die vorderen Reichweiten-Ränge der Top Ten 2021.

Die Kanti Menzingen hat eine Lehrerin entlassen, welche mit ihren volljährigen Schülerinnen in einer Doppellektion die Sexualität zum Thema machte. Eine weitere Recherche der Zuger Zeitung, welche in Bevölkerung und Fachkreisen viel zu Reden gab. Neben dem Erstartikel (unten) haben wir das Thema auf weiteren ebenen journalistisch ausgeleuchtet: Ein PH-Dozent etwa sagte, er fände die kritisierten Fragen zur Sexualität absolut legitim. Sogar die Zuger Regierung nahm zum Fall Stellung. Der Titel des Kommentares der Zuger Zeitung lautete: «Menzingen: Wie Schule und Kanton die Trennung begründen ist kleinmütig» Und wie andere Lehrpersonen auf die Angelegenheit reagieren, können Sie hier lesen.