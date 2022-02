Fasnacht: Highlights vom Schmudo 2022 in Luzern & Region

Rückblick Rüüdig bäumig: So hat die Zentralschweiz den Schmutzigen Donnerstag 2022 gefeiert Nicht nur in der Stadt Luzern, auch in der ganzen Zentralschweiz haben Fasnächtlerinnen und Fasnächtler den Schmutzigen Donnerstag gefeiert. Wir blicken auf den Tag zurück. 24.02.2022, 22.15 Uhr

Der Schmudo lockte erneut viele Fasnachtsbegeisterte in die Stadt Luzern: Den grosse Fritschi-Umzug sahen 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauer – so viele wie vor zwei Jahren. 16’000 Personen waren beim Urknall und dem Start der Fasnacht in Luzern dabei, 3000 mehr als noch 2020. Aber auch auf der Luzerner Landschaft sowie in Nidwalden, Obwalden, Uri und Zug schränzten die Guuggenmusigen um die Wette.