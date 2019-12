Rund 12'000 Gäste am Tag – das Wochenende liess die Besucherrekorde der Skigebiete Titlis und Andermatt purzeln Unten grau, oben blau und Schnee – dieses Wochenende strömten so viele Besucher wie noch nie in die Skigebiete Engelberg-Titlis und Andermatt-Sedrun. Janick Wetterwald 30.12.2019, 15.26 Uhr

Das vergangene Wochenende liess bei den Titlis-Bergbahnen den Besucherrekord purzeln. «Am Samstag kamen 10'900 Leute, am Sonntag waren es 10'600 Besucher», sagt Marketingchef Peter Reinle. Der bisherige Rekord lag bei 10'200 Besuchern an einem Tag.

Skifahren am Titlis. PD

Der Richtwert für die Zeit rund um Weihnachten und Silvester liegt am Titlis gemäss Reinle bei etwa 7000 bis 9000 Leuten. «Wir sind wahrlich aus allen Nähten geplatzt, doch markant längere Wartezeiten gab es nur in wenigen Fällen. Ich gratuliere da allen Mitarbeitern, die im Einsatz waren.» Wichtig sei an solchen Tagen sich gegenseitig auszuhelfen, aber auch eine gute Präsenz an den heiklen Stellen sowie Kommunikation mit den Gästen.

Und: Es brauche an solchen Tagen einfach etwas Geduld, das sei ganz normal. Diese Konversation auf Twitter zeigt: Es gab ruhige Orte ohne Rummel und es gab viele Leute am Titlis.

«So ein Wochenende wird sich wohl so schnell nicht wiederholen», sagt Reinle. «Die Feiertage liegen gut, in Engelberg waren alle Hotels ausgebucht und wir hatten praktisch alle Pisten offen.»

Rekord auch in Andermatt

In Andermatt tönt es ähnlich wie in Engelberg: «Wir hatten an beiden Tagen über 12'000 Besucher bei uns im Skigebiet – das ist Rekord», sagt Stefan Kern, Leiter Kommunikation der Skiarena Andermatt-Sedrun. Das trübe Wetter ohne Schnee im Flachland sorge laut Kern dafür, dass noch mehr Leute als sonst in die Berge gehen.