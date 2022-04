Super Saisonbilanz: Zentralschweizer Skigebiete jubeln

Saisonbilanz «Wir haben vermutlich einen der besten Winter in der Geschichte erlebt»: Zentralschweizer Skigebiete jubeln Die Wintersportorte in der Region haben Grund zur Freude. Nach zwei schwierigen Saisons verzeichneten einige Gebiete rekordverdächtige Verhältnisse. Einzig im Tessin war der Winter zum Vergessen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 18.04.2022, 17.00 Uhr

Nun lösen Wanderer und Mountainbikerinnen die Schneesportfans in den Bergregionen ab. Bald ist die Wintersaison vorbei. Eine nicht abschliessende Bilanz fällt in Zentralschweizer Skigebieten positiv aus.

Um es mit den Worten von Sörenbergs Tourismusdirektorin Carolina Rüegg zu beschreiben:

«Es ist fast nicht zu glauben, wir hatten 62 Sonnentage. In anderen Jahren verzeichneten wir halb so viele.»

Dank vieler schöner Wochenenden und durch den frühen Schnee sei der Winter gemäss Angaben der Bergbahnen Sörenberg AG hervorragend gewesen. Im Vergleich zur Vorsaison wurden 84 Prozent mehr Ersteintritte registriert, wobei die Schneesportgebiete im Kanton Luzern in der Saison 20/21 aufgrund der Pandemie länger geschlossen blieben als in der restlichen Schweiz. Die Bergbahnen lagen trotzdem 30 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt.

Die Logiernächte liegen 50 Prozent im Plus gegenüber dem Vorjahr und somit fast gleichauf mit dem Winter 2019/20. Damals zählte man 10’000 Übernachtungen in Gruppenunterkünften, die von Schneesportlagern besetzt wurden. Heuer waren es 5000, insgesamt verzeichnete Sörenberg trotzdem nur 3000 Logiernächte weniger als in der Saison 2019/20. Zulegen konnte man hauptsächlich bei den Hotels und bei den Camping-Logiernächten.

Die Saison war auch für die Bergbahnen Klewenalp-Stockhütte sehr erfreulich. Geschäftsführer Heinz Rutishauser teilt mit:

«Den Start konnten wir dank guter Schneeverhältnisse um eine Woche auf den 18. Dezember vorverschieben.»

Der Vorverkauf bei Saison- und Jahreskarten lag elf Prozent über dem Vorjahr. «Der aus Sicht des Wetters ausserordentliche schöne Winter brachte uns zudem 24 Prozent mehr Ersteintritte als im Vorjahr. Vergleichen wir die Zahlen mit der letzten wirklich guten Wintersaison 18/19, so liegt der Umsatz bei plus zehn Prozent, die Gastronomie sogar bei plus 25 Prozent.»

Für Pisten- und Rettungschef Carlo Danioth in Andermatt war es eine dankbare Wintersportsaison, wie er ausführt. «Wir mussten bezüglich der Lawinenrettung unterdurchschnittlich wenig ausrücken und hatten im Vergleich zu anderen Jahren kaum Probleme, dies obwohl der Schneedeckenaufbau ungünstig war.» Im hochalpinen Gelände über 2000 Meter hätten die grossen Schneemengen gefehlt, dadurch seien auch weniger Gäste im Freien Gelände unterwegs gewesen. Aber allgemein hätten top-Verhältnisse auf den Pisten und Abfahrten geherrscht.

«Dank kalten und klaren Nächten konnten wir rechtzeitig gut beschneien und die Pisten hervorragend präparieren. Wir konnten danach von den vielen Schönwettertagen profitieren, da diese die Gäste auf die Pisten lockten. So macht unsere Arbeit Freude.»

Entsprechend habe es weniger schwere Verletzungen im Freien Gelände gegeben, bilanziert Danioth. Allerdings hätten sich auf den Pisten etliche Unfälle ereignet, darunter auch schwerere. Dies sei auf die kompakten und harten Pisten sowie das schöne Wetter zurückzuführen. «Doch wir erhielten viele positive Feedbacks für die sehr gut bereitgestellten Pisten.»

In Engelberg ist noch nicht Schluss. «Wir öffnen im Oktober und schliessen am 22. Mai. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass wir eine sehr positive Bilanz ziehen werden», sagt Urs Egli, Marketingleiter der Titlis-Bergbahnen. Die Besucherzahlen seien erfreulich. Verändert habe sich die Herkunft der Gäste:

«In früheren Saisons besuchten uns internationale Gäste, darunter viele aus Schweden. Hier haben wir das Niveau noch nicht wieder erreicht.»

Die Schneehöhe im Gebiet Engelberg Titlis liegt laut Egli über dem langjährigen Mittel.

Topverhältnisse meldet auch Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Er sagt:

«Wir haben vom Gästeaufkommen her vermutlich einen der besten Winter in der Geschichte erlebt.»

Das liegt laut Dommann auch an den tiefen Temperaturen: «Diese haben technische Beschneiungsmassnahmen erlaubt, weshalb bis jetzt sämtliche Pisten und Schlittelbahnen bis auf 1000 Meter in Betrieb sind.» Vom schönen Wetter hätten nicht nur die Bergbahnen profitiert, man habe durchs Band hinweg eine sehr gute Auslastung festgestellt. Auch in der Gastronomie und Hotellerie seien die Zahlen auf einem hohen Niveau.

Topverhältnisse: Die Zentralschweizer Skigebiete sind mit der Saison 2021/2022 zufrieden. Bild: Manuela Jans-Koch (Melchsee-Frutt, 30. Januar 2022)

Was in dieser Saison praktisch ausblieb, waren Sportlager und Schneesporttage. «Diese waren nicht organisierbar. Die meisten Schulen und Vereine verzichteten auf die Durchführung der Lager.» Dieser Ausfall sei durch Privatpersonen kompensiert worden. Wenn man das Haar in der Suppe suchen wolle, würde man es vielleicht Ende Dezember finden, als es einen Wärmeeinbruch und Regen bis über 2500 Meter gegeben habe.

Auf eine spezielle und sehr gute Saison blickt auch Sandro Widmer, Leiter Marketing and Sales der Stoosbahnen, zurück:

«Der frühe Schnee in diesem Ausmass und das schöne Wetter bescherten uns eine Saison wie seit 30 Jahren nicht.»

Die Region werde immer beliebter für Leute, die nicht alpine Sportarten mögen, sondern beim Schlitteln, Wandern oder Schneeschuhwandern die Natur geniessen wollten. Inzwischen beträgt der Anteil dieser Gäste 30 Prozent. Die Sesselbahn Klingenstock ist bis 18. April für den Skibetrieb geöffnet.

Im Wintersportgebiet Hoch-Ybrig wurden sämtliche Rekorde gebrochen, wie Urs Keller, Geschäftsleiter des Ferien- und Sportzentrums, ausführt:

«Die Saison war schlichtweg sensationell. Die Anlagen sind mindestens bis Ostermontag in Betrieb, je nach Wetter verlängern wir um eine Woche

bis zum 24. April.»

Im Fünfjahresdurchschnitt verzeichnet Hoch-Ybrig ein Plus von 20 Prozent.

Die Wintersportgebiete in der Zentralschweiz verzeichnen laut Adrian Bühlmann, Geschäftsführer Transportunternehmungen Zentralschweiz (TUZ), gegenüber dem Vorjahr 38 Prozent mehr Ersteintritte und 39 Prozent mehr Umsätze. Diese Zahlen liegen leicht über dem nationalen Durchschnitt. Laut Seilbahnen Schweiz konnte gesamtschweizerisch bis Ende März eine Steigerung der Ersteintritte von 32 Prozent und des Umsatzes von 39 Prozent verzeichnet werden. In der Zentralschweiz, der Ostschweiz und Graubünden wurden Sonnenscheinrekorde für den März gemessen.

Nur im Tessin ist die Saison zum Vergessen, weil während der gesamten Wintersaison kaum Schnee gefallen ist. Im Vergleich zur Vorsaison wurden 79 Prozent weniger Ersteintritte registriert und der Umsatz lag um 62 Prozent tiefer als im Vorjahr.

