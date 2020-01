Sara Wicki ist die neue Moderatorin der Tele-1-Sendung «Unterwegs» Ab Sommer 2020 wird Sara Wicki die Nachfolge von Fabienne Bamert antreten. Die 30-Jährige ist bereits seit vier Jahren als Nachrichtenmoderatorin und Videojournalistin bei Tele 1 tätig. 27.01.2020, 14.36 Uhr

(fmü) Seit fast zehn Jahren gehört die Unterhaltungssendung «Unterwegs» zum Programm von Tele 1. Noch bis Mitte Jahr wird Fabienne Bamert in der Sendung zu sehen sein, bevor sie ganz zum «Samschtig Jass» wechselt. Die Sendung erreicht laut dem Sender jeden Sonntag knapp 60'000 Zuschauer.

Sara Wicki Bild: PD

Sara Wicki hat bereits an der Seite von Radio- und Fernsehlegende Kurt Zurfluh in der Sendung mitgewirkt. «Es ist eine grosse Ehre, in die Fussstapfen von Kurt Zurfluh und Fabienne Bamert zu treten», wird Wicki in der Mitteilung zitiert.