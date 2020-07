Schnappschüsse aus Ob- und Nidwalden gesucht: Senden Sie uns Ihre schönsten Sommerbilder 21.07.2020, 15.20 Uhr

Wunderschöne Aussicht auf See und Berge Auf der Rundwanderung Giswil-Sakramentenkapelle-Kaiserstuhl-Giswil bot sich auf der Schintenflue eine wunderbare Aussicht über den Sarnersee. Blick über den Lungernsee. Komet Neowise setzt sich über dem Fürstein in Szene. Die Milchstrasse beherrscht die Szenerie über den Berner Alpen, aufgenommen vom Miesenstock aus. Ein feuriger Perlmuttfalter Heuernte im Engelbergertal. Blick vom Brienzer Rothorn auf den Eisee. Raddampfer «Unterwalden» auf der Sonnenuntergangsfahrt bei Beckenried. Vom Bürgenstock aus mit Blick Richtung Luzern und Kriens. Ein Sonnenblumenfeld in Stans. Welch eine Einladung zum Verweilen. Heute ein Bijou, wenn man bedenkt, dass an der Landsgemeinde Nidwalden 1934 heftiger Streit ausbrach zwischen der Regierung und dem Landvolk. 1937 hatte der Kanton Nidwalden sein eigenes Kraftwerk Bannalp-Oberrickenbach.