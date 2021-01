Schneeticker Zentralschweiz Wieder eine Lawine in Uri, viele Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume: Die Zentralschweiz versinkt im Schnee Aus allen Teilen der Zentralschweiz werden Strassensperrungen und umgestürzte Bäume gemeldet. Feuerwehren sind im Einsatz. Alle News in unserem Ticker. 15.01.2021, 09.53 Uhr

09:49 Uhr

Im Kanton Luzern ist es bisher zu ganz wenigen Stromausfällen gekommen. Betroffen waren einzelne Haushalte in Römerswil, Retschwil, Herlisberg, Flühli, Hasle und Schüpfheim, wie es bei der CKW auf Anfrage hiess. Derzeit laufe das Netz stabil.

09:28 Uhr

Kanton Uri: Zwischen Seedorf und Bauen ist am Freitagmorgen erneut eine Lawine niedergegangen. Ein Augenzeuge hielt den eindrücklichen Moment mit der Kamera fest:

Video: «PilatusToday».

Und so sah es nach dem Lawinenniedergang aus:

Video: «PilatusToday»

Bereits am Donnerstag kam es zu mehreren Lawinenniedergängen. Auf Anfrage sagt die Kantonspolizei Uri, die Lawinengefahr seit derzeit hoch.

08:57 Uhr

Kanton Luzern: Die Polizei meldet seit Donnerstagmittag zehn Unfälle. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Mehrere Lastwagen blieben stecken. Im Verlaufe der Nacht gab es rund ein Dutzend Meldungen wegen umgestürzter Bäume.

08:41 Uhr

08:28 Uhr

In der Zentralschweiz ist es wegen des Wintereinbruchs zu vielen Unfällen gekommen.

Dieser Autofahrer kam im Kanton Zug von der Strasse ab. Auch dieser Autofahrer im Kanton Zug schlitterte von der Strasse. Auf der Autobahn A14 kam es zu diesem Selbstunfall. Eine Lawine hat die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Bauen verschüttet. Pfaffnau: Im Ortsteil St. Urban kam es auf der Kantonsstrasse gegen 12.30 Uhr zu einem tödlichen Selbstunfall. Der 68-jährige Autofahrer verstarb nach dem Aufprall gegen den Baum noch auf der Unfallstelle. Rain: Auf der Kantonsstrasse sind zwischen Sempach und Rain beim «Erlewäldli» kurz nach 14 Uhr zwei Autos frontal ineinander gefahren. Beim Unfall verletzten sich beide Fahrzeuglenker. Root: Auf der Luzernerstrasse in Root ereignete sich gegen 16.30 Uhr eine Auffahrkollision zwischen drei Autos. Fünf Personen verletzten sich beim Unfall. Mauensee: Auf der Surseestrasse in Kaltbach geriet gegen 17.15 Uhr im Gebiet Falläsch ein Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die Autofahrerin wurde dabei erheblich, ... ... der Lenker des Lieferwagens leicht verletzt. Auf der Autobahn A2 in Emmenbrücke, Fahrtrichtung Norden, ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autos und ein Sattelschlepper beteiligt waren. Eine Fahrzeuglenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Auf der Kantonsstrasse von Ballwil nach Hochdorf kam ein Autofahrer auf Gemeindegebiet Hohenrain am Mittwochmorgen gegen 5.25 Uhr von der Fahrbahn ab und geriet auf das linksseitige Bahngleis. Er prallte gegen einen Mast der Bahnsignalisation und kam quer auf dem Bahngleis zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auf der Meggerstrasse in Adligenswil kam gegen 6.20 Uhr ein Auto von der vereisten Strasse ab, fiel rund fünf Meter eine Böschung hinunter, überschlug sich dabei und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Auf der Luzernstrasse zwischen Huttwil und Hüswil kam es vor einer Bahnschranke zu einem Unfall, in den drei Fahrzeuge beteiligt waren. Verletzt wurde niemand. ... Auf dieser Strecke kam es danach noch zu drei weiteren Unfällen mit mehreren involvierten Fahrzeugen, wobei niemand verletzt wurde. Ein Autofahrer rutschte mit seinem Fahrzeug dabei in einen Bach.

08:11 Uhr

Kanton Schwyz: Der Wintereinbruch hat im Kanton Schwyz zu einem Dutzend Unfällen geführt. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, in den meisten Fällen blieb es bei Sachschaden.

07:20 Uhr

Kanton Zug: Der anhaltende Schneefall hat zu gesamthaft neun Verkehrsunfällen geführt. Eine Person wurde leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschaden.