Schneeticker Zentralschweiz Zerstörte Rigi-Fahrleitung, wieder eine Lawine in Uri, viele Verkehrsunfälle: Die Zentralschweiz versinkt im Schnee Aus allen Teilen der Zentralschweiz werden Strassensperrungen und umgestürzte Bäume gemeldet. Feuerwehren sind im Einsatz. Alle News in unserem Ticker. 15.01.2021, 13.10 Uhr

Dieser Autofahrer kam im Kanton Zug von der Strasse ab. Auch dieser Autofahrer im Kanton Zug schlitterte von der Strasse. Auf der Autobahn A14 kam es zu diesem Selbstunfall. Eine Lawine hat die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Bauen verschüttet. Pfaffnau: Im Ortsteil St. Urban kam es auf der Kantonsstrasse gegen 12.30 Uhr zu einem tödlichen Selbstunfall. Der 68-jährige Autofahrer verstarb nach dem Aufprall gegen den Baum noch auf der Unfallstelle. Rain: Auf der Kantonsstrasse sind zwischen Sempach und Rain beim «Erlewäldli» kurz nach 14 Uhr zwei Autos frontal ineinander gefahren. Beim Unfall verletzten sich beide Fahrzeuglenker. Root: Auf der Luzernerstrasse in Root ereignete sich gegen 16.30 Uhr eine Auffahrkollision zwischen drei Autos. Fünf Personen verletzten sich beim Unfall. Mauensee: Auf der Surseestrasse in Kaltbach geriet gegen 17.15 Uhr im Gebiet Falläsch ein Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die Autofahrerin wurde dabei erheblich, ... ... der Lenker des Lieferwagens leicht verletzt. Auf der Autobahn A2 in Emmenbrücke, Fahrtrichtung Norden, ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autos und ein Sattelschlepper beteiligt waren. Eine Fahrzeuglenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Auf der Kantonsstrasse von Ballwil nach Hochdorf kam ein Autofahrer auf Gemeindegebiet Hohenrain am Mittwochmorgen gegen 5.25 Uhr von der Fahrbahn ab und geriet auf das linksseitige Bahngleis. Er prallte gegen einen Mast der Bahnsignalisation und kam quer auf dem Bahngleis zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auf der Meggerstrasse in Adligenswil kam gegen 6.20 Uhr ein Auto von der vereisten Strasse ab, fiel rund fünf Meter eine Böschung hinunter, überschlug sich dabei und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Auf der Luzernstrasse zwischen Huttwil und Hüswil kam es vor einer Bahnschranke zu einem Unfall, in den drei Fahrzeuge beteiligt waren. Verletzt wurde niemand. ... Auf dieser Strecke kam es danach noch zu drei weiteren Unfällen mit mehreren involvierten Fahrzeugen, wobei niemand verletzt wurde. Ein Autofahrer rutschte mit seinem Fahrzeug dabei in einen Bach.

14:05 Uhr

Die Situation auf den Strassen in der Zentralschweiz ist sehr kritisch. In Einsiedeln gab es 60 bis 90 Zentimeter Schnee, in höheren Lagen gab es bis zu 150 Zentimeter Neuschnee. Was sagt der Meteorologe zur aktuellen Wetterlage?

13:34 Uhr

Am Morgen ist in Seedorf erneut eine Lawine ins Tal gedonnert. Verletzte gab es keine. Unsere Reportage mit aktuellen Bildern und einem Video des zerstörerischen Niedergangs finden Sie hier:

13:10 Uhr

Der starke Schneefall hat auch bei den Rigi-Bahnen Spuren hinterlassen. Gemäss der Rigi Bahnen AG sind wegen der Schneelast und des starken Windes mehrere Bäume auf die Fahrleitung der Zahnradbahnstrecke Arth-Goldau nach Rigi Kulm gefallen und haben diese stark beschädigt. Die Mitarbeitenden der Rigi Bahnen arbeiten gemäss Mitteilung der Rigi Bahnen AG mit Hochdruck an der Reparatur der Fahrleitung. Die Verbindung bleibt bis auf weiteres geschlossen. Alle anderen Bahnen sind aber in Betrieb.

Gefallene Bäume haben die Fahrleitung runtergerissen. Bild: Rigi Bahnen AG

Zunächst muss aber der ganze Schnee geräumt werden:

Video: Rigi Bahnen AG

11:50 Uhr

Nachtskifahren vor katholischer Kulisse: Skibegeisterte frönten ihrem Hobby am Donnerstagabend zu später Stunde vor dem ehrwürdigen Kloster Einsiedeln.

Video: Leserreporter

11:42 Uhr

Skigebieteübersicht

Auf dem Titlis ist der Schneesportbetrieb aufgrund starken Windes und Lawinengefahr eingestellt. Alle Pisten und fast alle Bahnen sind geschlossen. Weitere Infos auf titlis.ch.

ist der Schneesportbetrieb aufgrund starken Windes und Lawinengefahr eingestellt. Alle Pisten und fast alle Bahnen sind geschlossen. Weitere Infos auf titlis.ch. Am Sörenberg kann man sich auf 35 von 60 Pistenkilometern vergnügen. Von den Anlagen sind bis auf drei alle geöffnet. Einzig auf Schlitteln muss ganz verzichtet werden. Zum Pistenbericht.

kann man sich auf 35 von 60 Pistenkilometern vergnügen. Von den Anlagen sind bis auf drei alle geöffnet. Einzig auf Schlitteln muss ganz verzichtet werden. Zum Pistenbericht. Auf der Melchsee-Frutt herrscht gemäss Webseite grosse Lawinengefahr. Derzeit sind nur 4 von 16 Anlagen in Betrieb und 3 von 10 Pisten geöffnet.

herrscht gemäss Webseite grosse Lawinengefahr. Derzeit sind nur 4 von 16 Anlagen in Betrieb und 3 von 10 Pisten geöffnet. In der Skiarena Andermatt-Sedrun-Disentis sind aufgrund starken Windes ebenfalls die meisten Anlagen, Pisten und Loipen sowie Winterwanderwege und Schneeschuhtrails geschlossen. Hier geht's zur Übersicht. Skifahren, Schlitteln, Wandern, Schneeschuh- und Langlaufen ist aber alles möglich.

sind aufgrund starken Windes ebenfalls die meisten Anlagen, Pisten und Loipen sowie Winterwanderwege und Schneeschuhtrails geschlossen. Hier geht's zur Übersicht. Skifahren, Schlitteln, Wandern, Schneeschuh- und Langlaufen ist aber alles möglich. In der Mythenregion sind 7 von 16 Anlagen offen. Ebenso sind 14 von 55 Pistenkilometern zugänglich. Winterwandern kann man nur auf 4 von 38 Kilometern, Schneeschuhlaufen hingegen uneingeschränkt. Genaueres hier.

sind 7 von 16 Anlagen offen. Ebenso sind 14 von 55 Pistenkilometern zugänglich. Winterwandern kann man nur auf 4 von 38 Kilometern, Schneeschuhlaufen hingegen uneingeschränkt. Genaueres hier. Klewenalp-Stockhütte: Aufgrund grosser Schneemengen, hoher Lawinengefahr, starken Windböen und gefährlichen Verwehungen, ist der Betrieb auf der Klewenalp eingeschränkt, steht auf der Webseite geschrieben. Es ist nur die Gondel Emmetten-Stockhütte in Betrieb, die anderen 13 Bahnen sind geschlossen. Ebenso sind alle Pisten, Schlittelpisten und Wanderwege zu.

11:07 Uhr

Lebensgefahr im Wald: Wegen des anhaltenden Schneefalls wird schweizweit vor dem Betreten von Waldgebieten gewarnt. Es herrscht akute Lebensgefahr. Die massive Schneelast kann Äste abbrechen und Bäume umstürzen lassen. Waldgebiete sollten daher unbedingt gemieden werden. In Ebersecken stürzte ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon:

Bild: Luzerner Polizei (14. Januar 2021)

10:46 Uhr

Nebst gesperrten Strassen, Lawinen und Unfällen sorgt der Schnee auch für frohe Gemüter. Der Zentralschweizer Winterzauber in Bildern unserer Leserinnen und Leser:

Der Winter ist da: stimmungsvoller Vorabendmarsch im Gebiet der Halbinsel Horw nördlich Leimi. Luzerner Skyline - auch schön bei Schneefall! Die Güselmänner müssen den Abfall heute wohl suchen gehen. Gestern war es noch ein Schneemann, und heute steht der Samichlaus vor der Haustür. Ist das jetzt ein Schneetöff? (Noch) harmloser Schneefall in der Stadt Luzern. Am Donnerstagabend entstand ein gigantischer Schneemann durch sechs Zuger. Wo vor zwei Jahren der Schneemann Franz stand, ist dieses Jahr der Juan entstanden. Benannt wurde er nach der geliebten Stammbeiz der Gruppe, auf die der Juan auch blickt. Neben dem Schneeman stehen zwei Sessel in Corona-Konformen Abstand. Der Aufbau des Werks dauerte ganze vier Stunden. Schneemann einmal anders. Geschaffen in der Lozärner Ufschötti. Lustgarten, bei der Heilig Blut Kapelle.

10:00 Uhr

Strassen- und Verkehrsübersicht

Kanton Uri: Andermatt nur mit dem Zug erreichbar

Andermatt ist derzeit auf der Strasse nicht erreichbar. Sämtliche Parkplätze in Göschenen sind belegt. Die Matterhorn-Gotthard-Bahn fährt zwischen Andermatt und Göschenen normal. Der Betrieb zwischen Andermatt und Disentis bleibt bis mindestens am Samstag eingestellt.

Diese Urner Strassen sind gesperrt: Hospental–Realp (Autoverlad Furka ist eingestellt); Wassen–Färnigen; Seedorf–Bauen (inkl. Wanderweg); Gurtnellen–Wassen; Linthal–Urnerboden; Unterschächen–Urigen; Göschenen–Andermatt. Für den Schwerverkehr ist die A2 in Fahrtrichtung Süden seit Freitagmorgen 5 Uhr wieder passierbar.Trotz der winterlichen Verhältnisse wurde der Urner Kantonspolizei seit Donnerstag 18 Uhr nur ein Verkehrsunfall in Schattdorf gemeldet. Eine verletzte Person wurde ins Spital gebracht.

Im Kanton Luzern kommt es laut Viasuisse zu einigen Behinderungen auf Kantonsstrassen so etwa zwischen Mosen und Beromünster (umgestürzte Bäume) sowie zwischen Sempach und Hochdorf (gesperrt für Lastwagen).

In Steinhausen bei der Autobahneinfahrt Richtung Zug steht ein Lastwagen quer zur Fahrbahn. Die Zuger Polizei musste die Einfahrt vorübergehend sperren.

Im Kanton Schwyz ist aufgrund eines Verkehrsunfalls die Strasse zwischen Muotathal und Schwyz seit 13 Uhr gesperrt, wie die Kantonspolizei Schwyz auf Twitter vermeldet. Ein Update folgt noch.

09:49 Uhr

Im Kanton Luzern ist es bisher aufgrund des Schnees zu vereinzelten Stromausfällen gekommen. Betroffen waren in der Nacht einzelne Haushalte in Römerswil, Retschwil, Herlisberg, Flühli, Hasle und Schüpfheim, wie es bei der CKW auf Anfrage hiess. Derzeit laufe das Netz stabil.

09:28 Uhr

Kanton Uri: Zwischen Seedorf und Bauen ist am Freitagmorgen kurz nach 8.30 Uhr erneut eine Lawine niedergegangen. Laut der Kantonspolizei Uri wurden keine Personen verletzt. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) stuft die Lawinengefahr immer noch mit der Gefahrenstufe 4 (gross) ein.

Unsere Reportage des zweiten Niedergangs mit aktuellen Bilder sowie einem Live-Video der Feuerwehr finden Sie hier:

So sah es nach dem Lawinenniedergang aus:

Video: «PilatusToday»

Bereits am Donnerstag kam es zu mehreren Lawinenniedergängen. Jene in Seedorf donnerte bis ins Tal. Bilder, Videos und alle Informationen zum gestrigen Tag:

08:57 Uhr

Kanton Luzern: Die Polizei meldet seit Donnerstagmittag zehn Unfälle. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Mehrere Lastwagen blieben stecken. Im Verlaufe der Nacht gab es rund ein Dutzend Meldungen wegen umgestürzter Bäume.

08:41 Uhr

08:28 Uhr

In der Zentralschweiz ist es wegen des Wintereinbruchs zu vielen Unfällen gekommen.

08:11 Uhr

Kanton Schwyz: Der Wintereinbruch hat im Kanton Schwyz zu einem Dutzend Unfällen geführt. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, in den meisten Fällen blieb es bei Sachschaden.

07:20 Uhr

Kanton Zug: Der anhaltende Schneefall hat zu gesamthaft neun Verkehrsunfällen geführt. Eine Person wurde leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschaden.