Helfen Sie mit LZ-Weihnachtsaktion gestartet: Schon vor der Geburt wird dieses Baby zur Heldin Dilara ist dieses Jahr als Frühgeburt zur Welt gekommen. Davor und danach mussten ihre Eltern und ihre Brüder das Schlimmste befürchten. Ein Schicksal, welches bis nach Amerika bewegte. Arno Renggli 10.11.2022, 16.30 Uhr

Die farbenprächtigen Geburtstafeln, die man vor Häusern oder auf Balkonen sieht, erzählen nicht, was ein Kind vor der Geburt durchgestanden hat. Viele solche Tafeln hat es derzeit in dieser Siedlung bei Sursee. Eine ist für Dilara, die mit ihren Eltern und Brüdern hier lebt. Mit einer seltenen Lungenkrankheit schwebte sie monatelang zwischen Leben und Tod. Und musste als Frühgeburt auf die Welt geholt werden.

In schweren Zeiten halten sie zusammen: Céline und Patrick Grüter mit ihren Kindern Leandro, Romeo und Dilara. Bild: Pius Amrein (6. November 2022)

Kann ein Kind schon im Mutterbauch zum Held, zur Heldin werden? Bei Dilara kann man das so sagen. Ihre Mutter Céline hatte mit ihrem ersten Kind eine Fehlgeburt erlitten. Entsprechend genau beobachtete man dann die Schwangerschaften mit ihren Söhnen Leandro und Romeo, die zum Glück gesund zur Welt kamen.

Doch bei Dilara werden in der 22. Schwangerschaftswoche mehrere riesigen Zysten festgestellt, die den ganzen linken Lungenflügel ausfüllen. Die Krankheit ist so selten, dass sie später nicht nur Ärzteteams in Luzern und Bern mobilisiert, sondern internationales Interesse bis in die USA und nach Kanada auslöst.

Schwierige Entscheidungen

Klar ist zunächst nur: Dilara ist in akuter Lebensgefahr. Für die Eltern kommt zum Schock hinzu, dass gravierende Entscheidungen anstehen: Eine Operation während der Schwangerschaft? Oder bereits eine Geburt? Die Überlebenschancen wären minimal. Auch die Ärztinnen und Ärzte diskutieren hin und her: Wird die Zyste noch grösser? Wie reagiert Dilaras Körper? Hier beginnt ihre Heldengeschichte: Obwohl ihr Herz durch die Zyste nach rechts gepresst wird, pumpt es kräftig. Mutter Céline sagt rückblickend:

«Dies war wohl der Moment, als ich ein starkes Vertrauen in mein Kind verspürte. Als ich wusste: Sie kann es schaffen.»

Auch ihr Vater Patrick bestätigt: «Zuvor hatte ich vor allem Angst. Und eine Wut in mir. Darüber, dass wir vielleicht wieder ein Kind verlieren sollten. Aber Célines Vertrauen übertrug sich auf mich.»

Operativ gelingt es, Dilaras Lunge und Bauch von viel Flüssigkeit zu befreien. Die Lebensgefahr bleibt. Über Wochen wird nun Dilaras Geburt per Kaiserschnitt geplant. Und zugleich befasst sich die ganze Familie auch mit der Möglichkeit, dass Dilara stirbt. Es wird über die Beerdigung gesprochen, darüber, ob man Dilara auch nach ihrem Tod fotografieren will. Oder ob ihre Brüder sie dann noch sehen sollen.

Der ältere Bruder fragt, ob Dilara sterben muss

Die beiden sind natürlich mitbetroffen. Derweil Romeo (4) vor allem merkt, dass Mami immer wieder ins Spital fährt, weiss und versteht Leandro (5) schon viel mehr. Er stellt Fragen. Etwa, ob Dilara sterben müsse. Mit dem Thema ist er vertraut, auch weil die Familie regelmässig das Grab des verstorbenen Erstgeborenen besucht. Mutter Céline: «Wir wollten den Jungs möglichst wenig verschweigen. Und ihnen sagen, was sie altersgerecht verstehen konnten.»

Auch organisatorisch ist es eine schwierige Zeit. Grosseltern helfen mit, doch es braucht auch familienexterne Hilfe, die zusammen mit anderen Kosten das Familienbudget stark belastet. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft mit einem Beitrag, diesen Druck zu lindern.

Und Dilara? Sie hält durch. Darum kann der Kaiserschnitt bis zur 37. Woche hinausgezögert werden. Gleich danach, noch an der Nabelschnur, hat Dilara eine erste Operation zu überstehen, wieder müssen die Zysten entleert werden. Es hängt von Dilaras Zustand ab, wie lange der Eingriff dauern darf. Sie verschafft dem OP-Team elf Minuten, ein Spitzenwert – doch so viel ist auch nötig. Trotz weiterer Operationen – so werden elf Tage nach der Geburt die Zysten entfernt – kann Dilara sechs Wochen nach der Geburt heim.

Das ist rekordverdächtig, anerkennen auch die Ärzte. Sie rechneten damit, dass Dilara bis zu einem halben Jahr intubiert im Spital bleibt. «Sie ist ein Wunder», bringen es ihre Eltern auf den Punkt. Vor allem, weil sie in der ganzen Zeit auch mitbekommen haben, wie Kinder in ähnlichen Situationen nicht überlebten. «Das machte es zusätzlich schwer.»

Seit Dilara zu Hause ist, fühlt sich für die Familie alles gut an. Klar, es herrscht immer noch viel Betrieb. Aber auch viel Zuversicht. Dilara hat einen Fünftel ihrer Lungenkapazität verloren. Aber sie hat ausgezeichnete Chancen, lange und gut leben zu können. Mit ihrem Kämpferherzen sowieso. Heute drückt ihre Geburtstafel vor allem eines aus: Pure Freude darüber, dass sie da ist.