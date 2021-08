Schwyz Leiterin des Bundesbriefmuseums in Schwyz: «Eine kritische Haltung gehört für mich zum Patriotismus» Annina Michel ist Leiterin des Bundesbriefmuseums in Schwyz, das um den Nationalfeiertag immer besonders im Fokus steht. Interview: Christoph Clavadetscher 02.08.2021, 11.04 Uhr

Annina Michel vor «ihrem» Bundesbriefmuseum in Schwyz. Bild: Christoph Clavadetscher

Am Sonntag ist der 1. August. Was bedeutet Ihnen dieser Tag?

Viel, denn der 1. August und seine Geschichte sind ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Der Bundesfeiertag steht nämlich in sehr engem Zusammenhang mit unserem Museum und vor allem seinem Hauptobjekt, dem Bundesbrief von 1291.

Somit feiern Sie den Nationalfeiertag sicher. Wie denn?



Immer am 1. August mache ich eine öffentliche Führung durchs Bundesbriefmuseum und erkläre, warum wir diesen Tag überhaupt feiern. Am Abend feiere ich mit meiner Familie.



Und warum feiern wir diesen Tag überhaupt? Das Datum wurde ja eher zufällig gewählt.



Ja, tatsächlich. Und zwar im Jahr 1889. Damals erliess der Bundesrat eine Botschaft ans Parlament, in der er den 1. August 1291 als Gründungstag der Eidgenossenschaft festlegte. Er stützte sich dabei auf den Bundesbrief, der auf Anfang August 1291 datiert war. In derselben Botschaft kündigte der Bundesrat an, am 1. August 1891 das 600-Jahr-­Jubiläum der Eidgenossenschaft feiern zu wollen.



Was wollte der Bundesrat damit bewirken?



Er tat das mit einer klaren Absicht: Er wollte mit dieser Jubiläumsfeier den Schweizerinnen und Schweizern demonstrieren, dass sie alle gemeinsame Wurzeln haben, seit 600 Jahren zusammengehören. Das sollte das Gemeinschaftsgefühl im Land fördern. Damit war es nämlich im jungen Bundesstaat nicht weit her: Im 19. Jahrhundert kam es immer wieder zu Spannungen und Konflikten in Bevölkerung und Politik. Sich auf einen gemeinsamen Ursprung zu konzentrieren, sollte den Zusammenhalt im Land fördern. Und so feierte man am 1. August 1891 das Jubiläum der Gründung der Schweiz – und zum allerersten Mal den 1. August.



Es gab viele weitere solche Bünde, darunter mit dem Bund zu Brunnen von 1315 für die Geschichte der Schweiz wichtigere. Wieso fiel die Wahl nicht auf ein anderes Dokument?



Das war letztlich ein Entscheid des Bundesrates. Ihm lagen mehrere Daten vor, die im 19. Jahrhundert als «Gründungsdaten» diskutiert wurden. 1889 entschied er sich für den 1. August 1291. Dafür gab es verschiedene Gründe, unter anderem ein geplantes Jubiläum in Bern, das 1891 das 700-jährige Bestehen der Stadt feierte. Eine grosse Rolle hat sicher auch gespielt, dass der Bundesbrief von 1291 ein Objekt war, etwas, was man berühren und zeigen konnte. Für den seit dem 16. Jahrhundert als Gründungsakt der Eidgenossenschaft beschriebenen Rütlischwur gab es nur Erzählungen, keine vorzeigbaren Objekte. Und Gegenstände lösen immer eine grössere Faszination aus als die blosse Erzählung.



So wie wir den 1. August heute kennen, wird er wohl noch nicht so lange gefeiert. Wann und wie sind Lampions, Feuerwerk und Bauernhofbrunchs dazugekommen?



Ursprünglich war der 1. August 1891 als einmaliges Ereignis gedacht. 1899 entschied man sich für eine jährliche Wiederholung. Der 1. August war lange Zeit ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag, an dem lediglich abends die Kirchenglocken geläutet wurden. Lampions, Feuerwerk, Höhenfeuer und Brunch kamen erst im Laufe der Jahrzehnte hinzu. Erst seit 1994 ist der 1. August ein arbeitsfreier Tag.



Wieso braucht die Schweiz als moderne Demokratie überhaupt einen Nationalfeiertag?



Ein Nationalfeiertag soll ein Feiertag sein. Gleichzeitig bietet so ein Tag auch eine gute Gelegenheit, über die eigene Einstellung zum Nationalstaat nachzudenken und sich zu fragen, ob er einem mehr bedeutet, als eine blosse politische Organisation zu sein. Solche Überlegungen sind gerade in einer Demokratie besonders wichtig.



Patriotismus und Nationalstolz können schnell kippen.



Diese Gefahr scheint man beim Patriotismus immer zu wittern. Für mich ist Patriotismus die Identifizierung mit dem eigenen Land und bedeutet, sich einem Land zugehörig zu fühlen. Daran sehe ich nichts Falsches. Das muss ja keineswegs bedeuten, dass man alles gut findet, was im eigenen Land passiert. Im Gegenteil: Eine kritische Haltung gehört für mich zum Patriotismus. Gefährlich ist aber der Nationalismus. Denn der Nationalist ist nicht nur völlig unkritisch dem eigenen Land gegenüber, er verachtet auch andere.



Wie erwähnt sind Sie die Chefin des Bundesbriefmuseums. Was ist Ihre Aufgabe?



Neben den administrativen Aufgaben bin ich verantwortlich für die Vermittlung, für Ausstellungen, Inhalte und Angebote des Museums, von Workshops bis Vortragsreihen.



Geschichte ist für viele langweilig, verstaubt und eh schon passiert. Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?



Die eigene Geschichte zu kennen, bedeutet, die Gegenwart etwas besser zu verstehen. Das gilt auch für das Bundesbriefmuseum. Gerade jetzt, zum 1. August: In unserem Museum liegt der Grund, warum am Sonntag in der ganzen Schweiz der Bundesfeiertag gefeiert wird. Es ist alles andere als langweilig, wenn man solche Zusammenhänge erklären darf, die jeden etwas angehen.



Was bietet das Museum neben dem Bundesbrief sonst noch?



Das Bundesbriefmuseum erklärt die Geschichte der Alten Eidgenossenschaft und erzählt darüber hinaus die Mythen, die damit in Verbindung stehen: Rütlischwur, Schlacht am Morgarten oder Wilhelm Tell. Uns geht es vor allem darum, zu erklären, welche Bedeutung diese Mythen für die nationale Identität der Schweiz hatten und haben.



Braucht die Gesellschaft, brauchen die Menschen Mythen, um sich orientieren zu können?



Ja. Mythen sind ein Teil der nationalen Identität. Sie symbolisieren Werte, mit denen wir uns identifizieren, an denen wir uns orientieren. Zum Beispiel Wilhelm Tell: Er steht für Freiheit und Unabhängigkeit und für den Willen, beides zu verteidigen. Damit identifizieren wir uns. Dabei spielt es keine Rolle, dass Tell keine historische Person ist, sondern eine literarische Figur. Zentral ist die Botschaft, die er vermittelt.



Ungefähr 13000 Besucherinnen und Besucher zählt das Bundesbriefmuseum pro Jahr. Darunter auch viele Schulklassen. Wie holt man Kinder und Jugendliche mit dieser Thematik ab?



In der Schule spielen die Geschichtskultur und der Umgang mit der eigenen Geschichte eine grosse Rolle. Das entspricht auch den Themen unserer Ausstellung. Wir bieten Führungen, Workshops und auch Unterrichtsmaterial, das auf die verschiedenen Schulstufen zugeschnitten ist.



Das Museum als Medium ist in der digitalen Welt stark gefordert, dass es nicht abgehängt wird. Wie kann man mit dem Zeitgeist Schritt halten?



Natürlich gehört ein Miteinbezug von Technik oder Digitalisierung dazu. In unserer aktuellen Sonderausstellung haben wir zum Beispiel etwas für uns ganz Neues ausprobiert und virtuelle Realitäten mit einer 3-D-Brille eingebaut. Das ist eine gute und sinnvolle Form der Vermittlung. Aber meiner Meinung nach wird nichts je die Faszination ersetzen können, die ein Objekt auf den Betrachter ausübt.



Wäre ein grosses Haus wie das Landesmuseum für Sie nicht auch reizvoll?



Ich bin sehr glücklich im Bundesbriefmuseum. Ich darf eine Arbeit ausführen, die mir sinnvoll erscheint, und ein Museum leiten, dessen Inhalte die Besucherinnen und Besucher immer wieder berühren und das ihnen einen Teil ihrer eigenen Geschichte erklärt. Das empfinde ich als Privileg und gäbe ich auch nicht für ein grösseres Haus auf.



Was denken Sie: Gibt es in 20 Jahren das Bundesbriefmuseum noch?



Daran zweifle ich nicht. Gerade in 20 Jahren dürfte das Museum sogar im Fokus stehen, denn im Jahr 2041 findet vermutlich die 750-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft statt. In welcher Form diese Feier auch immer begangen wird: Der Bundesbrief von 1291 wird dabei bestimmt eine Rolle spielen.