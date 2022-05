Blockchain Academy Kanton Schwyz soll führender Blockchain-Standort werden Mit der Anschubfinanzierung eines NRP-Programms will die Swiss Blockchain Academy Schwyzer Firmen finanztechnologisch fit machen. Bereits fünf Unternehmen haben sich von der Akademie weiterbilden lassen, ein weiteres soll demnächst folgen. Rahel Lüönd Jetzt kommentieren 02.05.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Shivansan Macilamani Bild: PD

Der Gründer der Blockchain Academy – Shivansan Macilamani – will nicht weniger, als den Kanton Schwyz zu einem weltweit führenden Standort im Bereich digitaler Vermögenswerte und dezentraler Finanzen zu entwickeln. «Im Prinzip könnten wir das überall auf der Welt machen», sagt der britische Banker, der seit einiger Zeit in Ausserschwyz wohnt. «Der Kanton Schwyz eignet sich aber sehr gut dafür, weil viele Firmen im Finanzsektor tätig sind.»

Er ist überzeugt, diese Firmen mit der Blockchain-Technologie in die Zukunft führen zu können. «Der technologische Fortschritt ist nicht aufzuhalten», sagt Macilamani, «die Unternehmen können ihn entweder als Chance nutzen oder sich vom Markt verdrängen lassen.»

Fiktives Netzwerk zum Üben

Um die Wertschöpfung im Kanton zu halten, wie es das NRP-Programm «SchwyzTech» zum Ziel hat, seien lokal ausgebildete Talente der Schlüssel. Hier setzt Shivansans Akademie an: Für die Ausbildung will er ein fiktives Netzwerk bauen, in dem die Mitarbeitenden von interessierten Firmen in einem geschützten Rahmen den Umgang mit der neuen Technologie üben können. Zusammen mit ConsenSys, einem Blockchain-Technologiepartner für Unternehmen, konfiguriert die Swiss Blockchain Academy zurzeit eine passende Umgebung, die voraussichtlich noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen wird. «Auf diese Weise können Unternehmen mit Blockchainprodukten interagieren und ihre Ideen auf deren Durchführbarkeit testen», sagt Macilamani.

Komplizierter wird es, wenn die Finanzfirmen und später auch weitere Branchen die Blockchain-Technologie anwenden wollen. Laut Shivansan Macilamani braucht es dafür drei Dinge: Infrastruktur, Personal und Regulierung. Die Infrastruktur, also mehrere Server für die dezentrale Speicherung der Daten, sei zwar eine grosse Herausforderung, soll aber in den nächsten Jahren in der ganzen Schweiz aufgebaut werden. Parallel dazu müssten künftige Fachleute Schritt für Schritt ausgebildet werden, wie es die Swiss Blockchain Academy mit Sitz in Pfäffikon zurzeit macht.

Regulierung als grösste Hürde

Regulierung ist laut Macilamani der grösste Knackpunkt, da die Blockchain-Technologie dezentral abläuft. Anstelle einer klassischen Bank, die Finanztransaktionen normalerweise ausführt und entsprechend von der Finanzmarktaufsicht (Finma) kontrolliert ist, kann im Prinzip jede mit jedem handeln. Das macht eine Kontrolle sehr schwierig und führt dazu, dass die Finma entsprechende Lizenzen sehr zurückhaltend vergibt.

Mehr als Bitcoin Blockchains sind chronologische Datenketten. Einmal verknüpfte Datensätze lassen sich weder löschen noch verändern. Die Blockchaintechnologie ermöglicht damit sichere, nicht manipulierbare Transaktionen im Internet. Das bekannteste Beispiel sind Kryptowährungen wie Bitcoin. Heute sind wir auf eine Bank angewiesen, um via E-Banking eine Überweisung zu tätigen. Wir müssen ihr Gebühren bezahlen und sind an deren Arbeitszeiten gebunden. Bei Transaktionen mit Kryptogeld entfällt diese Drittorganisation – Sender und Empfänger kommen direkt in Kontakt, während das ganze Netzwerk die Kontrolle verantwortet. Missbrauch ist durch das raffinierte Informatiksystem praktisch unmöglich. Blockchain wird eine wegweisende Bedeutung weit über den Finanzsektor hinaus zugeschrieben: Sie könnte überall dort eingesetzt werden, wo es für den Datenaustausch heute eine physische Vertrauensinstanz braucht. Beispiele sind das Versicherungswesen, Notariate, der Immobilienhandel, die Verwaltung von Gesundheitsdaten oder die Logistikbranche. (ral)

Im Juni plant die Swiss Blockchain Academy zum Abschluss des NRP-Projekts einen öffentlichen Anlass, der an die letzte Veranstaltung zu diesem Thema im Jahr 2019 anknüpfen soll. Shivansan Macilamani möchte die Gelegenheit nutzen, um die Fortschritte und Perspektiven für Schwyzer Firmen aufzuzeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen