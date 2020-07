10-Tonnen-Boot gerät in Pfäffikon in Seenot und wird mit einem Kran geborgen In Pfäffikon ist am Dienstagabend Wasser in ein Motorboot gelaufen. Nebst einem Hebekran waren bei der Bergung auch Taucher im Einsatz. 08.07.2020, 14.27 Uhr

(lil) Am Dienstagabend ist kurz vor 17 Uhr in Pfäffikon ein Motorboot in Seenot geraten. Aus bisher ungeklärten Gründen drang Wasser in das Boot und dieses drohte zu sinken, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt.