100 Anträge auf Kurzarbeit im Kanton Schwyz ++ 27 Corona-Fälle ++ jedes Restaurant darf Take-Away anbieten Die Regierungsräte appellieren an die Eigenverantwortung aller Schwyzerinnen und Schwyzer. Für kantonsspezifische Corona-Fragen wurde ein Info-Telefon eingerichtet. Geri Holdener, René Meier Aktualisiert

Im Kanton Schwyz sind wegen der Corona-Krise bereits über 100 Gesuche für Kurzarbeit eingegangen. Die Regierung will diese rasch behandeln und prüft weiter Hilfsmassnahmen, wie sie an einer Medienkonferenz am Dienstagnachmittag sagte. Im Vordergrund stehe dabei eine effiziente und unbürokratische Abwicklung der Kurzarbeitsentschädigung.