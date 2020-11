1000 Personen an Anti-Corona-Demo in Lachen mehrheitlich ohne Maske – Polizei greift nicht ein Am Samstag hat in Lachen eine Corona-Demo stattgefunden. Der Veranstalter muss mit einer Anzeige rechnen. René Meier 21.11.2020, 19.23 Uhr

Rund 1000 Personen kamen an die Corona-Demo in Lachen. Bild: Videostill Youtube

Am Samstagnachmittag fand auf dem Joachim-Raff-Platz in Lachen eine bewilligte Kundgebung gegen die verschärften Coronamassnahmen statt. Die Mehrheit der rund 1000 Teilnehmer hielt sich nicht an die Maskentragepflicht, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstagabend mitteilt. Nach rund zwei Stunden war die Kundgebung beendet. Sie verlief friedlich. Sachbeschädigungen gab es keine. Zu Festnahmen kam es nicht.