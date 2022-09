Schwyz: Patrick Notter (SP) tritt nicht für zweiten Wahlgang an

27. November Patrick Notter (SP) zieht sich für zweiten Wahlgang für Schwyzer Regierung zurück Neue Ausgangslage für den zweiten Wahlgang am 27. November für die Schwyzer Regierung: Die SP nimmt sich aus dem Rennen und unterstützt jetzt die GLP. 26.09.2022, 10.19 Uhr

Wahlkrimi in Schwyz am Wochenende: Im ersten Wahlgang in die Regierung wurde einzig Xaver Schuler (FDP) gewählt; er übertraf mit 17’083 Stimmen das absolute Mehr um lediglich drei Stimmen.

Weil in der Schwyzer Regierung zwei Sitze vakant sind, kommt es am 27. November zum zweiten Wahlgang. Die SP wird dann die GLP unterstützen und zieht ihren Kandidaten Patrick Notter zurück, wie sie am Montag mitteilte. Notter hatte im ersten Durchgang 12'167 Stimmen gemacht und landete hinter Ursula Lindauer (GLP, 12'570) auf dem vierten Rang. Die SP begründete ihren Rückzug so: «Obwohl sich Patrick Notter mit Ursula Lindauer ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz geliefert hat, anerkennen wir ihren kleinen Vorsprung von 400 Stimmen und machen ihr als ehemaligem SP-Mitglied den Weg frei. Die SP ist überzeugt davon, dass die Schwyzer Regierung fortschrittlicher, ökologischer und weiblicher werden muss.»

Der Regierungsratskandidat Patrick Notter von der SP wird nicht in den zweiten Wahlgang steigen. Bild: Urs Flueeler / Keystone

SP will ihren Sitz 2024 zurückerobern

Die SP betont aber auch: «Wir halten daran fest, dass die SP mit einem Wählendenanteil von 17 Prozent Anspruch auf einen Sitz in der Regierung hat. Wir werden bei den Gesamterneuerungswahlen 2024 auf jeden Fall antreten, um unseren Sitz zurückzuerobern.» Die Schwyzer SP-Präsidentin Karin Schwiter hatte bereits am Wahlsonntag festgehalten, dass die SP eigentlich schon länger Anspruch auf einen Sitz in der Regierung und auch ein grösseres Wählerpotenzial als die Grünliberalen habe.

Mitte sei mitschuldig am schlechten SP-Resultat

Die SP sieht die Ursache dafür, dass es nicht für ein besseres Resultat gereicht hat,« vor allem auch in der fehlenden Unterstützung aus der Mitte-Partei», wie es in ihrer Medienmitteilung vom Montag heisst. Die Mitte hätte im Gegenzug für eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen und eine Stimmfreigabe der GLP bei der Massentierhaltungsinitiative nur die GLP-Kandidatin unterstützt und sich laut SP-Vize-Präsident Elias Studer «aktiv gegen eine Unterstützung von Patrick Notter entschieden. Es ist sehr bedauerlich, dass die Mitte-Partei nicht stärker an einer ausgewogenen Regierung interessiert ist, in der sie tatsächlich die Mitte bildet. Mit ihrem Verhalten hat sie aktiv dazu beigetragen, dass wahrscheinlich alles beim Alten bleibt».

Wohl vier Kandidaturen für Regierungsratssitz

Neben Lindauer wird sicher auch der nur knapp nicht gewählte Damian Meier (FDP, 16'667 Stimmen) in den zweiten Wahlgang steigen. Auch Peter Abegg (parteilos, 6'914 Stimmen im ersten Wahlgang) und Jürg Rückmar (Aufrecht Schwyz, 2 916) wollen gemäss dem Boten der Urschweiz erneut zur Wahl antreten.