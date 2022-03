50 Jahre Frauenstimmrecht Diese 50 Schwyzerinnen prägen das Leben im Kanton und über seine Grenzen hinaus Heute, auf den Tag genau vor 50 Jahren, erteilten die Schwyzer Männer ihren Frauen das kantonale und kommunale Stimm- und Wahlrecht. Zum Jubiläum stellt die «Bote»-Redaktion 50 Frauen vor, die heute in den verschiedensten Bereichen im Geschehen mitwirken. Lassen Sie sich vom Engagement und von der Leidenschaft dieser Frauen inspirieren! Bote der Urschweiz Jetzt kommentieren 05.03.2022, 16.40 Uhr

Zugegeben, unsere Idee mit den 50 Schwyzerinnen anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums zum Frauenstimmrecht war eine spontane Idee. Da ahnten wir noch nicht, wie gross unser Projekt werden würde. Wir lancierten einen Aufruf und erhielten von unseren Leserinnen und Lesern viele Tipps. Das freute uns sehr! Unsere Namensliste wuchs und wuchs, und wir standen bald vor der Qual der Wahl.

Unsere Kriterien: Wir wollten Frauen jeden Alters und aus den verschiedensten Sparten berücksichtigen. Bei Text und Layout half das ganze «Bote»-Team mit. Wer jetzt nicht erwähnt ist, darf nicht enttäuscht sein: Diese 50 Schwyzerinnen stehen stellvertretend für unzählige weitere Frauen, die sich mit viel Engagement für ihren Aufgabenbereich einsetzen.

Susanne Thellung Bild: PD

Stolze 21 Jahre lang machte Susanne Thellung Karriere bei der UBS. Sie war als erste Regionaldirektorin in der Zentralschweiz tätig. Per 1. Februar 2021 wechselte die studierte Wirtschaftswissenschafterin an die Spitze der Schwyzer Kantonalbank. Die 47-Jährige ist die erste weibliche CEO einer Kantonalbank in der Schweiz. Thellung führt über 600 Mitarbeitende, die Firma weist eine Bilanzsumme von 22,1 Mrd. Franken aus. Sie lebt mit ihrer Familie in Brunnen. Bei Frauenanliegen spricht Thellung Klartext. Menschlichkeit und Wertschätzung sind ihr wichtig. Ihr Markenzeichen: Sie verschickt gerne handschriftliche Karten.

«Wenn ich gross bin, werde ich Jodlerin», das wusste Nadja Räss schon als Kind. Im Elternhaus war Jodelgesang omnipräsent. In ihrem Leben ist er es bis heute. Ihr Jodelgesang ist energiegeladen, leidenschaftlich und geht unter die Haut. Erleben kann man das bei ihren Auftritten, sei es mit Musikern wie Markus Flückiger, Willi Valotti, Wolfgang Sieber oder mit der Formation Alderbuebe. Die Einsiedlerin geht mit ihrem Jodel weiter, überwindet Sprachgrenzen, ist kulturell offen und wagt sich an andere Genres. Nadja Räss ist Dozentin für Jodel an der Hochschule Luzern und unterrichtet auch in ihrem Kurslokal in Einsiedeln

Heimweh kennt sie nicht, sie ist überall auf der Welt daheim: Schon als junge Frau zog es Conny Camenzind aus dem beschaulichen Dorf Gersau in die Ferne. Beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) startete sie als Sekretärin, später trat sie dann in den konsularischen Dienst ein. Berufsbegleitend absolvierte sie ihr Studium auf verschiedenen Kontinenten. New York, Seoul, Dar es Salaam, Ramallah, Baku sind nur einige ihrer Stationen. Heute vertritt die 57-Jährige als Generalkonsulin die Interessen der Schweiz in Chengdu im Südwesten Chinas. Nur wenige Frauen schaffen es so weit: Unter den 32 Schweizer Generalkonsuln gibt es aktuell sechs Frauen – Conny Camenzind ist eine von ihnen. Wohin zieht es sie als Nächstes? Sie wird voraussichtlich im Herbst nach Sydney versetzt.

Die Kommunikationsfachfrau Mona Birchler aus Einsiedeln wurde 2015 Präsidentin vom Frauennetz Kanton Schwyz. Und das per Zufall: Als Trainerin eines Seminars für nonverbale Kommunikation kam sie mit dem Verein in Kontakt und löste den Mann an der Spitze ab. Unter ihrer sechsjährigen Tätigkeit erfuhr das Frauennetz einen Zuwachs von rund 200 Mitgliedern. Dank neuer Ausrichtung ging es nun konkret um die Vernetzung von Frauen, auch schweizweit. Mona Birchler lancierte Angebote wie den Frauenlunch und das Frauenbier. Sprachsensibel setzt sie sich auch für das Gendern ein.

Beatrice Egli erklimmt Gipfel: Sie ging 2013 als Siegerin aus der zehnten Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» hervor. Während der Pandemie hat sie das Matterhorn bezwungen. In ihren Livekonzerten versprüht sie Lebensfreude und gibt alles. Die Schwyzerin, aufgewachsen in Pfäffikon, reitet seit Jahren auf einer Erfolgswelle. Beatrice Egli ist ein Schlagerstar, der Preise wie Echo-Pop, Prix Walo oder Music Award gewinnt. In Deutschland sieht man sie oft im TV. Die Schweizer Fans konnten sie im letzten Frühling besonders nah erleben, als sie in der zweiten Staffel «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» Emotionen zeigte.

Nadia Brönimann aus Lachen gilt als berühmteste trans Frau der Schweiz. Aufgewachsen ist die gebürtige Deutsche in Appenzell – als Christian. 1998 erfolgte die chirurgische Geschlechtsanpassung. Ihre Biografie hat sie 2001 veröffentlicht, 2006 folgte ein weiteres Buch über ihr Leben. In den Folgejahren setzte sie sich mit unzähligen Interviews und Vorträgen für mehr Verständnis und Toleranz für trans Menschen ein – bis es ihr zu viel wurde und sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Seit Kurzem ist sie wieder auf der Bildfläche zurück und betreibt weiter Aufklärung.

Mitten in der Pandemie steigt Martina Trütsch innerhalb der kantonalen Verwaltung auf. 2021 wird sie zur Vorsteherin des Amts für Gesundheit und Soziales ernannt. Mit dem Corona-Thema war die 39-Jährige schon in ihrer bisherigen Funktion als Abteilungsleiterin betraut. Neu jedoch war, dass sie nun auch in der Öffentlichkeit als Vertreterin der Behörden für deren Entscheide hinstehen musste. National in den Fokus geriet der Kanton, weil es beim Impfen harzte. Die gebürtige Schwyzerin liess sich vom rauen Wind aber nicht einschüchtern, sondern kämpfte sich an allen Fronten durch die hektische Corona-Zeit. Ebenso erging es – neben anderen – auch Tanja Grimaudo Meyer. Die Amtsleiterin für Volksschulen und Sport stand mit Themen wie der Maskenpflicht und den Spucktests an den Schulen im Dauereinsatz

Es war der 15. August 2020, als für Amy Baserga aus Einsiedeln die Welt einen Moment lang stehen blieb. Ihr Freund verunfallte damals mit dem Motorrad tödlich. Amy Baserga, eine der grössten Schweizer Nachwuchshoffnungen im Biathlonsport, stürzte sich nach diesem Schicksalsschlag ins Training – sie wollte sich ablenken. Doch das war ein Fehler, wie sie später selbst sagen wird. Vielmehr brauchte sie Zeit für sich selbst. Diese hat sich die 21-Jährige genommen und ist stärker zurückgekehrt denn je. Vor einem Jahr wurde sie DoppelJuniorenweltmeisterin, wurde kürzlich in der SRF-Sendung «Sports Awards» zur Schweizer Newcomerin des Jahres gewählt und stand an den Olympischen Spielen in Peking am Start. Ihren Weg geht sie unaufhaltsam weiter

Maria Christen-Föhn. Bild: PD

Maria Christen ist seit 2012 im Gemeinderat (Ressort Soziales) und seit 2018 die erste Gemeindepräsidentin von Muotathal. Politisiert wurde sie durch ihre Geschwister: Hedy war Urner Landrätin (FDP), Beat Gemeinderat in Ingenbohl (CVP), und Josef ist Gemeindepräsident von Landquart (CVP). Bruder Peter ist der langjährige SVP-National- und Ständerat. Wie in der Familie «kennen wir im Gemeinderat Muotathal keine parteipolitischen Grenzen». Die Mutter von drei Kindern engagierte sich im FMV, im KTV sowie in diversen OK.

Die Rotenflue ist das Tor zum Skiund Wanderparadies Mythenregion. Ohne die gebürtige Goldauerin Nathalie Henseler gäbe es keine Bahn mehr auf die kleine Schwester der Mythen. Als Kommunikationsprofi rutschte sie vor 17 Jahren bei der Liquidation der alten Bahn in diese Aufgabe hinein – «ohne zu wissen, was alles auf mich zukommt», sagt sie im Rückblick. Die dreifache Mutter arbeitete jahrelang unentgeltlich für die Realisierung dieses Projekts, das 30 Arbeitsplätze schuf. Sie polarisierte aber auch. Und sie ist wohl eine jener Frauen, deren Leistung teils unterschätzt wurde. Der Bau der Bahn war ein riesiger «Chrampf» auf allen Ebenen: der technischen, der finanziellen und gegen «unzählige Sabotageversuche», wie die «Schwyzerin des Jahres 2014» sagt. Nun arbeitet die Linguistin an ihrer Dissertation über die namenkundliche Deutung der 282 Schwyzer Korporationsgeschlechter.

Die Lust an der Politik war bei der heute 85-jährigen Margrit WeberRöllin schon vor der Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts geweckt. Die 1937 in Baar geborene Politikerin besuchte heimlich Gemeindeversammlungen ihres Wohnorts Freienbach, wo sie ab 1968 auch als Schulrätin aktiv war. 1972 trat sie der CVP bei. Den grossen Sprung machte die Primarlehrerin 1988. Sie wurde nach ihrer Wahl 1980 in den Kantonsrat – von 1984 bis 1988 war sie zudem Mitglied des Schwyzer Erziehungsrates – zur ersten Regierungsrätin im Kanton Schwyz gewählt. Weber-Röllin führte bis zu ihrem gesundheitsbedingten Rücktritt 1996 die Erziehungsdirektion. Von 1992 bis 1994 amtete sie als erste Frau Landammann des Kantons Schwyz.

Wendy Holdener. Bild: PD/Stephan Bögli

Was hat die Frau aus Unteriberg schon alles erreicht: Weltmeisterin, 5-fache Medaillengewinnerin an Olympischen Spielen, 43 Weltcup-Podestplätze und Schweizer Sportlerin des Jahres 2017. Ihr Palmarès liest sich einzigartig. Kaum eine andere Schwyzerin verkörpert die Geschichte des einfachen Mädchens, das in die weite Welt hinauszog, besser als Wendy Holdener. Seit sie 16 Jahre alt ist, fährt sie im Weltcup mit, Winter für Winter kämpft sie auf der halben Welt um Hundertstelsekunden und Edelmetall. Und das mit grossem Erfolg. Längst ist Holdener zu einer Werbe-Ikone geworden – und auch zum Vorbild für viele junge Mädchen.

Vier Mal gewann Sonia Kälin den Königstitel in ihrer ruhmreichen Sportkarriere und prägte damit das Frauenschwingen wie fast keine andere. Sei es aus sportlicher Sicht oder auch neben dem Schwingplatz: Die Eggerin scheute sich nicht davor, in den Medien aufzutreten. Damit machte sie sich selbst bekannter – aber auch das Frauenschwingen salonfähig. Kälin ist eine Pionierin. Lange wurde das Frauenschwingen in der von den Männern dominierten Szene belächelt. Das hat sich verbessert, auch wenn es für die Frauen noch einen langen Weg zu gehen gilt. Nach ihrer Sportkarriere wurde die 36-jährige Lehrerin vor drei Jahren Jass-Schiedsrichterin in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass». Kälin ist verheiratet, lebt heute in Giswil und hat eine einjährige Tochter

Annette Windlin Bild: PD

Annette Windlin absolvierte nach der Dimitrischule eine klassische Ausbildung zur Schauspielerin und später zur Theaterpädagogin. «Big Bang» in der alten Zementi Brunnen oder «Morgarten – Der Streit geht weiter» anlässlich der 700-Jahr-Feierlichkeiten und «Gedächtnispalast» in der Viscosi, Emmenbrücke, sind nur drei der Grossproduktionen, bei denen sie Regie führte. Windlin hat die Fähigkeit, solch grosse Kisten zusammenzuhalten, und das mit scheinbarer Leichtigkeit. Die Küssnachterin ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. 2010 wurde sie mit dem Innerschweizer Kulturpreis ausgezeichnet. 2022 wird sie wieder als Schauspielerin zu sehen sein in «Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt – Ein Soloprojekt». Eine weitere Grossproduktion steht an: 2024 ist sie Regisseurin der «Tell»-Inszenierung in Altdorf. Annette Windlin wohnt in Luzern.

iie Sepp Knüsel AG mit Sitz in Küssnacht und Ibach ist ganz in Frauenhand. Die 35-jährige Theres Beutler-Knüsel ist Geschäftsführerin und zweifache Mutter. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ist Aufgabe ihrer zweitjüngsten Schwester Doris, für die Werbung und das Personal ist ihre älteste Schwester Edith zuständig, und die gelernte Automobil-Mechatronikerin Ruth, die jüngste Schwester, hat den Einkauf für die Montage der Rigitrac-Traktoren unter sich. Firmengründer Sepp Knüsel und seine Frau Marlis unterstützen noch heute den Familienbetrieb. Alle arbeiten mit Herzblut in der Firma mit.

Sibylle Schindler ist eine anerkannte Künstlerin, die zu Ausstellungen in Deutschland, Frankreich oder Italien eingeladen wird und international Auszeichnungen erhielt. Sie begann als Keramikerin, brach die Formen auf und fand zu einer eigenen Sprache, indem sie den Ton mit anderen Materialien wie Eisen oder Blei zu raumhohen Objekten formte. Sie gestaltete den Therapiegarten des Spitals Schwyz. Bekannt sind auch ihre Bücher und ihre Stelen. Sibylle Schindler ist eine kompromisslose Künstlerin. In ihren Werken verarbeitet sie Themen wie Gewalt und Krieg. Sie bleibt nie stehen, sondern widmet sich immer wieder neuen Materialien, aktuell Chromstahl. Die gebürtige Glarnerin lebt in Schwyz und steht hier stellvertretend für all jene Künstlerinnen, die sich in der bildenden Kunst im Kanton Schwyz behaupten.

Tanz ist Sonja Bolfings Passion. Der Bewegung ist die Tänzerin und Choreografin bis heute treu geblieben. Sie hat die Tanzkultur im Talkessel wesentlich geprägt. Mit ihrer Dance-Schule weckt sie bei Kindern und Jugendlichen die Freude am Tanzen. Seit über 35 Jahren verströmt sie enorme Energie in ihren Tanzstunden, sodass bereits die dritte Generation begeistert bei ihr tanzt. Unvergesslich sind die sechs Tanzshows, die sie auf die Bühne des MythenForums zauberte.

Martina Clavadetscher Bild: PD

Für ihren Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» wurde Martina Clavadetscher im letzten Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Mit dem Thema künstliche Intelligenz traf sie den Nerv der Zeit. Wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Dass sie sich intensiv damit befasst hat, beweist Clavadetscher kompetent in TV-Diskussionssendungen wie «Sternstunde Philosophie». Die Brunner Autorin überzeugt mit ihrer eigenen, rhythmische Sprache, die auch in ihren Theaterstücken unverkennbar stark zur Geltung kommt, so zum Beispiel in «Frau Ada denkt Unerhörtes», uraufgeführt im Jahr 2019 in Leipzig

Monika Kaelin ist Präsidentin, Produzentin und Organisatorin der Show Szene Schweiz. Der Verein, in dem sie ehrenamtlich arbeitet, vergibt an einer Galashow den Prix Walo und ist auf der Suche nach Nachwuchstalenten für die Showbühne. Auf der Bühne fühlt sich die Entertainerin sichtlich in ihrem Element. Die Sängerin und Schauspielerin ist ein Energiebündel mit gutem Herzen. Obwohl bereits im Pensionsalter, überrascht die Schwyzerin immer wieder: Nach dem Tod ihres geliebten Mannes, des ehemaligen Fussballers Fritz Künzli, brach für Monika Kaelin eine Welt zusammen. Doch sie raffte sich wieder auf. Die gelernte Kindergärtnerin erlangte auf dem Klosterhügel in Ingenbohl das Diplom als SRKPflegehelferin. Während der Pandemie war sie sogar an Weihnachten in der Klinik Hirslanden in Zürich im Einsatz. Chapeau!

Was als Aushilfe im Schwyzer Staatsarchiv 2009 begann, wurde für die Germanistin und Historikerin zur grössten Schwyzer Prestigeaufgabe, die weit über die Kantonsgrenzen hinaus wirkt: Im November 2010 wurde die damals 27-jährige Historikerin Annina Michel mit Schwerpunkt Mittelalter zur neuen Leiterin des Bundesbriefmuseums in Schwyz ernannt. Seither ist sie die Hüterin des Bundesbriefs, welcher der Legende nach 1291 auf der Rütliwiese verkündet und unterschrieben wurde. Michel macht keinen Hehl daraus, dass die Legende nicht dem historischen und aktuellen Stand der Geschichtsbetrachtung entspricht. Sie zollt den Mythen, die sich um diese Gründungsgeschichte der Eidgenossenschaft ranken, aber viel Respekt und Verständnis. Zu ihrem Job gehört auch die Bewirtschaftung der Staatsaltertümersammlung

2018 wurde die Pfäffikerin im jungen Alter von 24 Jahren in den Kantonsrat gewählt. Nach etwas mehr als einem Jahr übernahm sie bereits das Amt als Fraktionspräsidentin der 17-köpfigen SP-Fraktion. Sie ist mit Abstand die jüngste Frau, die je ein solch gewichtiges politisches Amt mit Leitungsfunktion ausgeübt hat. Carmen Muffler ist Vorreiterin wie Vorbild für viele junge Frauen, die sich nun vermehrt für Politik zu interessieren beginnen. Beruflich steht sie eher hinter der Bühne, ist aber nicht minder präsent. Die studierte Kulturwissenschaftlerin organisiert als Kulturmanagerin und Marketingverantwortliche die Karriere bekannter Künstlerinnen und Künstler wie der Komikerin Helga Schneider.

Carla Wassmer. Bild: SZ

Sie ist die Ruth Bader Ginsburg des Kantons Schwyz. Wie die berühmte amerikanische Juristin und Richterin war auch Carla Wassmer eine Pionierin. Sie war im Kanton Schwyz die erste Frau, die nach Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts uneingeschränkt den Anwaltsberuf ausüben konnte, und dies als selbstständig erwerbende Anwältin und Partnerin einer Anwaltskanzlei. Während ihrer langen Berufstätigkeit hörte sie nie auf, Frauen zu motivieren, für ihre Eigenständigkeit zu kämpfen und sich weiterzubilden. Sie tut dies auch heute im Pensionsalter noch, denn Carla Wassmer kennt die Zeit, als Frauen noch kein Stimm- und Wahlrecht hatten, aus eigener Erfahrung

Den ersten Release als Kings Elliot feierte sie am 20. November 2020 mit «I’m Getting Tired Of Me». Seither geht die Musikkarriere der Wahllondonerin Anja Gmür steil bergauf. Dankbar ist die 29-Jährige dafür, «dass ich meinen regulären Tagesjob kündigen konnte und mich seit Ende letzten Jahres ganz der Musik widmen kann». Einst aufgewachsen in Wollerau und Altendorf, begeistert Kings Elliot mit ihrer Musik inzwischen sogar Hollywood-Grössen wie Reese Witherspoon. Die melancholischen und zugleich motivierenden Melodien nutzt Anja Gmür, um Menschen auf die psychische Gesundheit aufmerksam zu machen. Die gebürtige Schwyzerin leidet selbst an einer Borderline-Persönlichkeits- und Angststörung. Das hindert sie aber nicht minder am Erfolg. Denn: «Ohne sie würde ich nicht dieselben Lieder schreiben.»

Im Sommer ist es neun Jahre her, dass Lisa Oetiker-Grossmann zur Rektorin der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) ernannt wurde. Die in Brunnen wohnhafte 59-Jährige hat in dieser Zeit einiges für die Schule geleistet und war unter anderem Präsidentin des Organisationskomitees «150 Jahre Kollegium Schwyz». Vor ihrer Zeit als Rektorin war sie in der Politik tätig und rief von 1994 bis 2002 als SP-Gemeinderätin der Gemeinde Ingenbohl etliche Projekte ins Leben. Zuständig für Kultur, Freizeit und Jugend, stellte sie erstmals den Anlass «Brunnen kocht» auf die Beine und war verantwortlich dafür, dass der 1. August in Brunnen zum beliebten Volksfest wurde. Weitere Schulen werden von Rektorinnen geführt: das Theresianum Ingenbohl von Christine Hänggi-Widmer und die Bezirksschulen Schwyz von Christa Wehrli

Petra Gössi. Bild: PD

«Wenn wir Freisinnigen eine Volkspartei und nicht eine Elitepartei sein wollen, können wir uns nicht auf die Wirtschaftspolitik beschränken, dann müssen wir auf alle wichtigen Fragen Antworten haben – auch auf die Umweltthemen.» Mit dieser Haltung lenkte Petra Gössi als Präsidentin der FDP Schweiz ihre Parteimitglieder auf den Klimakurs. In den eigenen Reihen löste sie Aufbruchstimmung, aber auch Widerstand aus. 2021 gab sie nach fünfeinhalb Jahren ihren Rücktritt als Präsidentin bekannt. In der Politik ist mit Petra Gössi, die seit 2011 im Nationalrat wirkt, weiterhin zu rechnen. Die Küssnachterin will sich neben der Politik aber auch wieder stärker ihrer beruflichen Karriere widmen. Die 46-jährige Juristin absolviert zurzeit ein Masterstudium an der HSG St. Gallen.

Die Schindellegnerin ist seit 2018 Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, sie spielt eine zentrale Rolle beim Detailhandelsriesen. Sarah Kreienbühl ist nicht nur oberste Personalchefin der über 100 000 Mitarbeitenden, sondern auch für die Kommunikation und das gesellschaftliche Engagement der Migros-Gruppe zuständig. So fallen unter anderem das Kulturprozent und der Pionierfonds, das «Migros-Magazin», die MigrosKlubschulen und viele weitere Institutionen der Migros-Gruppe in ihren Zuständigkeitsbereich. Sarah Kreienbühl hat einen Abschluss in Angewandter Psychologie und hat diverse Management-Weiterbildungen absolviert. Ihre Karriere startete sie als Psychologin in der Piloten-Selektion bei der Swissair, danach hatte sie diverse Führungspositionen in international tätigen Firmen inne. Ihr Stil wird als ambitioniert beschrieben, direkt und wenig zimperlich – das muss man wohl sein bei dieser Dossierdichte. Auch privat gibt sie Vollgas. Anfang der 90er-Jahre war sie Schweizer-, Europa- und Weltmeisterin im BoogiePaartanz. Heute verbringt sie ihre Freizeit draussen: Sie will alle 4000er des Landes besteigen – die Hälfte davon hat sie schon.

«Highlights waren die Olympischen Spiele», sagt Weltmeisterin Vreni Stöckli. Im Jahr 2000 siegte sie in Anzère im Slalom und im Super-G, 1994 gewann sie an den Paralympischen Spielen in Lillehammer die Bronzemedaille im Slalom und holte Silber im Riesenslalom. 1998 doppelte sie in Nagano mit Silber im Riesen nach. Für Stöckli war der Aufwand gross, denn sie war mit ihrem Bob auf die Hilfe des Umfelds angewiesen. Im Jahr 2000 wurde sie für die SVP in den Kantonsrat gewählt. Die Politik aber packte sie nicht derart stark wie der Sport. Sie blieb nur zwei Jahre. Heute im Pensionsalter, erkundet sie Schwyz und Umgebung mit ihrem Swiss-Trac, einem an den Rollstuhl ansteckbaren Ziehgerät.

Seit bald 25 Jahren ist Regula Willi Kantonsapothekerin. Besonders geprägt, so sagt die 66-Jährige, habe sie die Corona-Pandemie, «mit den Bereichen Schutzmaterial, Medikamentenversorgung, Impfen und Testen». Willi entwickelt sich während dieser Zeit zur wichtigen Ansprechpartnerin für Medien, Bevölkerung und Expertenfragen. Die Brunnerin gilt als ausgesprochen lösungsorientiert. Regula Willi trägt den Titel Dr. pharm und hat das eidgenössische Staatsexamen in Pharmazie abgelegt. Privat kocht, musiziert und fotografiert die Kantonsapothekerin gerne.

Blanca Imboden. Bild: Pius Amrein

Als Kind hatte Blanca Imboden zwei Träume. Sie wollte Sängerin und Buchautorin werden. Beides ist ihr gelungen. 15 Jahre lang war sie Berufsmusikerin, trat mit ihrem damaligen Lebenspartner im Duo Tandem in Dancings und Bars auf. Heute feiert sie Erfolge mit ihren Büchern. Zwanzig hat sie bisher geschrieben, viele landen auf den Bestsellerlisten. Das berühmteste ist «Wandern ist doof». Seither setzt die Erfolgsautorin ihre Geschichten in die schönsten Landschaften der Schweiz: Arosa, Rigi und bald St. Moritz. Für Recherchezwecke arbeitet sie auch mal bei Bergbahnen oder geht ins Altersheim. Ihre Geschichten sollen unterhalten, nicht für Literaturpreise nominiert werden. Inzwischen reisen Menschen auf den Spuren der Protagonistinnen ihrer Bücher nach Arosa oder auf die Rigi. Blanca Imboden wuchs in Ibach auf. Ihr Kopfkino läuft seit der Jugend. Schon auf dem Pausenplatz verteilte sie selbst erfundene Geschichten. Mit ihrem heutigen Lebenspartner Peter Bachmann lebt sie in Malters.

Sie ist gleich mehrfach eine Ausnahmeerscheinung. Beatrice van de Graaf wurde nicht nur als erste Schwyzerin zur vollamtlichen Bundesrichterin gewählt. Ihre Wahl half auch, den unterdotierten SVP-Richter-Anteil am Bundesgericht auszugleichen. Als SVP-Parteimitglied half sie zudem mit, das Image der Partei zu korrigieren, wonach es die Frauen hier besonders schwer hätten. Beatrice van de Graaf wurde im September 2019 von der Bundesversammlung mit einem sensationell guten Resultat ins höchste Schweizer Gericht gewählt. Sie erhielt 215 der möglichen 246 Stimmen. Sie ist das sechste Mitglied des Bundesgerichts mit Wohn- oder Heimatort im Kanton Schwyz. Van de Graaf startete ihre Karriere im Kanton Zürich. Von 2013 bis 2019 war sie Gerichtspräsidentin am Bezirksgericht Schwyz und nebenamtliche Richterin am Bundesgericht.

Corinne Suter ist die Schwyzer Frau der Stunde. Erst vor wenigen Wochen kürte sie sich in Peking zur Olympiasiegerin in der Abfahrt. Bereits ein Jahr zuvor war sie im wichtigsten Rennen der Saison nicht zu schlagen gewesen und hatte sich den Weltmeistertitel geholt. Auf dem Weg zum SkiOlymp lernte die heute 27-Jährige mit Rückschlägen umzugehen. Der Tiefpunkt: Aufgrund einer Blutvergiftung drohte ihr 2018 sogar die Amputation eines Fusses. Doch Corinne Suter kämpfte weiter. Heute gilt sie als Musterbeispiel dafür, dass sich dank mentaler Stärke harte Arbeit und Ausdauer irgendwann im Leben auszahlen. Corinne Suter ist von der schüchternen Schwyzerin zu einem der grössten Skistars der Gegenwart gereift. Ihr strahlendes Lachen steckt alle an. Und trotzdem bleibt sie ihren Wurzeln treu und ist bescheiden geblieben. Aus diesem Holz sind Heldinnen geschnitzt

Seit über dreissig Jahren ist die Rickenbächlerin frei praktizierende Hebamme und hat Tausende Schwyzerinnen vor, während und nach der Geburt begleitet. Mit viel Empathie und Ruhe gibt sie den Frauen und Familien Sicherheit in diesem besonderen Lebensabschnitt. Selber ist sie Mutter von drei erwachsenen Söhnen. Neben der Tätigkeit als Hebamme packt sie auch zu Hause auf dem Bio-Gemüsehof Urenmatt an. Ihr Anliegen für eine gesunde Natur und Biodiversität vertritt sie zudem seit 2019 in der OAK, wo sie als erste Frau in der 900-jährigen Geschichte der Oberallmeindkorporation in den Verwaltungsrat gewählt wurde.

Bescheiden im Auftritt, zeigt sich die Bäuerin und Familienfrau kämpferisch, wenn es darum geht, eine Sache zu vertreten. Luise Ehrler-Bruhin wuchs in Tuggen auf und lebt seit ihrer Heirat in Schwyz. Sie war im Vorstand der CVP-Ortspartei und unter anderem im Schulrat der Gemeinde Schwyz, bevor sie 1992 in den Bezirksrat wechselte, wo sie beim Bau des Krematoriums, beim Umbau des Rettungswesens sowie als Mitglied des Stiftungsrates und im Vorstand der Spitäler Einsiedeln und Schwyz ihre Frau stellte. Von 2000 bis 2002 war sie als erste und bisher einzige Frau Bezirksammann des Bezirks Schwyz.

Bernadette Kündig-Blättler war von 1996 bis 2002 CVP-Gemeinderätin von Schwyz, von 2002 bis 2004 Gemeindepräsidentin und 2008 bis 2012 Kantonsrätin. Sie engagierte sich als Präsidentin des Vereins FFS, im Vorstand von diversen Unternehmen, unter anderem der Krankenhausgesellschaft Schwyz. Seit vielen Jahren ist sie Geschäftsführerin der Landi Schwyz und Präsidentin der Geschäftsführervereinigung fenaco Schweiz, wo nebst 150 Männern gerade mal zwei Frauen Mitglied sind.

In ihrer Privatkochschule im Ökonomiegebäude des Maihofs in Schwyz entführt Gabriele Batlogg die Teilnehmenden in ihre Welt der Düfte. Sie entwickelt Rezepte, die sich nachkochen lassen, und gibt wertvolle Küchentipps. Ihre Rezepte erscheinen in Büchern wie dem Safranbuch: «Safran, das rote Gold». Die Vorarlbergerin kam als junge Hauswirtschaftsund Textillehrerin in den Talkessel. Sie blieb der Region treu, machte Weiterbildungen bei Starköchen und bildete sich zur Ernährungsberaterin aus. Seit 2005 führt sie ihre Kochschule als Selbstständige. Gabriele Batlogg untermalt ihre Kochabende gern mit literarischen Texten.

Anna Baumann Bild: PD

Sie ist eine Ikone: Anna Baumann, noch bis zum 30. Juni als Direktorin tätig, war während fast 14 Jahren Schirmherrin des Tierparks Goldau. Sie setzte sich 2008 gegen 45 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Darauf angesprochen, zeigt sie sich bescheiden: «Einen grossen Vorteil hatte ich, weil ich zuvor bereits fünf Jahre im Zoo Zürich in der Geschäftsleitung war.» Sich selbst bezeichnet die 56-Jährige als «Überzeugungstäterin». Auffallend: Baumann setzte sich seit Tag eins in ihrer Position für Frauen ein; mit dem Resultat, dass heute in der Tierpark-Geschäftsleitung über 50 Prozent Frauen sind. Auf Kaderebene ist dieser Anteil sogar noch höher. Nun zieht es sie als Direktorin in die Biosphäre Entlebuch.

1993 legte die ausgebildete Krankenschwester und gebürtige Aargauerin Tobia Rüttimann ihre Profess in Ingenbohl ab. Heute ist sie Provinzoberin der Ingenbohler Schwestern. Zur Provinz Schweiz gehören rund 350 Schwestern in verschiedenen Niederlassungen in der ganzen Schweiz. Die Schwesterngemeinschaft ist Teil einer internationalen Gemeinschaft von katholischen Ordensfrauen. Wie schon zu Zeiten der Gründerin Mutter Maria Theresia (1825–1888) braucht eine Provinzoberin auch heute Mut, um sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen: Tobia Rüttimann führt die Gemeinschaft durch die Pandemie und den Klosterhügel mit einem neuen Alterszentrum in die Zukunft.

Rita Marty hat ihr Amt am 1. August 2021 angetreten. Zuvor war sie 13 Jahre in der Geschäftsleitung und über zehn Jahre Vizepräsidentin des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Kanton Schwyz (LSZ). Rita Marty punktet mit ihrer diplomatischen Art und lebt nach dem Motto «Wer rastet, der rostet». Wohnhaft ist die Lehrerin in Altendorf, wie sehr sie mit Schwyz verbunden ist, wird spätestens dann deutlich, wenn man die 52-Jährige fragt, was ihr grösster Meilenstein sei: «Tatsächlich ist das die einstimmige Wahl zur Präsidentin des LSZ.»

Die Schwyzerin Graziella Contratto dirigierte schon Orchester, als das für Frauen noch aussergewöhnlich war. Als Festivalleiterin konzipierte sie Programme in Davos, Ittingen, für verschiedene Orchester und 2021 zusammen mit ihrer Freundin und Musikerkollegin Barbara Betschart am Festival Alpentöne. Sie ist ständiger Gast in Radio- und TVSendungen. Von 2010 bis 2022 leitete sie den Fachbereich Musik an der Hochschule der Künste Bern. Zusammen mit ihrem Mann Frédéric Angleraux betreibt sie das Label Schweizer Fonogramm. Trotz ihrer Engagements blieb Contratto stets mit Schwyz verbunden, wo sie immer wieder mit speziellen Projekten überraschte. Contratto wurde vielfach ausgezeichnet. 2015 erhielt sie den Innerschweizer Kulturpreis. Aktuell befasst sie sich mit Liedern von Othmar Schoeck.

2018 wurde Irène May zur Gemeindepräsidentin von Ingenbohl gewählt, was sie zur ersten Frau in diesem Amt machte. Davor war die Brunnerin unter anderem als CVP-Kantonsrätin und Schulrätin tätig. In ihre Amtszeit als Gemeindepräsidentin fallen die Grossprojekte Brunnen Nord, Neue Axenstrasse, Seeufergestaltung und neues Bahnhofsareal. Sie engagiert sich nebenbei in diversen Vorständen, hat Familie und führt mit ihrem Mann eine eigene Firma.

Als Erste in ihrer Partei, bei den Grünliberalen, hat es Leta Bolli im Kanton Schwyz in ein Exekutivamt geschafft. In Einsiedeln ist die gebürtige Bündnerin eine Zugezogene. Als Aussenseiterin schaffte sie 2021 die Wahl in den Einsiedler Bezirksrat. Die studierte Ökonomin ist an der Universität Zürich in der Weiterbildung für Immobilienfachleute tätig. Leta Bolli hat zwei Kinder und führt im Bezirk nun das Ressort Bildung und Kultur. Rund 1700 Schülerinnen und Schüler und 220 Mitarbeitende gehören zu dieser Schuleinheit. Nach der Corona-Zeit kann sie sich nun wieder anderen Themen, etwa der Digitalisierung, widmen.

Als Quereinsteigerin im Gesundheitswesen wird Franziska Föllmi-Heusi 2019 zur Direktorin des Spitals Schwyz und somit zur Chefin von rund 600 Mitarbeitenden ernannt. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Wirtschaftsfakultät der Universität Zürich. Weiterhin forscht sie, tritt als Gastdozentin an Hochschulen auf und amtet als Verwaltungsrätin in der familieneigenen Baufirma. Die Mutter von drei Kindern wohnt in Feusisberg. Schweizweit bekannt wurde Franziska Föllmi-Heusi, als sie während der Pandemie einen Appell an die Bevölkerung richtete. Der Youtube-Film ging viral. Mit ihrer unerschrockenen Art stand sie den medialen Sturm durch. Übrigens: Auch das Spital in Lachen ist mit CEO Franziska Berger in Frauenhand.

Als in den 90er-Jahren nicht mehr alle auf zwei Latten die Piste hinuntersausten, sondern sich einige ein Brett unter die Füsse schnallten, war dies der Anfang einer Wintersportrevolution. Mittendrin die Schwyzerin Ursula Bruhin. 1990 begann sie mit dem alpinen Snowboardsport und zählte in den folgenden Jahren zu den Weltbesten ihres Fachs. Unvergessen sind die vier Weltmeistertitel der heute 51-Jährigen. Zudem gewann sie 20 Weltcup-Rennen und fuhr insgesamt nicht weniger als 109 Mal aufs Podest. Die gelernte Konditorin kämpfte sich vor ihrer Karriere durch eine persönliche Krise. In dieser Zeit fand Ursula Bruhin zum Glauben. Ihre Erfahrungen gibt sie heute als Mentorin weiter und erteilt im Winter Snowboardkurse.

Karin Schwiter. Bild: PD

Erste gesellschaftliche Engagements hatte die Lachnerin in jungen Jahren in der Pfadi, beim WWF und bei «Schweizer Jugend forscht». Seit sie 2004 für die SP in den Kantonsrat gewählt wurde, welchem sie 2017–2018 als Präsidentin vorstand, hat sie zahlreiche weitere politische Mandate übernommen, unter anderem als Präsidentin der Kantonalpartei. Die Frohnatur vertritt diplomatisch, aber mit Vehemenz ihre Anliegen. Als Assistenzprofessorin leistet die Wirtschaftsgeografin und Geschlechterforscherin auch ausserhalb der Politik einen wichtigen Beitrag für die Gleichberechtigung der Geschlechter.

Wenn sie singt, ist Gänsehaut vorprogrammiert. Im vergangenen Jahr wagte Linda Elsener den Schritt auf die ganz grosse Bühne und hätte beinahe den Titel «The Voice of Germany» in die Schweiz geholt. Mit ihrer Stimme begeisterte die 20-Jährige Coaches und Publikum und kämpfte sich bis ins Finale der Castingshow, wo sie unter anderem mit Superstar James Blunt auf der Bühne performte. Am Schluss belegte die Seebnerin den vierten Platz. Eine Erfahrung, welche, wie sie selbst sagt, ihr Leben nachhaltig verändert hat. Schon als Kind sang Linda Elsener leidenschaftlich. Heute schreibt sie eigene Songs und begleitet sich auf der Gitarre. Für ihren Traum von einer Musikkarriere hat die angehende Lehrerin ihr Studium erst einmal auf Eis gelegt. Nach ihrer Rückkehr aus Berlin baut das Stimmwunder nun an ihrer Musikkarriere und hat sich auf die Suche nach einem Produzenten und Management gemacht.

Als Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Kindern hat Petra Steimen-Rickenbacher nicht nur über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen, sondern diese vorgelebt. Zurzeit kämpft sie dafür, die staatliche Hilfe für die externe Kinderbetreuung stark auszubauen. Obwohl niemand in der Familie je in einer Partei war oder ein politisches Amt hatte, machte sie als FDPFrau Karriere. Seit 2012 ist die heute 55-Jährige im Schwyzer Regierungsrat – als einzige Frau unter sieben. Zugleich ist sie derzeit auch Frau Landammann. Den Aufbau der Kesb, die überkantonale Psychiatrieversorgung und die Führung durch die Corona-Pandemie zählt sie zu ihren Meilensteinen. Alle drei Amtsstellen in ihrem Departement des Innern werden von Frauen geführt.

Angelika Milster wuchs in Hamburg auf. Dort besuchte sie eine Schauspielschule und studierte Tanz, Gesang, Schauspiel und Pantomime. Berühmt wurde die Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin in der Rolle der Grizabella im Musical «Cats». Der Hit «Memory» begleitet sie durch ihr Leben. Angelika Milster zog vor 15 Jahren in die Schweiz, wo sie in zweiter Ehe zuerst in Gersau wohnte. Heute lebt das Paar in Brunnen. Angelika Milster tourt mit «Milster singt Musical» durch Deutschland. Zurzeit gibt sie die alternde Stummfilmdiva Norma Desmond auf der Bühne. Dann beginnen die Dreharbeiten zum Film «Club Las Piranjas» mit Hape Kerkeling. Milster spielt die weibliche Hauptrolle. Obwohl Angelika Milster die «Diva des Musicals» genannt wird, hat sie keine Starallüren. In Brunnen kann man sie beim Spazieren mit ihrem Hund antreffen. Hier in der Schweiz wird sie kaum erkannt. Deutsche Feriengäste hingegen staunen und fragen: «War das nicht eben die Milster?»

Jo Reichmuth ist eine begnadete Schauspielerin. Sie berührt die Herzen. Sei es bei der Bühne 66, als Part von tagliatElle, in den Produktionen von Annette Windlin oder in eigenen Projekten in ihrem eigens geschaffenen Theater Schwyz in Seewen. Jo Reichmuth entdeckte ihr Talent früh. Bereits in der Pfadizeit schauspielerte sie. Als Erwachsene besuchte sie ab 1991 diverse Theaterkurse und machte die theaterpädagogische Ausbildung. Im Kinderund Jugendtheater Pronto weckt sie seit 1994 bei Kindern die Freude an der Bühnenwelt. Seit 2001 ist die Theaterfrau durch und durch die Leiterin. Für die Bühne 66 entwirft sie neu auch Bühnenbilder.

Nina Christen. Bild: Dominik Wunderli

Im vergangenen Sommer wurde Nina Christen in Immensee gefeiert. Dort, wo die gebürtige Nidwaldnerin zusammen mit ihrem Freund lebt, stiess man auf die zwei olympischen Medaillen (Gold im Dreistellungsmatch und Bronze über 10 m Luftgewehr) an. Was danach folgte, konnte niemand erwarten. Die Schützin fiel in eine schwere Depression. Sie hatte ihr grösstes Ziel erreicht. «Was nun?», fragte sie sich. Anstatt ihr Leiden in sich hineinzufressen, wagte sie den Gang an die Öffentlichkeit. Kein einfacher Entscheid, denn vor allem in den sozialen Medien stiess sie damit nicht nur auf Verständnis. Doch das ist passé. Heute schiesst sie wieder und hat bereits grosse Ziele.

Sie ist die höchste Anklägerin und Strafverfolgerin im Kanton Schwyz: 2014 wählte der Schwyzer Kantonsrat die damals 49-jährige Carla Contratto zur Oberstaatsanwältin und damit zur Nachfolgerin des bisherigen Amtsinhabers Benno Annen. Erstmals wurde damit die oberste Instanz des Staates Schwyz in Strafund Aufsichtssachen in Frauenhand gelegt. Carla Contratto war kein Neuling, vielmehr setzte der Schwyzer Kantonsrat mit ihrer Wahl auf Konstanz. Contratto arbeitete vor ihrer Wahl nämlich bereits 18 Jahre als Schwyzer Staatsanwältin, seit 2000 war sie stellvertretende Oberstaatsanwältin. Sie hatte sich zunächst zur Primarschullehrerin ausbilden lassen und während drei Jahren auf der Unterstufe unterrichtet. Eine grosse Arbeit und Herausforderung bringt die inzwischen vom Kantonsrat beschlossene und in Kraft gesetzte Zusammenführung der Staatsanwaltschaften der Bezirke. Diese Zusammenlegung habe sich gelohnt, erklärte Contratto kürzlich gegenüber den Medien. Die Abläufe gestalteten sich nun einfacher, reibungsfreier und effizienter. So würden die Verfahren nicht mehr durch unnötige Zuständigkeitsfragen behindert.

