59-jähriger Mann aus Freienbach wird vermisst Von Rudolf Abegg fehlt seit letztem Dienstag jede Spur. Die Kantonspolizei Schwyz bietet die Bevölkerung um Hinweise. 28.06.2020, 17.23 Uhr

Rudolf Abegg Bild: PD

(jus) Seit dem Dienstag, 23. Juni, wird der in Freienbach wohnhafte Rudolf Abegg vermisst. Er verliess sein Zuhause am späteren Nachmittag in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Rudolf Abegg machen können, sollen sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter der Telefonnummer 041 819 29 29 melden.

Rudolf Abegg ist 59 Jahre alt, etwa 180 cm gross und von schlanker Statur. Er hat rotes, kurzes Haar und trägt einen Oberlippenbart. Beim Verlassen des Hauses trug er blaue Jeans, ein blaues Poloshirt sowie braune Halbschuhe aus Stoff.