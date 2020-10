Contact-Tracing im Kanton Schwyz am Anschlag: Jetzt müssen Infizierte ihr Umfeld selber informieren Der Kanton Schwyz verzeichnete am Wochenende fast 100 Neuinfektionen. Bis der Kanton für das Contact-Tracing zusätzliches Personal rekrutiert hat, müssen die positiv getesteten Personen die Quarantäne-Info selber weiterleiten. 12.10.2020, 17.28 Uhr

(pjm) Angesichts des Anstieges der Fallzahlen wird das Contact-Tracing im Kanton Schwyz angepasst. Laut einer Mitteilung des Kantons werden so in Zukunft lediglich Mitbewohner und Intimpartner der positiv getesteten Person vom Contact-Tracing-Team telefonisch kontaktiert. Es handele sich dabei um die wichtigsten Kontakte, da bei diesen die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung am grössten sei.

Die infizierte Person wiederum erhält vom kantonsärztlichen Dienst einen Text, den sie weiteren Personen, mit welchen sie Kontakt hatte, per E-Mail oder Kurznachrichtendienst weiterleiten kann. So können sich auch diese Menschen in Quarantäne begeben. Parallel zu diesen Massnahmen will der Kanton zusätzliches Personal für ein Aufrechterhalten des Contact-Tracings rekrutieren, «um das Contact-Tracing wieder wie bisher wahrnehmen zu können». Auch weiterführende kantonale Massnahmen müssten ins Auge gefasst werden.

Der Kanton informierte weiter, dass Personen, die beim Kontakt mit einer später positiv getesteten Person eine Maske trugen, auch in Zukunft nicht in Quarantäne müssten. Personen, die jedoch keine Maske trugen, müssten in Quarantäne – auch wenn sie nach dem Kontakt mit der positiv getesteten Person selbst einen Mundschutz tragen.

Ein 77-jähriger Mann mit Vorerkrankungen ist verstorben

Über das Wochenende war im Kanton Schwyz die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen von 258 (am Freitag) auf 357 (am Montag) gestiegen. Zudem ist in einem Alters- und Pflegeheim ein 77-jähriger Mann mit Vorerkrankungen den Folgen der Virusinfektion erlegen. Damit ist im Kanton Schwyz erstmals seit dem 21. Juli wieder eine Person am Coronavirus verstorben. Besonders hart betroffen ist mit 80 Ansteckungen weiterhin die Region Schwyz.