88-jähriger Fussgänger schwer verunfallt: Polizei sucht Zeugen

Auf der Gotthardstrasse in Ibach ist am Dienstagabend ein betagter Fussgänger auf dem Zebrastreifen angefahren worden. Der 88-Jährige hat sich sehr schwere Verletzungen zugezogen. Die Schwyzer Kantonspolizei richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

17.11.2020, 21.23 Uhr