Ingenbohl: Auf der Schwyzerstrasse gibts zwei neue Kreisel

A4-Anschluss Zwei neue Kreisel für die Gemeinde Ingenbohl In der Gemeinde Ingenbohl sollen auf der Schwyzerstrasse bei der A4 zwei neue Kreisel erstellt werden. Und einer wird verschwinden. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 08.08.2022, 18.29 Uhr

Auf der Schwyzerstrasse sollen zwe Kreisel realisiert werden. Bild: Andreas Seeholzer, Bote der Urschweiz

Laut der Information zum Projekt Brunnen Nord sind beim Autobahnanschluss A4 in Ingenbohl zwei Kreisel eingeplant. Diese sind bereits in der Projektauflage der A4 Neue Axenstrasse von 2014 enthalten, gelangen nun aber wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

Denn die Beschwerde der Umweltverbände gegen den Ausbau der aktuellen Axenstrasse zur neuen Axenstrasse mit dem Morschacher- und Sisikonertunnel ist vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen worden. Noch kann der Fall an das Bundesgericht weitergezogen werden. Somit ist auch der Bau der beiden Anschlusskreisel am Autobahnknoten Ingenbohl bis auf Weiteres noch in der Schwebe.

Der Bund ist für die Realisierung der Kreisel zuständig

Die beiden Kreisel würden mit der Realisierung der neuen Axenstrasse durch das Bundesamt für Strassen (Astra) realisiert. Die Rede ist heute vom Kreisel Mosi Nord (beim Bike-Laden) und dem Höchenenkreisel (Richtung Schwyz). «Der Kreisel Mosi Nord würde auch nach dem Bau der A4 Neue Axenstrasse bestehen bleiben», sagt der Schwyzer Kantonsingenieur Daniel Kassubek, «der Höchenenkreisel würde nach dem Bau der neuen Axenstrasse wieder rückgebaut. Der Höchenenkreisel dient einzig während dem Bauzustand für die Anlieferung, womit das Gätzliquartier weniger belastet wird.»

Laut Gesetz ist es so, dass Astra für die Verkehrsführung von der Autobahn bis zum nächsten leistungsfähigen Knoten zuständig ist. Die beiden Kreisel liegen zwar auf dem Land des Kantons Schwyz, dennoch ist das Bundesamt für Strassen und damit der Bund für deren Realisierung zuständig.

Damit liegt auch die Finanzierung beim Bund: Die beiden Kreisel sind im Projekt A4 Neue Axenstrasse bereits eingerechnet. Für die neue Axenstrasse wird mit einer Bauzeit von rund zehn Jahren gerechnet.

