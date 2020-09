A4 Goldau-Küssnacht: 26-Jähriger prallt in Tunnelwand Auf der Autobahn zwischen Goldau und Küssnacht kam es am Samstagabend zu einem Selbstunfall. Ein Lenker kollidierte eingangs Schönegg-Tunnel mit der Wand. Bote.ch 06.09.2020, 17.23 Uhr

Auf Höhe Tunneleinfahrt Schönegg kollidierte der Fahrer mit der Tunnelwand: Beim Aufprall erlitt der Wagen auf der Beifahrerseite massiven Schaden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(pok) Am späten Samstagabend fuhr ein Automobilist um 22.30 Uhr auf der Autobahn A4 von Goldau her in Fahrtrichtung Küssnacht. Auf Höhe Tunneleinfahrt Schönegg verlor der 26-jährige Lenker ohne Dritteinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Tunnelwand.