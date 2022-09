A4 Goldau–Schwyz Schon der erste grosse Schadenfall auf der Wildtier-Überführung Die Brücke über die Autobahn A4 bei Goldau wurde erst vor Kurzem fertiggestellt, und bereits richtet der Gnipenbach hohen Schaden an. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 13.09.2022, 08.32 Uhr

Der Gnipenbach fliesst über die neu erstellte Wildtierüberführung in Goldau. Bild: Andreas Seeholzer

Erst kürzlich ist sie im Gebiet Röten bei Goldau fertiggestellt worden: Die Wildtierüberführung ist ein schweizweites Unikum, denn der Gnipenbach überquert auf ebendieser Brücke die Autobahn A4. Bisher gab es für den Bach eine eigene Brücke. Neu ist das Bachbett in die Überführung integriert worden. Doch jetzt gibt es bereits die ersten Probleme: Kurz nachdem diese erstellt worden war und alle Baumaschinen abgezogen waren, kam es zu starken Regenfällen. Der Gnipenbach führte in der Folge so viel Wasser, dass es sich bei der Überführung seinen eigenen Weg ausserhalb des Bachbetts gesucht hat.

Pikant: Wie vor Ort zu erfahren war, hat nicht viel gefehlt und der Bach hätte die Autobahn A4 versaart. Vom Astra heisst es dazu offiziell, dass der Bach nicht auf die A4 hätte überlaufen können, «der Hochwasserfall ist bei der Wildtierüberführung berücksichtigt worden». Die Führung und der Aufbau des Bachbettes erfolgte in Absprache mit den Fachstellen und Spezialisten des Kantons, des Bezirks und des Astra.

Wie vor Ort sichtbar wird, hat der Bach bei der Abbiegung vor der Wildtierüberführung Erde abgetragen. Der Bach trat nicht über die Ufer und hat die anderen Bereiche der Wildtierüberführung nicht beeinträchtigt. «Bei den Regenfällen hat der Bach einen Teil der Bachbettsohle und des seitlichen Bachbettes mitgeschwemmt», heisst es vom Astra. An der neuen, 10 Millionen Franken teuren Anlage ist ein geschätzter Schaden von 100’000 Franken entstanden.

Der Gnipenbach kommt im Bild von links und macht vor dem Einlauf auf die Brücke eine Biegung. Bild: Andreas Seeholzer

Bachbett wird nun verstärkt

Letzte Woche wurde die Situation von den verantwortlichen Fachstellen und Spezialisten von Kanton, Bezirk und Astra besprochen und ein angepasster Bachbettaufbau im Bereich der Überführung festgelegt. Konkret wird das möglichst natürlich gehaltene Bachbett mit Steinen verstärkt.

Als erste Massnahme musste eine Baupiste erstellt werden. Nun sind Bauarbeiter an der Anpassung des Bachbetts. Ursprünglich wurde der vier Meter breite Bach kurz vor der Überführung auf rund 1,6 Meter eingeengt. Genau hier hat das Wasser die Erde abgetragen. Interessant: Landwirte aus der unmittelbaren Umgebung warnten bereits davor, dass diese Verengung zu Problemen führen könnte. Nun wird der Bach an dieser Stelle verbreitert.

Der Gnipenbach hat beim Einlauf in die Überführung Erde abgetragen. Hier soll nun ein Ablenkdamm mit Blocksteinen erstellt werden. Bild: Andreas Seeholzer

Ein Ablenkdamm mit Blocksteinen

Drei Bäche münden vom Rossberg in den Gnipenbach, der dann über die Wildtierüberführung abläuft. Die Böschungen des Bachs vor und auf der Wildtierüberführung werden nun so gestaltetet, dass der Bach genügend abfliesst und die Böschung nicht mehr abtragen kann. Vor allem da, wo der Bach vor der Überführung eine Biegung macht, wird die Böschung verstärkt, indem eine Art Ablenkdamm gebaut wird. Dies mit Blocksteinen aus Nagelfuh, die mit Beton fixiert werden.

Wie es vom Astra weiter heisst, sind die Bau- und Gestaltungsarbeiten an der Wildtierüberführung noch nicht abgeschlossen. «Die Bepflanzung beispielsweise erfolgt im Spätherbst.» Die erneuten Bauarbeiten am Bach dauern rund einen Monat, also noch bis Ende September. Dann kann die Wildtierüberführung vom Wild genutzt werden. Anscheinend besteht ein Bedarf – Hirsch-Siegel (Abdrücke von Hirschen im Boden) sind rund um die Brücke jedenfalls bereits heute zu erkennen.

Die Bauarbeiten am Bachbett dauern bis Ende September. Bild: Andreas Seeholzer

