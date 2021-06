Arth gemehmigt Reservoir, Pfadihaus und Abfallentsorgungsreglemen

Abstimmung Arth sagt Ja zu Neubau Reservoir, Pfadihaus und Abfallentsorgungsreglement 13.06.2021, 15.30 Uhr

In der Gemeinde Arth genehmigte das Stimmvolk mit 3538 Ja zu 868 Nein einen Verpflichtungskredit über 3,4 Mio. Franken für den Nebau des Reservoirs mit Stufenpumpwerk Laube in Goldau. Gutgeheissen mit 3178 Ja zu 1349 Nein wurde auch ein Investitionsbeitrag von 350'000 Franken für ein neues Pfadihaus in Oberarth. Ebenfalls klar angenommen hat das man das neue Abfallentsorgungsreglement (3471 Ja, 924 Nein).